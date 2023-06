Le parent de Burger King affirme que le redressement améliore les bénéfices des franchisés

Le plan de Burger King pour relancer ses activités aux États-Unis montre déjà des signes d’amélioration de la rentabilité des franchisés, en plus de ventes plus fortes.

« Nous avons ramené les ventes dans la bonne direction, mais nous avons déjà commencé à augmenter considérablement la rentabilité de la franchise », Josh Kobza, PDG de la société mère Marques de restaurants internationales a déclaré à CNBC.

Restaurant Brands possède également Popeyes Louisiana Kitchen, Firehouse Subs et la chaîne de café canadienne Tim Hortons.

La chaîne de hamburgers a dévoilé en septembre le plan de redressement de 400 millions de dollars qu’elle a élaboré avec les franchisés après plusieurs années de ventes décevantes. En 2020, Burger King est passé à la troisième chaîne de hamburgers aux États-Unis en termes de ventes, perdant du terrain face à Wendy’s après avoir lancé le petit-déjeuner dans tout le pays. Et le gouffre entre Burger King et son principal rival McDonalds n’a fait que s’élargir.

Mais Burger King tente de lancer un retour, sa société mère versant de l’argent dans la rénovation et la publicité des restaurants. La chaîne prend également des mesures pour améliorer les opérations des restaurants et les offres de menus et doubler le Whopper, l’ancre de longue date de son menu.

Au premier trimestre, les ventes des magasins comparables de Burger King aux États-Unis ont augmenté de 8,7 %, un signe avant-coureur que la stratégie pourrait fonctionner. Un an plus tôt, ses ventes trimestrielles à magasins comparables étaient à peu près stables.

Mais la chaîne essaie également de s’assurer que le redressement est durable et ne se contente pas de stimuler les ventes pendant quelques trimestres avant de ralentir à nouveau.

L’un des objectifs à plus long terme du redressement est d’améliorer la rentabilité de la franchise, un indicateur important du succès global de la chaîne. Des bénéfices plus élevés pour les exploitants signifient qu’ils ont de l’argent à réinvestir dans leurs restaurants existants ou dans de nouveaux emplacements, ce qui génère plus de ventes pour le franchiseur.

C’est également bon pour la chaîne de restaurants : les franchisés qui luttent pour rester à flot sont un frein pour l’entreprise et entraînent généralement des fermetures, en plus d’une baisse des ventes du système dans leurs restaurants à la traîne.

Jusqu’à présent cette année, deux franchisés Burger King ont déposé le bilan. Le premier franchisé à déposer son bilan, Toms King Holdings, a vendu la plupart de ses emplacements aux enchères pour 33 millions de dollars en avril. Burger King tente de pousser l’autre opérateur, Meridian Restaurants, à vendre ses restaurants, selon un rapport de Entreprise de restauration en ligne. Meridian a déjà fermé plus de deux douzaines de restaurants après avoir déposé son bilan en vertu du chapitre 11.

Les dirigeants de Restaurant Brands ont déclaré début mai qu’ils s’attendaient à fermer 300 à 400 emplacements sous-performants cette année, bien que cela dépende de la rapidité avec laquelle l’entreprise peut rebondir. Burger King ferme généralement plusieurs centaines de sites aux États-Unis chaque année.

« C’est le moment décisif pour nous de déterminer quels restaurants ont une viabilité à long terme », a déclaré le président américain de Burger King, Tom Curtis, à CNBC. « Il y en a quelques-uns qui ne le font pas, et nous devons les retirer du dos de nos propriétaires afin qu’ils n’aient pas à supporter les pertes et puissent réinvestir cet argent dans la croissance de leur base d’actifs et des restaurants qu’ils possèdent. . »

« Tout cela fait partie du processus normal », a-t-il ajouté. « Et nous allons être plus gros, plus forts et pouvoir croître plus rapidement à l’avenir si nous faisons cela. »

La chaîne a également récemment modifié sa politique d’expansion pour les franchisés, limitant la plupart des opérateurs à des empreintes de moins de 50 restaurants et exigeant une propriété locale.

Les investisseurs semblent relativement optimistes quant à l’avenir de l’entreprise. Les actions des marques de restaurants ont augmenté de 16 % cette année, ce qui donne à l’entreprise une valeur marchande de 23,5 milliards de dollars. Le S&P 500 est en hausse de 13 % sur la même période.

« Je pense que les investisseurs apprécient le fait que RBI vienne à la table pour investir de l’argent dans la marque afin de voir sa résurgence », a déclaré Curtis.