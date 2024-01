Le parent de FanDuel commence à négocier sur le NYSE, le PDG voit les paris sur le Super Bowl battre des records

Flutter Entertainment, la société mère de FanDuel, a commencé à être cotée à la Bourse de New York pour la première fois lundi, alors que la société tente de réduire l’écart de valorisation entre elle et ses concurrents, notamment DraftKings.

Flutter a déclaré lundi qu’il prévoyait de faire de la Bourse de New York sa principale cotation et qu’il soumettrait cela au vote de ses actionnaires en mai. Faire du NYSE son siège, plutôt que Londres, l’aidera à être inclus dans d’importants indices américains, a déclaré la société.

Lancé lundi avec le téléscripteur FLUT, il cible New York comme cotation principale à la fin du deuxième trimestre et au début du troisième trimestre.

Une cotation à New York renforcera également sa notoriété aux États-Unis, facilitera le recrutement et la rétention, et accédera à des marchés de capitaux « beaucoup plus profonds ».

Le PDG de Flutter, Peter Jackson, s’est entretenu avec Yahoo finance sur la société après le début de ses activités lundi. Le marché total des paris sportifs aux États-Unis devrait atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2023 – mais Jackson pense que c’est un chiffre sous-estimé. “Je m’attends à [$40 billion] se révélera conservateur, parce que tout en Amérique s’avère plus grand que prévu », a-t-il déclaré.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il pariait sur le match du Super Bowl entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco, il a répondu : « Nous battrons des records dans quelques semaines. »

Actions cotées à Londres



FLTR



a dérivé en baisse de 0,3% lundi, bien que le titre ait gagné 17% cette année.

Selon FactSet, DraftKings



DKNG



se négocie sur des ventes estimées à 8,2 fois le quatrième trimestre, contre 2,6 fois pour Flutter Entertainment.

Flutter a déclaré qu’il prévoyait de conserver sa cotation à Londres, après avoir déjà été radié d’Euronext Dublin.

Flutter a déclaré plus tôt ce mois-ci que FanDuel était « clairement le bookmaker numéro un » aux États-Unis au cours du quatrième trimestre.

Les autres marques Flutter incluent Betfair, PokerStars et Paddy Power.

Weston Blasi a contribué.