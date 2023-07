L’ancien directeur du Paris St Germain, Leonardo, a lancé un avertissement fort à son ancien club concernant la situation de Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe est au milieu d’une impasse contractuelle entre le joueur et le PSG, champion de France de Ligue 1. Les relations entre les deux se sont détériorées le mois dernier après que la star française a déclaré qu’il ne renouvellerait pas son contrat, qui expire à la fin de la saison prochaine, ce qui signifie qu’il peut partir gratuitement en juin 2024. Si Mbappe décide de résilier son contrat au PSG, le Le club français ne pourrait récupérer aucun des 180 millions d’euros (197 millions de dollars) dépensés pour le signer.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré publiquement que le club ne le laisserait pas partir gratuitement.

Mbappe, qui a terminé meilleur buteur au cours des cinq dernières saisons de Ligue 1, a été lié à un transfert au Real Madrid.

« Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu pour Mbappe de partir, quoi qu’il arrive », a déclaré le Brésilien. L’Équipe.

« Le Paris Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Il est à Paris depuis six ans et, au cours de ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions (Real Madrid en 2018 et 2022, Liverpool en 2019, Bayern Munich en 2020, Chelsea en 2021 et Manchester City en 2023), aucun dont Mbappe dans leurs rangs.

« Cela signifie qu’il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui », a-t-il ajouté.

Le PSG a remporté neuf des 11 derniers titres de Ligue 1, mais la frustration de Mbappe réside dans ses performances en UEFA Champions League – un trophée que le club parisien n’a jamais remporté malgré tout son investissement dans l’équipe. En fait, le PSG est sorti en huitièmes de finale cette année lorsqu’il a été battu par le Bayern Munich, sans marquer dans les deux jambes. Mbappe s’est blessé au match aller et a déclaré qu’il était « impuissant » au second.

Kylian Mbappe a récemment déclaré que jouer pour le PSG n’aide pas beaucoup.

« Je pense que jouer pour le PSG n’aide pas beaucoup parce que c’est une équipe qui divise, un club qui divise », a-t-il déclaré dans une interview au magazine France Football. Il n’a pas précisé.

