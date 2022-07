Le Paris Saint-Germain rejette la possibilité de signer Cristiano Ronaldo de Manchester United

Cristiano Ronaldo a été proposé au Paris Saint-Germain par son agent Jorge Mendes, mais les champions de France ont rejeté la possibilité de signer l’attaquant de Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN.

Ronaldo, 37 ans, veut quitter Old Trafford à la recherche du football de la Ligue des champions la saison à venir, un an seulement après avoir rejoint le club et avec une autre année sur son contrat.

Mendes a discuté de la disponibilité du n°7 avec le directeur sportif du PSG Luis Campos et le président du club Nasser Al-Khelaifi. Le super agent est très proche d’eux deux après avoir travaillé de nombreuses années avec Campos avant son arrivée dans la capitale française cet été. Il a également géré de nombreux contrats pour ses joueurs avec Al-Khelaifi, y compris la dernière recrue du PSG, Vitinha, qui a rejoint Porto.

Des sources ont ajouté que le PSG ne pense pas que Ronaldo soit la bonne signature en ce moment et que le club n’a pas assez d’espace dans sa masse salariale pour le payer.

D’un point de vue sportif, on craint également qu’il n’y ait pas de place pour lui dans l’équipe, le nouveau manager Christophe Galtier voulant commencer une saison avec un arrière trois. L’ancien entraîneur de Nice a peut-être déjà du mal à trouver des moyens de faire jouer Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappe ensemble dans sa formation préférée, donc une décision pour Ronaldo n’aurait pas de sens.

Le PSG n’est pas le premier club à dire non à Ronaldo cet été. Le Bayern Munich a également refusé l’opportunité d’affronter l’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus, tandis que l’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, n’est pas enthousiaste non plus, malgré une rencontre entre Mendes et le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly, pour discuter de l’avenir de l’international portugais.

En plus du désir de Ronaldo de jouer en Ligue des champions lors de la prochaine campagne, le six fois vainqueur du Ballon d’Or serait également mécontent du manque d’activité de transfert de United jusqu’à présent cet été.

Cependant, le nouveau manager de Manchester United, Erik ten Hag, a insisté sur le fait que le club souhaitait que Ronaldo reste avec l’équipe aussi récemment que lundi lors d’une conférence de presse avant la victoire amicale 4-0 des Red Devils sur Liverpool mardi à Bangkok lors de leur tournée de pré-saison.

“Nous prévoyons Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout”, a déclaré Ten Hag. “J’ai hâte de travailler avec lui. J’ai lu [that he wants to leave]mais ce que je dis, c’est que Cristiano n’est pas à vendre, il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble.

“J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne se pose, j’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation. C’est entre Cristiano et moi. Ce que je peux confirmer, c’est que nous avons eu une très bonne conversation ensemble.”

Ronaldo, qui a obtenu un congé pour régler un problème familial, ne s’est pas rendu en Thaïlande dans le cadre de la tournée.