Le pari de Biden : la ligne dure iranienne pourrait être la meilleure voie pour rétablir l’accord nucléaire

En fait, le libellé détaillé de l’accord ressuscité a été élaboré il y a des semaines à Vienne, la même ville où l’accord initial a été finalisé il y a six étés, selon de hauts responsables. Depuis lors, l’accord ressuscité est resté, en grande partie intact, dans l’attente d’une élection dont le résultat avait semblé manigancé par l’ayatollah. M. Raisi est l’un de ses protégés et beaucoup pensent qu’il est le principal candidat pour devenir le prochain chef suprême du pays lorsque l’ayatollah Khamenei, aujourd’hui âgé de 82 ans, décède.

Des responsables à Washington et à Téhéran soutiennent que le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, veut rétablir un accord nucléaire avec l’Occident – ​​que le président Donald J. Trump a déchiré il y a plus de trois ans – afin de lever les sanctions écrasantes qui ont maintenu Le pétrole iranien en grande partie hors du marché.

Les principaux collaborateurs du président Biden, qui ont négocié avec des responsables iraniens à huis clos à Vienne – faisant passer des messages des chambres d’hôtel par des intermédiaires européens parce que les Iraniens ne les rencontreront pas directement – ​​pensent que le moment est peut-être venu. Et, disent-ils, les six semaines qui précèdent l’investiture de M. Raisi offrent une fenêtre unique pour conclure un accord final avec les dirigeants iraniens sur une décision douloureuse qu’ils retardent.

La théorie à Washington et à Téhéran est que l’ayatollah Khamenei a mis en scène non seulement les élections, mais aussi les négociations nucléaires – et ne veut pas abandonner son meilleur espoir de débarrasser l’Iran des sanctions qui ont empêché son pétrole d’entrer dans un marché renaissant. .

Ainsi, les indications à l’intérieur des négociations sont que la décision finale d’aller de l’avant avec l’accord pourrait intervenir dans les prochaines semaines, avant l’investiture de M. Raisi et alors que le gouvernement iranien le plus ancien – et par certaines mesures plus modéré – est toujours en poste.