Le Paris Saint-Germain a confirmé que l’entraîneur Thomas Tuchel avait quitté le club après un mauvais début de saison.

Des sources ont déclaré à ESPN le 24 décembre que le PSG avait décidé de limoger Tuchel la veille de Noël et que l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, était sur le point de le remplacer.

Cinq jours plus tard, les champions en titre de Ligue 1 ont publié un communiqué confirmant que Tuchel, 47 ans, avait vu son contrat résilié.

« Je tiens à remercier Thomas Tuchel et son équipe pour tout ce qu’ils ont apporté au club », a déclaré le président du club Nasser Al-Khelaifi dans le communiqué. « Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien sûr des bons moments que nous avons partagés ensemble. Je lui souhaite tout le meilleur pour l’avenir. »

Des sources ont déclaré à ESPN que le PSG était en négociations avec Pochettino depuis deux semaines après qu’Al-Khelaifi et le directeur sportif Leonardo se soient inquiétés du style de jeu de l’équipe.

Tuchel a payé le prix après que les champions de France ont perdu quatre matches de Ligue 1 cette saison et entrent dans la trêve hivernale en troisième position du tableau, à un point derrière Lyon et Lille.

L’annonce intervient quatre mois après que Tuchel ait conduit le club à sa première finale de la Ligue des champions, où il a perdu contre le Bayern Munich à Lisbonne.

Tuchel a été nommé pour un contrat de deux ans en 2018, en remplacement d’Unai Emery, et a remporté le titre de Ligue 1 lors de sa première saison avant de remporter un triplé national lors de sa deuxième et d’atteindre la finale de la Ligue des champions.