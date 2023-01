Le pari énergétique de Poutine s’effondre alors que l’hiver chaud sauve l’Europe

Les projets du président russe Vladimir Poutine de comprimer l’Europe en militarisant l’énergie semblent s’essouffler, du moins pour le moment.

Le temps doux, un éventail plus large de fournisseurs et les efforts pour réduire la demande aident, les réserves de gaz étant toujours presque pleines et les prix chutant aux niveaux d’avant-guerre. Après le brusque revirement du mois dernier, l’Europe a probablement déjà traversé le pire de la crise.

La combinaison de conditions – y compris les malheurs de la Chine liés au Covid qui atténuent la concurrence pour les cargaisons de GNL – atténuerait l’inflation, stabiliserait les perspectives économiques de l’Europe et laisserait au Kremlin moins d’influence sur les alliés de l’Ukraine, s’ils persistent.

Alors qu’une vague de froid ou des interruptions de livraison pourraient encore semer le désarroi sur les marchés de l’énergie, l’optimisme grandit quant à la capacité de l’Europe à passer cet hiver et le prochain.

“Le danger d’un effondrement économique complet, un effondrement du cœur de l’industrie européenne, a – pour autant que nous puissions le voir – été écarté”, a déclaré le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, architecte clé de la réponse du pays à la crise énergétique. voyage en Norvège, qui a pris la place de la Russie comme premier fournisseur de gaz du pays.

La crise, déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine en février dernier, a déjà coûté à l’Europe près de $1 000 milliards (17 100 milliards de rands) provenant de la flambée des prix de l’énergie. Les gouvernements ont répondu avec plus de 700 milliards de dollars d’aide pour aider les entreprises et les consommateurs à absorber le coup. Ils se sont également efforcés de réduire leur dépendance à l’égard de l’énergie russe, en particulier du gaz naturel.

L’Union européenne n’importe plus de charbon et de pétrole brut de Russie et les livraisons de gaz ont été considérablement réduites. Le bloc a comblé une partie de l’écart en augmentant les approvisionnements de la Norvège et les expéditions de gaz naturel liquéfié du Qatar, des États-Unis et d’autres producteurs.

En Allemagne, les installations de stockage sont remplies à environ 91 %, contre 54 % il y a un an, lorsque la Russie vidait déjà les installations qu’elle contrôlait. Le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a depuis nationalisé les unités locales de Gazprom PJSC et a dépensé des milliards d’euros pour remplir les réserves.

Les mesures d’économie d’énergie de l’industrie et des ménages ainsi que les températures de janvier les plus chaudes depuis des décennies ont contribué à préserver ce coussin.

“Nous sommes très optimistes, ce que nous n’étions pas vraiment de retour à l’automne”, a déclaré vendredi Klaus Mueller, responsable du régulateur de réseau allemand, dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique ARD. “Plus nous aurons de gaz dans les installations de stockage au début de l’année, moins nous aurons de stress et de coûts pour les remplir à nouveau pour l’hiver prochain.”

Bloomberg

Les prix de référence du gaz sont tombés à un cinquième des records établis en août, et malgré les craintes que des tarifs moins chers pourraient alimenter la demande, l’utilisation continue de baisser – une doublure argentée de la faiblesse de l’économie.

La consommation européenne devrait être inférieure d’environ 16 % aux niveaux moyens sur cinq ans tout au long de 2023, a déclaré Morgan Stanley dans un rapport.

Les conditions favorables et l’expansion de la capacité renouvelable y contribuent également. L’augmentation de la production éolienne et solaire contribuera à réduire de 39 % cette année la production d’électricité au gaz sur 10 des plus grands marchés européens de l’électricité, selon S&P Global.

La dynamique a changé à tel point qu’il y a maintenant trop de GNL qui arrivent, selon Morgan Stanley. Les livraisons ont établi un nouveau record en décembre et la tendance devrait se poursuivre.

L’Allemagne, autrefois le plus gros acheteur de gaz russe, ouvre trois terminaux cet hiver, et la plus grande économie d’Europe s’attend à ce que ses nouvelles installations de GNL couvrent environ un tiers de ses besoins antérieurs. Des approvisionnements réguliers en provenance de sources non russes empêcheront probablement les prix du marché d’atteindre les sommets de l’an dernier.

“Le fait que l’Europe ait réussi à remplir ses sites de stockage a vraiment créé un tampon pour les prix pour l’hiver à venir”, a déclaré Giacomo Masato, analyste principal et météorologue senior de la société énergétique italienne Illumia SpA. “Les attentes ont changé lorsque la région a commencé à disposer d’approvisionnements suffisants.”

Le remplissage des réserves pourrait être moins dramatique après cet hiver. Morgan Stanley et le cabinet de conseil Wood Mackenzie Ltd. s’attendent à ce que les sites de stockage soient à moitié pleins ce printemps si le temps reste clément. Ce serait le double des niveaux de l’an dernier.

Bloomberg

Malgré les développements positifs, les prix sont toujours plus élevés que les moyennes historiques et les risques demeurent. Les importations russes de gazoduc cette année ne représenteront qu’un cinquième des niveaux habituels – environ 27 milliards de mètres cubes – et le Kremlin pourrait les réduire complètement.

C’est “une réduction massive pour un marché qui consommait 400 milliards de m3 en 2021”, a déclaré Anne-Sophie Corbeau, chercheuse au Center on Global Energy Policy de l’Université de Columbia.

Le GNL sera donc essentiel pour garantir un approvisionnement suffisant pour l’hiver prochain, et l’Europe devra rester vigilante. Un rebond de l’économie chinoise pourrait alimenter la concurrence, avec des approvisionnements serrés jusqu’à ce que davantage de capacité soit disponible en 2025. La Russie a également la capacité de perturber le marché en tant que l’un des trois principaux fournisseurs européens de carburant super réfrigéré.

La crise climatique a contribué à un manque de demande de chauffage jusqu’à présent cet hiver et des conditions météorologiques de plus en plus instables pourraient encore déclencher des coups de froid, comme le récent temps arctique qui a balayé les États-Unis. Selon Wood Mackenzie, des températures de congélation prolongées peuvent épuiser les sites de stockage jusqu’à 20 % de leur capacité.

Pour assurer un stockage en douceur pendant l’été, de nombreux facteurs doivent s’aligner, notamment un approvisionnement solide en électricité à partir de générateurs éoliens, nucléaires et hydroélectriques, des flux de GNL stables et des économies d’énergie continues, a déclaré Corbeau.

“L’Europe est peut-être dans une meilleure position que ce que l’on craignait auparavant, mais elle n’est pas encore tirée d’affaire”, a déclaré Wood Mackenzie par e-mail.

Avec l’aide de Iain Rogers.