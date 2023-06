Le paria des Yankees de New York ressemble à un nouvel homme avec les Orioles

La plupart des fans des Yankees étaient heureux d’être débarrassés d’Aaron Hicks, mais il a l’air bien dans l’orange des Orioles de Baltimore.

La saison 2023 d’Aaron Hicks était en territoire désastreux lorsque les Yankees de New York l’ont assigné aux mineurs et l’ont ensuite libéré la semaine dernière. Les Orioles de Baltimore, cependant, se sont précipités et ont signé Hicks. Maintenant, il a l’air plutôt bien pour le rival de la division des Yanks.

Il est difficile d’exagérer la gravité de la situation de Hicks à New York. Il a coupé .188/.263/.261 avec un home run et 13 coups sûrs en 76 apparitions au marbre. Son -0,5 WAR était la cerise sur le gâteau d’un profil statistique horrible. Il n’est pas étonnant que les fans des Yankee aient été ravis de le voir retiré de la formation.

Avec les Orioles, cependant, le joueur de 33 ans a peut-être retrouvé une nouvelle vie.

Aaron Hicks l’illumine pour les Orioles après sa libération des Yankees de New York

Maintenant à son quatrième match avec les O’s, l’expérience de Hicks n’a été que positive pour les fans de Baltimore. Il a une fiche de 5-11 au bâton avec un triple et trois buts sur balles. Il semble avoir beaucoup de pop derrière sa batte.

Et ce ne sont pas seulement les apparences de plaques solides de Hicks. Il fait également le travail dans le champ central, y compris ce jeu spectaculaire pour priver les Giants d’un coup de circuit de trois points.

Parfois, dans le sport, tout ce dont un joueur en difficulté a besoin, c’est d’un changement de décor et d’un vote de confiance de la part de la nouvelle direction. Les Orioles ont 2,5 matchs d’avance sur New York au classement et doivent se sentir bien à propos de leur nouvel ajout. Les Yanks, quant à eux, sont toujours à la recherche de réponses dans le champ extérieur – en particulier avec Aaron Judge maintenant défoncé.

Hicks a passé huit ans à New York avant son effondrement en 2023. Il est capable de courses productives, comme sa saison de 27 circuits et 79 points produits en 2018. S’il peut établir un contact constant et déterrer une partie de cette ancienne puissance pour les O, il pourrait finir par les aider à garder leurs distances avec New York en le classement.

La vie est drôle comme ça parfois.