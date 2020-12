Le Paris Saint-Germain explore la possibilité de signer le Lionel Messi de Barcelone cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Messi voulait quitter le Barca en août après l’élimination 8-2 de la Ligue des champions contre le Bayern Munich et des sources ont déclaré à ESPN à l’époque que Manchester City avait mené la course pour le signer.

– Insider Notebook: Man United soutient Solskjaer

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que Neymar et le directeur sportif du PSG, Leonardo, avaient également discuté d’amener l’international argentin en France à cette époque et ne se sont pas désintéressés de lui depuis.

« Je ne peux pas en parler pour le moment », a déclaré jeudi le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, interrogé sur l’avenir de Messi.

Après la victoire 3-1 du PSG contre Manchester United mercredi, Neymar a déclaré à ESPN qu’il voulait jouer avec Messi la saison prochaine.

« Ce que je veux avant tout, c’est de jouer à nouveau avec Messi, de pouvoir à nouveau l’apprécier sur le terrain », a déclaré Neymar.

« Il peut jouer à ma place, je n’ai aucun problème avec ça! Mais je veux jouer avec lui l’année prochaine, c’est sûr. Nous devons le faire la saison prochaine. »

Messi, Neymar et Luis Suarez sont restés proches depuis leurs jours ensemble à Barcelone et les trois ont un groupe WhatsApp où ils parlent encore.

Il est également proche d’Angel Di Maria, Leandro Paredes et Rafinha qui sont également à Paris.

La masse salariale de Messi sera l’une des pierres d’achoppement pour le PSG puisqu’il gagne 60 millions d’euros par an à Barcelone, bien plus que les 36 millions d’euros de Neymar par an ou les 20 millions d’euros de Kylian Mbappe par an au PSG.

Des sources ont déclaré à ESPN que la priorité immédiate pour le club est d’obtenir des prolongations des contrats de Neymar et Mbappe.