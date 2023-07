Le parieur place un gros pari, 70 000 $ sur l’USWNT pour battre le Vietnam en Coupe du monde féminine

L’USWNT fera ses débuts en tant que grands favoris contre le Vietnam dans le Coupe du Monde Féminine de la FIFA ce vendredi. Et au moins une personne est convaincue que ce sera une victoire facile pour les Rouge, Blanc et Bleu.

Un parieur de DraftKings Sportsbook a placé un énorme pari de 70 000 $ (-20 000) que l’USWNT vaincrait le Vietnam. Dans le cas probable où l’USWNT en ferait une réalité en gagnant, ce parieur empochera 350 $, ce qui n’est même pas un pourcentage complet d’un retour sur le pari (0,5 %).

L’USWNT s’est ouverte en tant que grande favorite pour remporter ce match, et l’équipe est également la favorite pour remporter toute la Coupe du monde féminine. Si l’USWNT gagnait tout, l’équipe entrerait dans l’histoire en remportant trois Coupes du monde d’affilée.

Si ce parieur perdait, cela serait considéré comme l’une des plus grandes surprises de l’histoire des paris. Les États-Unis misent beaucoup sur les paris sportifs, donc ce gros parieur ne sera pas le seul à perdre de l’argent.

Le Vietnam peut-il réussir le bouleversement et finalement pleuvoir sur le défilé des parieurs de 70 000 $ ?

Notre expert en paris sportifs FOX Chris « The Bear » Fallica a dit ceci à propos des favoris.

« L’USWNT n’a jamais manqué d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, ce qui devrait encore être le cas cette année », a déclaré Fallica. « Tout ce qui n’est pas une autre demi-finale serait à la fois une surprise et une déception pour les favoris. »

Qui sait ce que le parieur de 70 000 $ fera avec ses gains probables du pari de vendredi. S’ils le voulaient, ils auraient au moins assez d’argent supplémentaire pour acheter un maillot USWNT.

 

