Le parent du site Web de conspiration InfoWars dépose le bilan

Le parent du site Web de conspiration d’extrême droite InfoWars a déposé vendredi une demande de mise en faillite aux États-Unis alors que la société et son fondateur Alex Jones risquent jusqu’à 150 millions de dollars de dommages et intérêts dans un procès pour des mensonges de longue date qu’il a perpétués au sujet du massacre de l’école primaire de Sandy Hook.

Trois autres sociétés associées à InfoWars ont déposé une demande de mise en faillite en avril, mais elles ont volontairement mis fin à leur propre affaire en juin après avoir échoué à obtenir un règlement avec les plaignants dans le procès en diffamation de Sandy Hook. InfoW, IW Health et Prison Planet étaient les débiteurs dans cette affaire.

Le nouveau dépôt de bilan de la société mère Free Speech Systems LLC tentera également de résoudre les poursuites en diffamation, mais il n’est pas destiné à interrompre un procès déjà en cours, selon un document judiciaire déposé par Marc Schwartz, conseiller en restructuration de Free Speech System.

Free Speech Systems estime qu’il est dans son intérêt de poursuivre le procès en diffamation en cours, car des ressources substantielles ont été dépensées des deux côtés, et les plaignants en diffamation se battraient probablement pour que le procès se poursuive malgré le dépôt de bilan, a écrit Schwartz.

Les familles Sandy Hook s’étaient opposées à l’affaire de faillite antérieure comme une tentative “sinistre” de Jones pour protéger ses actifs de toute responsabilité découlant des poursuites en diffamation qu’ils avaient gagnées contre lui.

Les faillites ont été déposées à la suite de jugements de tribunaux qui ont déclaré Jones et ses entreprises de médias responsables dans de multiples poursuites en diffamation après avoir faussement affirmé que la fusillade de 2012 à Newtown, dans le Connecticut, qui avait tué 20 enfants et six employés de l’école était un canular.