Le Paris Saint-Germain nomme Luis Enrique comme nouvel entraîneur après le limogeage de Christophe Galtier

Le Paris Saint-Germain a annoncé mercredi que Luis Enrique serait son nouveau manager après avoir limogé Christophe Galtier plus tôt dans la journée. Le PSG s’est séparé de Galtier après une seule saison alors que le PSG n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions et a subi une sortie en huitièmes de finale.

L’ancien entraîneur de Barcelone et de l’Espagne, Enrique, a signé un contrat de deux ans avec le PSG.

Enrique a connu un grand succès à Barcelone en remportant le titre de la Ligue des champions lors de sa première saison en tant que manager aux côtés de la Liga et de la Copa del Rey, qui ont été complétées quelques mois plus tard par une Supercopa de España et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Il a dirigé l’un des trios les plus offensifs du football mondial – Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez affectueusement connus sous le nom de MSN.

Pendant ce temps, il retrouvera l’un d’eux au PSG – Neymar.

Le temps d’Enrique à Barcelone prendrait fin en 2017, mais pas avant d’avoir ajouté un autre titre de champion d’Espagne et deux autres Copas del Rey à son CV.

Alors que son mandat en tant que manager de l’Espagne s’est terminé sans trophée, il a réussi à les emmener en demi-finale de l’EURO 2020 ainsi qu’en finale de l’UEFA Nations League en 2021.

« Je suis ravi de rejoindre Paris pour vivre une nouvelle expérience », a déclaré Enrique. « C’est tellement excitant de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre dans cette ville, d’apprendre une nouvelle langue et, surtout, de diriger le PSG. «

Enrique a été dévoilé par le PSG lors d’une conférence de presse aux côtés du président du club soutenu par le Qatar, Nasser al-Khelaifi, dans leur tout nouveau complexe d’entraînement à Poissy, au nord-ouest de la capitale française.

Le PSG n’a jamais remporté la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe, se rapprochant le plus lorsqu’il a perdu en finale contre le Bayern Munich en 2020.

Ils sont sortis dans les 16 derniers au cours de cinq des sept dernières saisons, perdant contre le Bayern à ce stade de la campagne qui vient de se terminer. Cette défaite s’est avérée coûteuse pour Galtier.

Enrique rejoint maintenant un club qui entame sa dernière reconstruction après le départ de Messi à la fin de son séjour de deux ans et son travail principal est d’aider le PSG à remporter le prestigieux trophée UCL.