Le pari d’arbitrage sur Twitter pourrait rapporter gros à Pentwater Capital

Pentwater profitait de ce que la société considérait comme une opportunité d’arbitrage claire. Il y avait un contrat signé sur la table et beaucoup d’argent à gagner tant que l’affaire atteignait sa conclusion logique.

Lorsque Pentwater a sauté sur Twitter, la société de médias sociaux était en attente. L’action languissait alors que Musk publiait des tweets critiques sur le problème de bot et de spam de l’entreprise, faisant allusion au sentiment de remords de l’acheteur. L’action a chuté à 32,55 dollars le 11 juillet, juste après que Musk ait officiellement tenté de résilier l’accord.

Le PDG de Tesla et SpaceX a déclaré mardi qu’il avait envoyé à Twitter une lettre informant la société de son intention de respecter les termes de l’accord d’avril après avoir précédemment tenté de se retirer. Les deux parties devaient comparaître devant le tribunal dans deux semaines, et une partie de la dernière proposition de Musk impliquait de mettre fin au litige. Twitter a déclaré avoir reçu la lettre et a l’intention de conclure la transaction à 54,20 $, mais n’a pas commenté le litige.

Greenlight Capital est également intervenu au cours du deuxième trimestre, payant en moyenne 37,24 $ pour l’action. Dans une lettre aux investisseurs, David Einhorn de Greenlight a déclaré qu’il y avait 17 $ par action en récompenses à la hausse si la transaction était conclue et un montant égal en pertes si elle s’effondrait.

“Nous avons donc une cote de 50-50 sur quelque chose qui devrait arriver 95%+ du temps”, a-t-il écrit.

Alors que Pentwater a instantanément fait de Twitter l’un de ses principaux avoirs lors de l’achat d’actions au deuxième trimestre, la société a couvert son pari avec un investissement important dans des options de vente au cas où la valeur de l’action baisserait. Ainsi, une partie des gains de son investissement en actions paiera les options de vente.

Pentwater a fait d’autres paris dans et autour de l’espace des médias sociaux. La société est l’un des principaux investisseurs de Digital World Acquisition Corp., la société d’acquisition à vocation spéciale qui tente de rendre publique la société de médias de l’ancien président Donald Trump, bien que l’accord fasse l’objet d’une enquête de la SEC et que la société ait récemment raté une échéance clé. conserver un financement de 1 milliard de dollars. L’application de Trump, Truth Social, a été créée après que l’ex-président a été expulsé de Twitter à la suite des événements du 6 janvier.

Halbower a déclaré que Pentwater comptait 44 employés, dont seulement sept environ dans son bureau de Naples, en Floride. L’entreprise possède également des bureaux près de Chicago et à New York, Minneapolis et Londres.

Le bureau de Naples a été rétabli dimanche, quatre jours après que l’ouragan Ian s’est abattu sur la côte ouest de la Floride en tant que tempête de catégorie 4. Le bureau a rouvert lundi, a déclaré Halbower.

Dans tout l’État, environ 380 000 foyers et entreprises étaient sans électricité mardi après-midi, contre un pic de 2,6 millions jeudi, selon PowerOutage.us. Le comté de Collier, qui comprend Naples, reste l’un des comtés avec le plus de pannes.

Pentwater n’est pas le seul investisseur qui s’attend à un gros salaire si l’accord avec Musk était conclu.

L’actionnaire de longue date, le prince saoudien Alwaleed bin Talal, détient 39,95 millions d’actions, d’une valeur de 2,17 milliards de dollars au prix d’acquisition. Jack Dorsey, cofondateur et ancien PDG de Twitter, détient 18,04 millions d’actions, évaluées à près d’un milliard de dollars. Parmi les institutions, les seuls investisseurs avec une participation plus importante que Pentwater sont Vanguard, BlackRock, SSgA et Fidelity.

