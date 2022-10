Le parfum ‘Burnt Hair’ d’Elon Musk a déjà vendu 20 000 bouteilles, déclare le PDG de Tesla, ‘Peut acheter Twitter’

Le chef de Tesla, Elon Musk, a maintenant un nouveau produit à promouvoir et il ne néglige aucun effort pour le faire. Le milliardaire s’est maintenant aventuré dans le secteur des parfums. Il a inventé un parfum qui s’appelle “Burnt Hair” et il le vend sur The Boring Company. Il vend le parfum pour 100 $ chacun. Un supplément de taxes et d’expédition est également facturé.

Le meilleur parfum sur Terre !https://t.co/ohjWxNX5ZC pic.twitter.com/0J1lmREOBS – Elon Musk (@elonmusk) 11 octobre 2022

Je ne peux pas attendre les articles des médias demain sur 1 million de dollars de cheveux brûlés vendus – Elon Musk (@elonmusk) 12 octobre 2022

Peu de temps après le lancement, Musk s’est rendu sur Twitter et a annoncé que 20 000 flacons de parfum avaient déjà été vendus. Il a en outre écrit: “Je ne peux pas attendre les articles des médias demain sur 1 million de dollars de cheveux brûlés vendus.” Voici le tweet :

20 000 !! – Elon Musk (@elonmusk) 13 octobre 2022

Musk a également plaisanté sur la façon dont la vente de ces parfums l’aiderait, mais Twitter. Quelques heures seulement après ce tweet, il a vendu 20 000 flacons de parfum.

S’il te plaît, achète mon parfum, pour que je puisse acheter Twitter – Elon Musk (@elonmusk) 12 octobre 2022

Comme toujours, les internautes ont également eu beaucoup à dire sur ce nouveau lancement. Alors que certains mèmes organisés, d’autres étaient occupés à donner leur avis. « Elon, vous pouvez faire jaillir du parfum de cheveux brûlés de la pointe de la fusée pendant le vol. Les extraterrestres n’oublieront jamais une première rencontre avec ce qui se passe ! a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Alors maintenant, vous vendez du parfum ? Elon, je pense que vous devez vous concentrer sur une entreprise à la fois. Quel est le point commun entre les fusées, le parfum et les voitures ? »

« Avez-vous commandé #BurntHair ? Je suis impressionné qu’Elon Musk puisse en vendre 20 000 en 1 jour ! Je pense que c’est la preuve que les gens recherchent vraiment du plaisir et de l’humour dans leur vie », a tweeté un autre utilisateur.

“Je ne sens pas toujours ça. Mais quand c’est le cas, je préfère les cheveux brûlés” pic.twitter.com/SpJXKqA7S2 — AstroDad✨ (@AstroDad6) 13 octobre 2022

Pourquoi, quand j’ai vu les cheveux brûlés tendance, est-ce que c’est l’image qui m’est venue à l’esprit ? pic.twitter.com/aZwO6d8kyS – Cadet de la Force spatiale (@SpaceForceCad) 12 octobre 2022

Le nouveau parfum d’Elon “Burnt Hair” vous emmènera dans la belle ville de Kyiv lors d’une pluie d’automne de missiles russes. Elon dit que c’est le meilleur parfum sur terre. Je suis sûr que son meilleur ami Poutine est d’accord. pic.twitter.com/M0YiwvUzyK – HNDRX (@TheHndrx) 11 octobre 2022

Cela survient quelques jours seulement après que Musk ait fait la une des journaux pour avoir tweeté sur le plan de paix ukrainien. Le tweet de Musk avait été condamné par de hauts responsables ukrainiens, et le porte-parole de Poutine l’avait loué, selon le New York Post. De plus, en taguant Musk sur le rapport affirmant que le milliardaire avait parlé à Poutine, un utilisateur de Twitter lui a demandé si c’était vrai. “Non, ce n’est pas le cas”, a répondu Musk. “Je n’ai parlé à Poutine qu’une seule fois et c’était il y a environ 18 mois. Le sujet était l’espace.

Un autre adepte a demandé à Musk s’il serait prêt à avoir une conversation avec Poutine pour “discuter des options possibles pour un plan de paix”. Musk a répondu: “Inutile, car il n’y a actuellement aucun chevauchement entre les demandes russes et ukrainiennes – ce n’est même pas proche.”

