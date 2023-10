Le pari de Xi Jinping sur Vladimir Poutine sera-t-il payant ?

(Bloomberg) — La dernière fois Vladimir Poutine Après avoir posé le pied sur le sol chinois, il est rentré chez lui avec la promesse d’un partenariat « sans limites » de la part du président. Xi Jinping . Moins d’un mois plus tard, il lançait l’invasion de l’Ukraine. Il devrait rentrer à Pékin cette semaine dans un état d’affaiblissement, ayant besoin du soutien économique de la Chine et d’un moyen de sortir de l’isolement politique qu’il s’est lui-même infligé.

La rencontre entre les deux présidents sera inévitablement éclipsée par le conflit entre Israël et le groupe militant Hamas basé à Gaza, désigné organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté ce week-end la Chine à utiliser ses liens amicaux avec l’Iran – qui soutient le Hamas – et son influence plus large au Moyen-Orient pour empêcher une escalade du conflit. La pression sur Xi, et indirectement sur Poutine, qui est également proche de Téhéran, pour qu’ils agissent face à la crise va probablement s’intensifier.

Pour l’instant, les deux dirigeants devraient se concentrer sur leur relation croissante. La dépendance de la Russie à l’égard de la Chine a touché toutes les facettes de son économie au cours des 20 mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine. Avec la rupture des liens commerciaux avec l’Occident, les exportations chinoises vers la Russie ont bondi de 57 % depuis le début de l’année. Le yuan représentait près de la moitié de la valeur de toutes les opérations de change à Moscou en septembre, contre seulement 0,4 % en janvier 2022, selon les données compilées par Bloomberg Economics. La Chine est désormais le plus grand importateur de combustibles fossiles en provenance de Russie, les expéditions de charbon ayant plus que doublé depuis 2020.

La participation du dirigeant russe au Forum de l’initiative « la Ceinture et la Route » de Xi, qui s’ouvre mardi, sera son premier voyage à l’étranger – hormis la visite d’anciens États soviétiques – depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre lui en mars pour des crimes de guerre présumés en Ukraine. . Cette visite permettra à la Russie de consolider ce soutien économique essentiel et de faire pression sur Pékin pour qu’il signe des accords sur un nouveau gazoduc.

Pour sa part, Xi cherche une Russie fiable qui soit un partenaire puissant dans la construction de sa vision d’un ordre mondial alternatif. L’une repose sur une méfiance mutuelle séculaire à l’égard de l’Occident – ​​en particulier des États-Unis et de leurs alliés militaires – et sur un désir de renforcer sa propre position sur l’île de Taiwan, qu’il considère comme une province séparatiste, mais que Washington s’est engagé à soutenir. .

Poutine en est un élément clé. En effet, si la Chine devait envahir Taïwan – une perspective peu probable dans un avenir proche – la Russie pourrait s’avérer cruciale pour garantir l’approvisionnement en nourriture et en carburant et potentiellement fournir une couverture politique au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Mais certains experts et universitaires à Pékin sont inquiets et pensent que la Chine ne retire pas grand-chose de cette relation, au-delà d’un nouveau marché pour certaines de ses voitures, télévisions et smartphones et de prix cassés pour le pétrole et le gaz russes. Cela a conduit à se demander si Pékin n’a pas trop parié sur le dirigeant russe.

« Je pense que Poutine n’est pas un partenaire idéal pour Xi Jinping – il espérait beaucoup plus », a déclaré Jakub Jakobowski, directeur adjoint du Centre d’études orientales de Varsovie. « Il représente de plus en plus un fardeau pour Xi, sur le plan interne, pour les parties de l’élite chinoise qui ne veulent pas souscrire à cette grande affaire lancée par la Russie. »

Xi cherche à trouver un équilibre, ce qui devient de plus en plus difficile à mesure que le conflit se prolonge. Il n’a fourni aucune aide militaire majeure à la Russie qui pourrait provoquer des sanctions américaines contre la Chine, et il a mis en garde contre l’utilisation d’armes nucléaires et contre les attaques contre des civils. Contrairement à Poutine, qui est traité de paria par l’Occident, Xi souhaite une relation stable avec les États-Unis et semble susceptible de rencontrer le président Joe Biden en novembre. Mais son refus de condamner explicitement l’invasion a miné la prétention de neutralité de Pékin et renforcé le scepticisme de certains pays du Groupe des Sept quant à sa proposition de paix en 12 points pour résoudre la crise ukrainienne.

Les efforts de paix du dirigeant chinois lui ont valu une certaine crédibilité auprès des économies émergentes comme le Brésil. En effet, il a passé le début de l’année à essayer d’agir en tant qu’artisan de la paix mondiale en aidant ses rivaux de longue date, l’Arabie Saoudite et l’Iran, à parvenir à une trêve diplomatique. Il a ensuite proposé une conférence de paix israélo-palestinienne, raison pour laquelle il est désormais invité à jouer un rôle dans l’apaisement du conflit avec le Hamas. Pékin a appelé à un cessez-le-feu, mais au-delà de cela, son influence n’est pas claire. Pour Poutine, le conflit pourrait être utile s’il détournait l’attention des puissances occidentales et du public des combats en Ukraine.

Xi a des soucis plus immédiats chez lui. Un ralentissement économique accroît le risque de troubles sociaux supplémentaires. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense semblent avoir été évincés ces derniers mois, et les généraux responsables de la Rocket Force chinoise, qui gère l’arsenal nucléaire du pays, ont été remaniés.

Les États-Unis renforcent les restrictions à l’exportation de technologies de pointe, l’UE enquête sur les subventions chinoises aux véhicules électriques et certains voisins asiatiques ont augmenté leurs dépenses militaires dans un contexte de tensions croissantes à propos de Taiwan. Le négociateur commercial en chef de l’UE, Valdis Dombrovskis, a averti que la position de la Chine sur l’Ukraine nuisait à l’appétit des entreprises à investir dans la deuxième économie mondiale.

Pékin « craint que tant que les gens continueront à mettre la Chine et la Russie dans la même catégorie, ils couperont le pont vers l’Europe, les États-Unis et d’autres », a déclaré Ngeow Chow Bing, directeur de l’Institut d’études chinoises de l’Université. de Malaisie, qui a beaucoup écrit sur la politique chinoise. « La Chine veut se présenter comme quelqu’un sur qui les deux parties peuvent compter. »

Poutine a été le premier dirigeant étranger à qui Xi a rendu visite après qu’il soit devenu président de la Chine en 2013. Et au cours de la dernière décennie, les deux hommes ont souvent été décrits comme ayant une relation étroite, bien qu’ils ne partagent pas une langue commune. En 2019, ils ont célébré ensemble l’anniversaire de Xi au Tadjikistan : Poutine a offert au dirigeant chinois une boîte de glaces. Les deux présidents – qui ont tous deux modifié les règles de leur pays pour leur permettre de prolonger leur mandat – se sont rencontrés pour la dernière fois à Moscou en mars, quelques jours seulement après que la CPI a émis son mandat d’arrêt contre Poutine. Dans une interview diffusée lundi à la télévision russe, Poutine a déclaré à propos de sa relation avec Xi : « Si nous sommes d’accord sur quelque chose, nous pouvons être sûrs que les deux parties respecteront leur part du marché ».

Pourtant, il existe également, a déclaré un diplomate basé en Europe, un élément de rivalité fraternelle dans la dynamique entre les deux dirigeants, un clin d’œil à une époque où l’Union soviétique était considérée comme le « grand frère » dans la relation. Ce n’est plus le cas.

Les relations entre les pays ont souvent été tendues, parfois ouvertement hostiles. En 1969, des affrontements frontaliers ont incité l’Union soviétique à menacer d’utiliser l’arme atomique contre la Chine. Ce « chantage nucléaire » est l’une des raisons pour lesquelles Pékin s’opposera à toute menace russe similaire en Ukraine, selon Wang Yiwei, ancien diplomate chinois auprès de l’UE.

Une autre « ligne rouge » pour Pékin, a-t-il ajouté, est le principe de souveraineté territoriale inscrit dans la charte de l’ONU. C’est quelque chose que la Chine utilise régulièrement pour renforcer ses revendications sur Taiwan. Et même si Xi semble partager les inquiétudes de Poutine concernant l’expansion de l’OTAN, cela ne signifie pas pour autant un soutien total à la Russie.

Ceux qui soutiennent Moscou, a déclaré Wang, ne « soutiennent pas la saisie territoriale de la Russie » mais célèbrent plutôt « les Russes pour leur comportement contre l’hégémonie occidentale ». Wang, aujourd’hui universitaire influent et directeur de l’Institut des affaires internationales de l’Université Renmin, a ajouté : « Beaucoup de gens détestent la Russie et critiquent la Russie. »

Un domaine de tension a été l’initiative chinoise la Ceinture et la Route – le programme de politique étrangère historique de Xi visant à étendre l’influence de Pékin à travers des projets désormais évalués à 1 000 milliards de dollars – qui a fait une percée en Asie centrale, l’arrière-cour de la Russie.

Pour l’instant, la Russie ne peut pas faire grand-chose pour remédier au déséquilibre de ses relations. « Moscou a cruellement besoin de la coopération de Pékin pour maintenir son économie à flot », a déclaré Alexander Isakov, un économiste qui couvre la Russie chez Bloomberg Economics. « Moscou devra supporter l’essentiel des coûts. »

La croissance du commerce bilatéral avec la Russie constitue un rare point positif pour la Chine, alors que les décideurs politiques tentent de relancer la croissance dans une économie atone. L’augmentation des exportations vers la Russie est en partie imputable au fait que les entreprises chinoises de biens de consommation ont comblé le vide laissé par les marques occidentales qui ont fui le pays après l’imposition des sanctions. Les expéditions de véhicules, pièces et accessoires fabriqués en Chine ont bondi à environ 14 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de cette année, soit une multiplication par cinq par rapport à la même période en 2021, selon les données de l’Administration générale des douanes de Chine.

À plus long terme, Moscou a besoin que Pékin investisse dans le secteur manufacturier national. Des secteurs comme l’industrie automobile ont besoin d’aide pour combler le vide laissé par les entreprises occidentales. Seules huit des 14 usines russes de fabrication de voitures particulières sont opérationnelles. Les petits constructeurs automobiles chinois produisent déjà en Russie, mais pour ramener la production aux niveaux d’avant l’invasion d’environ 1,4 million de voitures, contre 451 000 en 2022, deux ou trois autres grandes entreprises devraient installer des chaînes d’assemblage en Russie, selon l’analyse de Bloomberg Economics. .

« Pour la Russie, une intégration plus étroite avec la Chine est une nécessité – elle doit trouver un remplaçant à la technologie, au capital qui était auparavant fourni par l’UE et d’autres pays du G7 », a déclaré Isakov. « Pour la Chine, le risque est que les capitaux investis en Russie perdent de la valeur lorsque les sanctions contre Moscou sont assouplies ou levées et que ses constructeurs soient à nouveau en concurrence pour les parts de marché avec les constructeurs automobiles du G7. »

Pékin offre un répit aux soucis financiers les plus pressants de Moscou. Elle est devenue le principal acheteur de pétrole et de gaz russes bon marché en l’absence de clients européens. La Chine a acheté pour environ 37,5 milliards de dollars de pétrole brut à la Russie au cours des huit premiers mois de 2023, selon les données commerciales chinoises. Fin 2022, les expéditions de charbon s’élevaient à plus de 64 millions de tonnes, un record annuel qui devrait être battu cette année après que les importations aient dépassé 70 millions de tonnes entre janvier et août.

Tout en fournissant cette bouée de sauvetage financière, Pékin attend un accord plus favorable de la part de Moscou sur le projet de gazoduc, Power of Siberia 2. Moscou évoque fréquemment la perspective d’un accord imminent, mais Pékin a été beaucoup plus réticents et aucun contrat n’a été signé. Les analystes s’attendent à ce que la Russie fasse pression pour davantage d’accords et d’accords de coopération cette semaine.

L’internationalisation du yuan, qui ne représente que 3 % des réserves de change mondiales, est considérée par Pékin comme un autre front dans ses efforts pour contester la domination américaine sur le système financier mondial. L’utilisation du yuan par la Russie pour ses paiements à l’exportation a bondi à 29 % en août contre zéro avant l’invasion, alors qu’elle représentait 38 % des importations contre 4 % sur la même période, selon les données.

Mais Pékin ne peut pas trop insister sur son avantage, selon Yun Sun, chercheur principal et codirecteur du programme Asie de l’Est au groupe de réflexion Stimson Center. « Le bourbier stratégique actuel de la Russie ne durera pas éternellement », a-t-elle déclaré. « Pour Pékin, l’accent n’est pas nécessairement mis sur le montant que la Russie est prête à donner, mais sur les coûts que la Chine doit supporter. »

