Le paria Kim Jong Un a peu à perdre lors de sa rencontre avec Poutine – mais beaucoup à gagner | Nouvelles du monde

Un sommet rare entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le russe Vladimir Poutine met en évidence une alliance paria croissante qui pourrait avoir un impact sur la sécurité mondiale.

Moscou, enfermé dans un guerre d’usure sanglante avec l’Ukraine et écrasé par une série de sanctions occidentales sans précédent, cherche désespérément à obtenir de grandes quantités de munitions, notamment des obus et des balles d’artillerie, pour tirer sur les lignes ukrainiennes.

Un tel arsenal d’armes est l’une des rares choses que Pyongyang peut fournir.

En échange, l’État isolé, également lourdement sanctionné et déterminé à développer des missiles toujours plus avancés technologiquement, cherchera des promesses de soutien pour nourrir sa population en souffrance, stimuler son économie et soutenir ses programmes d’armement.

Que Kim a décidé de s’aventurer hors de Corée du Nord en train pour rencontrer Poutine dans l’est de la Russie indique que des pourparlers secrets et de longue date entre les deux parties sont sur le point de produire un nouvel accord de convenance mutuelle.

Le Royaume-Uni, les États-Unis et d’autres alliés occidentaux suivront de près cette évolution.

Image:

Le 75e anniversaire de l’armée nord-coréenne a été célébré en février





Poutine a des options limitées

Washington a mis en garde contre de nouvelles sanctions si la Corée du Nord acceptait d’envoyer davantage d’armes à la Russie pour la guerre en Ukraine.

Pyongyang a déjà fourni certaines munitions, mais cette réunion des dirigeants indique qu’une offre beaucoup plus ambitieuse est sur la table.

Moscou sait trop bien qu’elle a besoin de plus d’armes pour maintenir le niveau actuel des combats en Ukraine, qui a vu des millions d’obus d’artillerie tirés depuis février 2022.

L’industrie russe a déjà augmenté sa capacité nationale de production de munitions, mais ce niveau est bien loin de répondre aux besoins des forces armées.

Image:

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu lors d’une visite en juillet





La capacité de la Russie à se tourner vers le marché international des armes a été sévèrement limitée par les sanctions occidentales, ce qui signifie que Poutine a des options limitées.

L’Iran, un proche allié, a déjà fourni de grandes quantités de balles et une gamme d’obus d’artillerie, ainsi que des drones.

Cependant, les efforts visant à obtenir des armes auprès de l’ami le plus puissant de la Russie, la Chine, n’ont pas encore donné de résultats significatifs, malgré les avertissements de l’Occident concernant la coopération militaire.

Cela rend ce réchauffement des liens avec la Corée du Nord d’autant plus troublant du point de vue occidental en raison des grandes quantités de munitions nord-coréennes potentiellement proposées.

Deux États unis par la notoriété

Pyongyang, déjà un État paria, a peu à perdre et beaucoup à gagner en offrant un soutien accru à Moscou.

La menace de sanctions occidentales encore plus sévères n’aura que peu d’effet dissuasif si l’Occident est en mesure de garantir l’aide de la Russie pour contourner les sanctions.

Unie par sa notoriété, la Corée du Nord est l’un des rares pays à avoir soutenu l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Le dirigeant unique du Nord terrorise la Corée du Sud et la région dans son ensemble avec des essais de missiles et une rhétorique toujours plus menaçants.

La guerre de Corée de 1950 à 1953 s’est terminée par un cessez-le-feu mais reste un conflit gelé, la Corée du Nord et la Corée du Sud étant toujours hérissées d’armes et de soldats.

Les sanctions des Nations Unies, visant à freiner les programmes d’armement nord-coréens, ont coupé le pays de la majeure partie du reste du monde.

Plutôt que de reculer, le dirigeant nord-coréen a continué de concentrer ses ressources limitées sur le développement et les essais de missiles aux dépens de son peuple qui souffre depuis longtemps.

La pandémie de COVID a encore renforcé leur isolement et leur désespoir.

Aujourd’hui, le pays a un besoin urgent de vivres et de revenus – deux choses que la Russie pourrait fournir en échange de munitions.

Kim recherchera également le soutien technologique russe pour renforcer sa létalité militaire, notamment un programme d’armes nucléaires et des satellites espions.

La semaine dernière, il a été révélé que Pyongyang avait lancé son premier « sous-marin nucléaire tactique » opérationnel et l’avait affecté à la flotte qui patrouille dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon.

Les médias d’État ont rapporté que Kim avait déclaré que le sous-marin n° 841 – nommé Hero Kim Kun Ok en hommage à un personnage historique nord-coréen – serait l’un des principaux « moyens offensifs sous-marins de la force navale » de la Corée du Nord.