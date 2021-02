L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré que le Paris Saint-Germain parlait de « trop » de Lionel Messi et a qualifié les derniers commentaires d’Angel Di Maria sur l’attaquant de irrespectueux.

S’exprimant après la victoire 3-0 du PSG sur Nîmes mercredi, Di Maria a déclaré qu’il y avait une « grande chance » que son coéquipier argentin Messi déménage à Paris avec un transfert gratuit à l’expiration de son contrat cet été.

Le Barça accueillera le PSG lors du match aller de son 16e match aller en Ligue des champions le 16 février et Koeman estime que c’est un autre motif pour le club français de se taire.

« Pour moi, [Di Maria has shown] manque de respect », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse après que son équipe du Barça ait battu Grenade 5-3 après prolongation pour atteindre la demi-finale de la Copa del Rey.

« Ce n’est pas respectueux de parler autant de quelqu’un qui est encore un joueur du Barca. Ce n’est pas bon. C’est une erreur de dire quelque chose comme ça; cela pourrait ajouter du piquant au match de Ligue des champions.

« Ce n’est pas vrai. [PSG] parle trop de Leo. Il joue pour le Barça et, en plus, nous avons un match nul contre eux à venir. «

Les commentaires de Di Maria font suite à ceux de son coéquipier du PSG Neymar et du directeur sportif Leonardo en parlant ouvertement de la poursuite par les champions de Ligue 1 de Messi, qui voulait quitter le Barca l’été dernier.

Neymar a déclaré en décembre qu’il espérait jouer à nouveau avec son ancien coéquipier du Barca la saison prochaine et le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé que le club était intéressé par Messi plus tôt ce mois-ci.

Messi, 33 ans, a déclaré qu’il attendrait la fin de la saison avant de décider de son avenir. Il a déclaré dans une interview en décembre qu’il ne profiterait pas de la possibilité de parler avec d’autres clubs.

Ronald Koeman n’a pas été impressionné par la cour ouverte du PSG avec le talisman de Barcelone Lionel Messi. Images de sport de qualité / Getty Images

Il était impliqué pour le Barça mercredi alors qu’ils se remettaient de deux buts pour battre Grenade dans un thriller de huit buts pour maintenir leur campagne de la Copa del Rey en vie.

Un but contre son camp du gardien Aaron Escandell et une tête de Jordi Alba ont amené le match à la prolongation, où Antoine Griezmann et Fede Vico ont échangé des buts pour maintenir le niveau des scores dans les 15 dernières minutes.

Un effort tardif de Frenkie de Jong et un deuxième but pour Alba ont scellé la victoire dans des circonstances dramatiques.

« C’est incroyable », a déclaré Koeman. « Le football est incroyable. Je pense que nous avons bien fait. Nous avons eu des chances d’arranger les choses avant de le faire. L’équipe a été exceptionnelle.

« De 2-0, la mentalité de l’équipe était brillante. Nous n’avons pas abandonné malgré la malchance – trois fois sur les boiseries, je ne sais pas combien d’arrêts … Nous méritions de gagner. »

Griezmann, en plus d’en marquer un, a inscrit trois des buts alors qu’il poursuivait son excellent début de 2021.

« Avec Griezmann jouant comme ça, nous sommes encore plus dangereux », a ajouté Koeman.