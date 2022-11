Le Paris Saint-Germain devance Lorient pour reprendre la tête de la Ligue 1

Danilo Pereira a dirigé un vainqueur tardif alors que le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-1 à Lorient, quatrième, et a renforcé son emprise sur la première place de la Ligue 1 dimanche.

Cette victoire a redonné une avance de cinq points au PSG sur Lens, qui a battu Angers samedi.

L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a effectué quatre changements par rapport à l’équipe qui a gagné à la Juventus mercredi.

L’une des stars qui a conservé sa place, Kylian Mbappe, est sorti avec cinq minutes à jouer mais Galtier a déclaré que l’attaquant français ne souffrait pas d’une blessure qui pourrait menacer sa Coupe du monde.

“C’est la fatigue liée à l’enchaînement des matches”, a expliqué Galtier.

« C’est un emploi du temps très chargé, avec une certaine anxiété. Chacun est à l’écoute de son corps en cette période d’avant-coupe du monde. Il peut y avoir une peur.

Le PSG a commencé par presser agressivement.

Neymar a donné l’avantage au PSG après neuf minutes. Le Brésilien a fermé le gardien Yvon Mvogo et a bloqué son dégagement.

Le ballon est passé à côté d’Hugo Ekitike, remplaçant Lionel Messi dans la formation de départ. Ekitike l’a ramené à Neymar, qui a dansé autour de Mvogo et a frappé le ballon dans le filet.

Le but était le 11e de Neymar en championnat cette saison, le plaçant au niveau de meilleur buteur de Ligue 1 avec Mbappe.

Mvogo, un gardien suppléant de la Suisse qui s’est qualifié pour la Coupe du monde, s’est blessé lors de la préparation du but.

“Il y a forcément un peu d’inquiétude mais c’est un peu tôt pour juger”, a déclaré l’entraîneur de Lorient Régis Le Bris.

Mvogo a été remplacé par l’ancien gardien d’Arsenal Vito Mannone qui a arrêté une tête de Sergio Ramos, un tir en fuite de Mbappe et une frappe d’Ekitike avant la mi-temps.

Gedeon Kalulu a également dégagé un tir d’Achraf Hakimi hors de la ligne juste avant la pause.

Les Parisiens, qui sont revenus à une défense à cinq après avoir joué quatre à l’arrière lors de leurs quatre matchs précédents, n’ont pas donné beaucoup d’occasions à l’équipe locale en première mi-temps.

“Le premier a été à notre avantage, on a commencé assez haut, on a réussi à récupérer le ballon assez rapidement”, a expliqué Galtier. « On a ouvert le score et on a eu trois ou quatre occasions d’en marquer une seconde.

“Lorsque vous jouez un match après l’autre, vous devez commencer fort et essayer de blesser l’adversaire.”

Lorient, qui a fait match nul à domicile avec le PSG en décembre dernier et les a battus alors qu’il était dernier de Ligue 1 la saison précédente, n’a pas baissé les bras.

Ils ont égalisé à la 53e minute lorsque Terem Moffi a couru sur une passe de Vincent Le Goff et a décoché un tir à l’intérieur du premier poteau et dans le toit du but de Gianluigi Donnarumma.

– ‘Visez la victoire’ –

L’attaquant nigérian a frôlé la seconde quatre minutes plus tard lorsque son tir a rebondi sur la barre transversale.

Le PSG a resserré sa défense mais a eu du mal à avancer.

Ils ont dû compter sur coups de pied arrêtés.

Sur un corner précis de Neymar, Pereira a profité d’un léger marquage pour redonner l’avance au PSG avec une tête puissante à la 81e minute.

La passe décisive de Neymar était sa neuvième cette saison, la deuxième de la ligue derrière son coéquipier absent Messi.

“Il fait beaucoup d’efforts”, a déclaré Galtier.

“Évidemment, il est très motivé pour la Coupe du monde… mais pour moi, il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit pas performant en deuxième partie de saison.”

La défaite signifie une surprise pour les premiers challengers de Lorient qui ont disputé trois matchs sans victoire.

Marseille a mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire en championnat pour dépasser Lorient, qui a chuté à la sixième place, en quatrième avec une victoire 1-0 sur Lyon de Laurent Blanc.

L’arrière central Samuel Gigot a marqué le seul but peu avant la mi-temps alors que l’OM rebondissait après avoir été largué hors d’Europe par Tottenham en milieu de semaine.

Rennes s’est hissé à la troisième place malgré un match nul 1-1 à Lille, tandis que Nice a prolongé son invincibilité toutes compétitions confondues à six matchs avec un succès 1-0 contre Brest.

