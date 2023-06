Le Paris Saint-Germain annonce le départ de Lionel Messi à la fin de la saison

Lionel Messi quitte le Paris Saint-Germain après son dernier match de la saison samedi, ont annoncé les champions de Ligue 1 sur les réseaux sociaux.

« Après deux saisons dans la capitale, l’aventure de Leo Messi avec le Paris Saint-Germain s’achèvera à l’issue de la saison 2022-23 », a précisé le club.

Après deux saisons avec le PSG, l’aventure entre Leo Messi et le Paris Saint-Germain prendra fin à l’issue de la campagne 2022-23. Le Club souhaite à Leo, avec une émotion indéniable, de nombreuses autres réalisations pour la suite de sa carrière. #MerciMessi 🔴🔵… — Paris Saint-Germain (@PSG_English) 3 juin 2023

Le Paris Saint-Germain tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France portant les couleurs Rouge & Bleu.#MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/VrHxb5lCHM— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 3 juin 2023

Le club a déclaré que Messi, 35 ans, jouerait un rôle dans le match de Ligue 1 contre Clermont au Parc des Princes samedi.

Il a été signé il y a deux saisons à Barcelone pour aider le PSG à remporter une Ligue des champions insaisissable, mais il a échoué dans cet objectif.

Le club français a été battu en huitièmes de finale de Ligue des champions par le Real Madrid la saison dernière et a subi le même sort cette année aux mains du Bayern Munich.

L’Argentin a gagné un salaire annuel estimé à 30 millions d’euros (32,1 millions de dollars) après impôts au PSG, soutenu par le Qatar.

Il a également été lié dans les médias à un retour au club d’enfance de Barcelone, le club américain de football de la Major League Inter Miami étant également présenté comme une destination possible.

« Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris. Voir un septuple vainqueur du Ballon d’Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter des titres consécutifs de Ligue 1 et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir », a déclaré le président du PSG, Nasser al-Khelaifi. le communiqué du club.

« Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir. »

Alors qu’il a 21 buts et 20 passes décisives pour le PSG dans toutes les compétitions cette saison, Messi n’a pas réussi à avoir un grand impact au PSG et lors de ses deux saisons au club, n’a pas pu les aider à dépasser les 16 derniers de la Ligue des champions.

