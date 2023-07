Le Paris Saint-Germain dévoile sa nouvelle recrue Cher Ndour de Benfica

La frénésie de signatures du Paris Saint-Germain se poursuit alors que les champions de France ont signé et dévoilé le milieu de terrain italien Cher Ndour de Benfica pour un contrat de cinq ans sur un transfert gratuit.

Après le départ de Lionel Messi et Sergio Ramos, le PSG a adopté une approche agressive du recrutement cet été, mettant tout en œuvre pour acquérir des talents de partout pour ajouter de la profondeur à une équipe déjà impressionnante.

L’équipe de Luis Enrique poursuit sa reconstruction massive pour réaliser son rêve en Ligue des champions, alors que Ndour rejoint une équipe de stars composée de nouvelles recrues Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lee Kang-In et le défenseur français Lucas Hernández.

Le joueur de 18 ans, né à Brescia, a déjà accumulé beaucoup d’expérience dans les équipes de jeunes italiennes et à Benfica au niveau des clubs, remportant l’UEFA Youth League, le Championnat du Portugal U19 et la Coupe Intercontinentale U20 lors de la saison 2021-2022.

Le milieu de terrain italo-sénégalais a initialement joué pour l’équipe réserve de Benfica en Liga Portugal 2 au cours de la saison 2020, et à 16 ans et 279 jours est devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour Benfica B. En plus de cela, Ndour a aidé l’équipe portugaise. Les U19 remporteront l’UEFA Youth League en 2022, marquant notamment un but en finale.

La nature ambidextre et la capacité technique de Ndour ont déjà conduit les spectateurs à établir des comparaisons avec l’international français Paul Pogba. L’adolescent ne préfère pas jouer dans une seule position mais erre plutôt entre le milieu et le tiers offensif et utilise le positionnement du ballon pour déployer sa presse efficace. Son physique et sa polyvalence permettront au PSG de l’utiliser à plusieurs postes sur le terrain, des traits que le nouveau patron Luis Enrique sera plus qu’heureux d’accueillir dans son équipe.

S’adressant au PSG après son annonce, Ndour a déclaré : « Je suis vraiment ému, a réagi Ndour. C’est un mélange d’émotions, mais c’est avant tout du bonheur car le Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs clubs du monde avec autant de vainqueurs, et pour moi, c’est un honneur de faire partie de cette nouvelle famille. »