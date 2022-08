Le parent de Burger King affirme que de plus en plus de clients échangent des coupons et des récompenses de fidélité

De plus en plus de clients de Burger King et de ses marques sœurs échangent des coupons et des récompenses du programme de fidélité alors que l’inflation fait grimper les prix des menus.

Le PDG de Restaurant Brands International, Jose Cil, a déclaré à CNBC que la société n’avait constaté aucun changement significatif dans ce que les clients achètent dans ses restaurants. Ses chaînes, qui comprennent Popeyes Louisiana Kitchen et Tim Hortons, ont augmenté les prix des menus cette année pour atténuer la hausse des coûts des ingrédients clés comme le poulet et le café.

Mais Cil a noté que le secteur plus large de la restauration rapide voit les consommateurs à faible revenu dépenser moins d’argent pour les hamburgers et les frites, tandis que les convives à revenu plus élevé semblent se détourner des restaurants décontractés ou décontractés rapides. Le propriétaire de KFC, Yum Brands, McDonald’s et Chipotle Mexican Grill ont tous récemment déclaré aux investisseurs qu’ils voyaient la tendance émerger.

Au lieu de vendre moins de repas combinés, les restaurants de Restaurant Brands constatent une augmentation du nombre de clients qui utilisent des coupons papier et des récompenses du programme de fidélité pour faire baisser le prix de leur repas.

“Cela suggère que les gens recherchent un bon rapport qualité-prix”, a déclaré Cil.

Burger King a abandonné les coupons papier ces derniers mois dans le but de pousser ces consommateurs à télécharger son application mobile et à rejoindre son programme de fidélité. En échange de l’échange de leurs points contre des éléments de menu gratuits, la chaîne de hamburgers en apprend davantage sur ses clients et sur la façon de les cibler plus efficacement avec des promotions et des offres.

La stratégie fait partie d’un revirement plus large pour les activités américaines de Burger King, qui ont du mal à suivre les chaînes de hamburgers rivales au cours des derniers trimestres. Restaurant Brands prévoit de dévoiler un plan pour relancer l’entreprise en septembre.

Les actions de Restaurant Brands ont augmenté de plus de 6 % dans les échanges de l’après-midi après que la société a signalé une amélioration de la demande de café Tim Hortons et une croissance des ventes internationales chez Burger King.