Le pari calculé de Jake Paul a permis à Mike Tyson de gagner 40 millions de dollars

Jake Paul n’est peut-être pas la personne la plus populaire au monde, mais personne ne peut surpasser son sens des affaires.

Alors que la plupart des combattants ont du mal à payer leurs factures lorsqu’ils deviennent professionnels, le natif de l’Ohio, âgé de 27 ans, a récolté plusieurs millions pour ses trois premiers combats dans ce sport. C’est en fait après avoir rencontré l’ancien directeur financier de l’UFC, Nakisa Bidarian – qui est devenu son partenaire dans les promotions les plus précieuses – qu’il a découvert sa véritable valeur en tant qu’athlète de sports de combat.

« J’ai vu une opportunité unique de créer une relation directe avec le consommateur dans les sports de combat », a déclaré Bidarian au Hollywood Reporter à propos de ses projets pour Paul après la première rencontre du couple.

Bidarian a ensuite produit la carte à la carte mettant en vedette le prochain adversaire de Paul, Mike Tyson, dans un combat d’exhibition contre Roy Jones Jr. L’événement mettait également en vedette Paul affrontant l’ancienne star de la NBA, Nate Robinson, sur la sous-carte.

Sur la carte Tyson apparaissait une manœuvre calculée avec Bidirian révélant que Paul avait fini par gagner 1 million de dollars pour le combat – six fois moins que ce qu’il avait gagné pour ses débuts professionnels contre son collègue influenceur des médias sociaux AnEsonGib.

Le pari a été gagnant.

« J’ai dit : ‘Écoutez, c’est ce qui a du sens pour cet événement, mais je vous promets que si vous réussissez bien, votre prochain salaire sera d’au moins huit chiffres' », a déclaré Bidarian. « Nous avons transformé cela en une garantie de plus de 10 millions de dollars pour son prochain combat. [against Ben Askren].»

Les gros salaires étaient évidemment agréables, mais Bidarian dit que ce n’était qu’une toute petite pièce d’un puzzle beaucoup plus grand qu’il construisait après avoir commencé à travailler avec Paul.

Reconnaissant l’attrait de Paul pour un public plus jeune – un public qui s’était largement éloigné de la boxe et avait commencé à accorder plus d’attention au MMA par le biais d’organisations comme l’UFC – Bidarian a saisi l’ouverture.

« L’objectif de Jake et moi-même a été de susciter l’intérêt pour la génération Z et la génération Alpha dans le sport de la boxe », a déclaré Bidarian. « Et si vous regardez toutes les statistiques, la boxe est de loin l’un des sports à la croissance la plus rapide pour la génération Alpha. . Jake a joué un grand rôle dans tout cela. Si vous demandez à beaucoup d’enfants – âgés de 6 à 16 ans – qui est le meilleur boxeur du monde, leur réponse est Jake Paul.

Quant à son prochain combat contre Tyson le 15 novembre, Paul a prédit des chiffres d’audience d’environ 25 millions grâce à l’événement diffusé sur Netflix sans prix à la séance, le streamer comptant actuellement plus de 270 millions d’abonnés dans le monde.

Lors d’une conférence de presse d’avant-combat pour promouvoir le combat, Paul a laissé échapper combien il gagnait pour affronter l’ancien champion de boxe poids lourd qui a eu 58 ans en juin.

« Je suis ici pour gagner 40 millions de dollars et éliminer une légende », a déclaré Paul en août.

Compte tenu des chiffres criards autour de ces quatre combats, la prochaine entreprise commerciale de Paul ne semble pas si folle.

Bien que son objectif reste la boxe et la poursuite de la création des promotions les plus précieuses, Paul espère un jour posséder une équipe de la NFL – mais pas sa ville natale, les Cleveland Browns.

« Les Browns ont une malédiction – alors je finis par dériver vers le [Kansas City] Chefs, dit Paul. « Travis Kelce, il vient de Cleveland, donc je suis fan. »