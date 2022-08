Le Paris Saint-Germain signe Fabian Ruiz de Naples; La Juventus a trouvé un accord avec Leandro Paredes

Le Paris Saint-Germain a signé le milieu de terrain central Fabian Ruiz du club italien de Naples et l’international espagnol a signé un contrat de cinq ans, a annoncé mardi le club de Ligue 1.

Les détails financiers n’ont pas été divulgués, mais les médias ont indiqué que le PSG avait payé des frais initiaux de 21,5 millions d’euros (21,5 millions de dollars).

Le joueur de 26 ans compte 15 sélections pour l’Espagne depuis ses débuts en 2019 et a même marqué une fois en sélection internationale. Il a marqué sept buts et délivré cinq passes décisives pour Napoli dans toutes les compétitions la saison dernière, les aidant à terminer troisième en Serie A.

Entre-temps. L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a confirmé que le milieu de terrain Leandro Paredes avait conclu un accord pour rejoindre la Juventus. Bien qu’il n’y ait pas encore d’accord entre les clubs, Galtier a déclaré qu’il quittait Paredes de l’équipe pour le voyage de mercredi à Toulouse.

“J’ai parlé avec Leandro après l’entraînement. Il a conclu un accord avec la Juventus, contre qui nous allons bientôt jouer [in the Champions League] en septembre”, Galtier a dit lors d’une conférence de presse.

“Il est actuellement joueur du PSG mais sa tête est ailleurs. Il n’y a toujours pas d’accord entre les deux clubs. J’ai pris la décision de ne pas le mettre dans l’effectif pour qu’il puisse préparer son départ et je ne pouvais pas avoir un joueur qui, peut-être, peut-être quittera-t-il le club.”

Galtier n’a pas non plus exclu une décision du défenseur de l’Inter Milan Milan Skriniar avant la date limite de transfert de jeudi.

“Je ne peux pas vous dire que c’est complètement fini, le marché est toujours excitant pour tout le monde car il y a toujours des surprises jusqu’au dernier moment”, a-t-il déclaré.

“Évidemment, Milan est un joueur qui est ciblé depuis longtemps, cela semble difficile car les négociations sont très difficiles avec l’Inter Milan, mais il faut aussi respecter la décision de l’Inter Milan, et comme je l’ai dit avant il y en a plus de 48. quelques heures avant la fermeture et tout est possible.”

Ruiz est la sixième recrue du PSG depuis la fermeture de la saison après les milieux de terrain Vitinha et Renato Sanches, les défenseurs Nuno Mendes et Nordi Mukiele et l’attaquant Hugo Ekitike. Le PSG est en tête de la Ligue 1 avec 10 points et affrontera Toulouse mercredi.