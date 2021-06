Le Paris Saint-Germain bat Barcelone, le Bayern Munich à la signature de Georginio Wijnaldum

Le Paris Saint-Germain a battu Barcelone et le Bayern Munich à la signature de Georginio Wijnaldum de Liverpool sur un transfert gratuit.

Wijnaldum, 30 ans, a conclu un contrat de trois ans avec le PSG après avoir décidé de mettre fin à son contrat à Anfield, qui expire fin juin.

« Signer pour le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi », a déclaré Wijnaldum. « Je rejoins l’une des meilleures équipes d’Europe et je veux apporter toute mon envie et mon engagement à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé à quel point il était bon ces dernières années et j’en suis convaincu qu’ensemble, avec nos supporters , nous pouvons aller encore plus loin et plus haut. »

L’international néerlandais avait précédemment conclu un accord pour rejoindre le Barça. Ses agents ont rencontré le président du club catalan Joan Laporta fin mai et un examen médical avait été rédigé.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

L’intérêt du Barça pour Wijnaldum remonte à l’été dernier, lorsque Ronald Koeman en a fait une cible après avoir été nommé entraîneur du club.

Cependant, comme indiqué pour la première fois par ESPN vendredi, le PSG a joué tardivement pour détourner le mouvement du Barça pour Wijnaldum.

Des sources proches des négociations ont déclaré à ESPN que l’équipe de Ligue 1 était prête à doubler les conditions convenues avec le Barça, tandis qu’un appel téléphonique de l’entraîneur Mauricio Pochettino a également aidé à persuader Wijnaldum de changer d’avis.

Le Bayern Munich s’est également entretenu avec Wijnaldum, qui a informé le club allemand et le Barça le week-end dernier qu’il avait décidé de signer pour le PSG.

Le milieu de terrain devient la première recrue du PSG de l’été alors qu’il cherche à se renforcer après avoir raté le titre de champion à Lille et une sortie en demi-finale de la Ligue des champions à Manchester City.

Wijnaldum, qui se prépare pour le Championnat d’Europe avec les Pays-Bas, a joué pour Feyenoord et le PSV Eindhoven avant de déménager en Angleterre avec Newcastle United en 2016 pour environ 15 millions d’euros.

Après que Newcastle ait été relégué de la Premier League un an plus tard, il a rejoint Liverpool pour un contrat de cinq ans pour un montant de 25 millions d’euros.

Il a aidé Liverpool à remporter la Ligue des champions en 2019, marquant deux fois lors de la victoire en demi-finale contre le Barça, et faisait partie de l’équipe qui a remporté la Premier League un an plus tard.

Au cours de son séjour de cinq ans à Anfield, il a également remporté la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs.

Au total, il a fait 237 apparitions pour Liverpool, marquant 22 buts.