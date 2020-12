On va bien, on est sur une nouvelle merde.

C’est le mantra de chaque Taylor Swift fan ce week-end après que la superstar ait sorti son neuvième album studio toujours le vendredi 11 décembre. Et, tout comme son « disque sœur » folklore, qui est sorti en juillet, le dernier de Swift est, comme diraient les enfants, une ambiance.

« Pour essayer de le dire plus poétiquement, on a l’impression d’être à l’orée du bois folklorique et d’avoir le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique », explique l’artiste sur Instagram. « Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément. »

Et nous, bien sûr, avons choisi de suivre. Seuls les albums qui l’ont précédé sont toujours remplis de lignes qui peuvent immédiatement vous faire frissonner le dos plus rapidement que de siroter un café glacé en décembre. Comme nous l’avons déjà dit: telle est la puissance de Swift.

Et ses paroles servent également de légendes parfaites sur Instagram pour de nombreuses occasions, car parfois, pour nous, simples mortels, les mots sont difficiles.