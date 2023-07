Le pari du fabricant de Marlboro Altria sur les produits sans fumée

Les cigarettes étaient autrefois mises en évidence dans les films hollywoodiens et les magazines sur papier glacé. Mais des décennies de preuves que le tabagisme tue ont fait chuter la consommation.

L’industrie du tabac a vendu moins de 11 milliards de paquets de cigarettes aux États-Unis en 2020, contre plus de 21 milliards de paquets deux décennies plus tôt, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Cela a provoqué une crise existentielle pour les compagnies de tabac.

Altria, la société mère de Philip Morris USA et la plus grande société de tabac du pays, a signalé une baisse de près de 10 % des ventes de cigarettes l’année dernière par rapport à l’année précédente. Le fabricant de Marlboro dit qu’il veut aider les fumeurs à passer de la cigarette à ce qu’il appelle des « alternatives à moindre risque », telles que les cigarettes électroniques et les produits qui ne brûlent pas.

Mais le pivot d’Altria a soulevé des sourcils parmi ses détracteurs. Les cigarettes et les cigares représentaient environ 89 % des ventes l’an dernier.

Alors, les e-cigarettes et les produits qui ne chauffent pas sont-ils moins nocifs que les cigarettes traditionnelles ? Quel effet ces appareils auront-ils sur les enfants ?

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.