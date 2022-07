Le parent de Facebook, Meta, augmente le prix de son casque Quest 2 VR de 100 $

La société mère de Facebook, Meta, a augmenté le prix de son casque de réalité virtuelle Quest 2 de 100 dollars, alors que la société tient compte des pressions inflationnistes.

Meta a annoncé l’augmentation des prix mardi via un message Twitter.

À partir du 1er août, la version 128 Go du Quest 2 coûtera 399 $, tandis que le modèle 256 Go coûtera 499 $, a déclaré Meta.

La société a déclaré avoir augmenté le prix du casque VR “afin de continuer à investir pour faire avancer l’industrie de la réalité virtuelle à long terme”.

Au premier trimestre, la division Reality Labs de Meta, qui comprend les casques VR, a enregistré un chiffre d’affaires de seulement 215 millions de dollars, contre 27 milliards de dollars de ventes publicitaires pour Facebook. Pendant ce temps, Reality Labs a enregistré une perte d’exploitation de 2,96 milliards de dollars.

On estime que Meta a expédié plus de 10 millions de casques Quest 2 en 2021, dépassant d’autres sociétés qui vendent des casques VR comme Sony et HTC, selon une étude du cabinet d’analystes Counterpoint. La société a déclaré que le prix relativement bon marché de Quest 2 de 299 $ le rendait plus attrayant pour les consommateurs.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré qu’il poussait l’entreprise vers le métaverse, un monde virtuel où il envisage les consommateurs travaillant et jouant au cours de la prochaine décennie.

