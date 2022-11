Le pari de Providence est payant, les Celtics ont bouleversé Richmond-Burton en quarts de finale de classe 4A – Shaw Local

NEW LENOX – L’entraîneur de Providence, Tyler Plantz, a pris un pari pour commencer la seconde mi-temps contre Richmond-Burton.

Les Celtics ont donné un coup de pied et récupéré le coup d’envoi pour commencer le troisième quart, puis ont marqué un touché pour une avance de 10 points.

Ce type d’exécution était le thème du match alors que Providence, tête de série n ° 13, a battu le n ° 1 Richmond-Burton 31-14 lors de leur match de quart de finale des séries éliminatoires de classe 4A samedi au stade Bishop Kaffer.

“Coach Plantz avait du cran pour ça”, a déclaré le quart-arrière des Celtics Lucas Proudfoot. «Nous avons eu beaucoup d’élan à partir de cela. Cela nous a beaucoup aidé. »

Providence (8-4) a parcouru 51 verges en huit jeux et a marqué sur la course de 1 verge du porteur de ballon Jamari Tribett. Les Rockets (11-1) avaient tiré de l’arrière 10-7 à la mi-temps, mais n’ont jamais eu la possession avec une chance de prendre les devants le reste du match.

Les Celtics affronteront le n ° 3 St. Francis (11-1) en demi-finale la semaine prochaine. St. Francis a battu Rochelle 35-16 en quart de finale samedi.

RB a réussi un arrêt crucial au deuxième quart sur un quatrième et un but à son 1, puis a parcouru 99 verges pour marquer. Le receveur large Jack Martens a pris un transfert de balayage Jet et a couru 55 verges pour ce touché.

Providence a répondu sur le premier jeu de mêlée avec Proudfoot frappant le receveur large Alex Gibson pour un touché de 61 verges, portant le score à 10-7 à la mi-temps.

“Nous pensions que nous pouvions prendre le ballon sur le terrain et nous étions dans une très bonne position à la mi-temps”, a déclaré l’entraîneur du RB Mike Noll. « Ensuite, c’est arrivé. C’était un bon coup de pied en jeu et nous ne l’avons pas aligné. Nous avons passé plus de temps à jouer des coups de pied, des bottés de dégagement et des coups de pied en jeu cette saison que n’importe quelle saison de mes 40 ans d’histoire (d’entraînement).

« Ce n’est pas comme si c’était une surprise. Nous savons. Malheureusement, nous n’avons pas réussi le jeu. »

Jack Martens de Richmond-Burton célèbre son touché lors du match de samedi contre Providence. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Les équipes ont échangé des touchés, faisant 24-14 avec 9:28 restants. RB semblait pouvoir marquer à nouveau alors que Martens s’ouvrait sur une route de poste, mais le deuxième arrière défensif Gavin Hagan s’est précipité pour intercepter le ballon juste avant qu’il n’atteigne Martens.

“Nous pensions que nous avions ce poste sur le terrain et il est sorti de nulle part”, a déclaré Noll.

C’était la seule incomplétude de la journée pour le quart-arrière des Rockets Joe Miller, qui était 9 sur 10 pour 98 verges.

“J’ai joué, je me suis retourné, Jack l’a fait battre de 3 ou 4 mètres, il est sorti de ma main en douceur et je pensais que ça allait être dans son grenier à pain, mais le corner a fait un excellent jeu”, a déclaré Miller. . « Je ne peux pas garder la tête trop basse à ce sujet. J’ai fait tout ce que je pouvais, il vient de faire un excellent jeu. “

Plantz a qualifié Hagan de joueur spécial.

“C’est assez incroyable de penser qu’il n’est qu’un étudiant en deuxième année”, a déclaré Plantz. «Il aime le jeu, travaille dur, fait tout ce qu’il faut. Je ne devrais pas vous dire ça parce que je ne veux pas que sa tête devienne trop grosse, mais c’est un sacré joueur, c’est génial de l’avoir dans notre équipe.

Proudfoot a de nouveau frappé, cette fois à Jack Tess, qui a capté une passe profonde au milieu et l’a emporté sur 72 verges pour le score décisif.

« La ligne O a bien bloqué, vraiment bien. Nous avons bien lancé », a déclaré Proudfoot. «Nous frappions juste sur tous les cylindres. L’attaque a bien joué, la défense a bien joué. Les équipes spéciales sont venues en embrayage.

RB tentait d’atteindre les demi-finales pour une quatrième saison consécutive.

Les Rockets ne pouvaient gérer que 248 verges au total d’attaque contre la solide défense de Providence.

« Nous avons eu des hauts et des bas. Nous avons fait preuve d’un cœur formidable », a déclaré le secondeur-récepteur large RB Zach Smith. « Nous nous sommes tenus jusqu’au bout. Certaines choses n’ont tout simplement pas tourné en notre faveur. Il n’y a rien que nous puissions changer à ce sujet maintenant, nous devons juste profiter du moment.

Quart de finale des séries éliminatoires de classe 4A

Providence 31, Richmond-Burton 14

Richmond-Burton 0 7 7 0 – 14

Providence 3 7 7 14 – 31

Premier quart

P–FG Échantillon 30, 3:46.

Deuxième quartier

RB–Martens 55 run (coup de pied de Lehn), 4:39.

P–Gibson 61 passe de Proudfoot (Exemple de coup de pied), 4:23.

Troisième quart

P–Tribett 1 run (Exemple de coup de pied), 7:56.

RB–Course Quentral-Quezada 4 (coup de pied de Lehn), 2:29.

Quatrième trimestre

P–Gibson 15 passes de Proudfoot (Exemple de coup de pied), 9:28.

P–Tess 72 passe de Proudfoot (Exemple de coup de pied), 5:53.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Richmond-Burton : Martens 3-55, Siegel 18-55, Quentral-Quezada 10-31, Miller 2-8, Falasca 1-2, Équipe 1-moins 1. Totaux : 35-150. Providence : Tribett 19-84, Santiago 6-35, Proudfoot 6-32, Tess 1-14, Snapp 4-12, Nickel 4-10, Équipe 1-moins 1. Totaux 41-186.

QUI PASSE-Richmond-Burton : Miller 6-7-1-98. Providence : Proudfoot 8-11-0-240.

RÉCEPTION–Richmond-Burton : Smith 4-54, Siegel 2-33, Quentral-Quezada 1-7, Loveall 1-4. Providence : Gibson 3-86, Tess 2-106, Soltys 2-28, Picciolini 1-20.

TOTAL DES YARDS DE L’ÉQUIPE–Richmond-Burton 248, Providence 426.