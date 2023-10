Le « pare-feu » d’extrême droite allemand se fissure – POLITICO

BERLIN — La manœuvre politique qui ébranle l’ordre démocratique allemand d’après-guerre implique un texte législatif aussi banal que possible.

Les législateurs de centre-droit du Land de Thuringe, dans l’est de l’Allemagne, voulaient réduire légèrement l’impôt foncier local – et l’ont fait avec le soutien de l’Alternative pour l’Allemagne d’extrême droite, ou AfD.

Cette décision rompt avec des années de tradition selon laquelle les partis dominants s’étaient engagés à maintenir un Marquemauer, ou pare-feu, entre eux et l’AfD, un parti que beaucoup dans un pays attentif à l’héritage du nazisme considèrent comme une grave menace pour la démocratie. Même accepter le soutien du parti, pense-t-on, légitimerait les forces d’extrême droite ou les rendrait salonfähig – Socialement acceptable.

Ainsi, lorsque les parlementaires de l’Union chrétienne-démocrate conservatrice, ou CDU, ont adopté la réduction d’impôts en fin d’après-midi de septembre avec les votes de l’AfD, cela a provoqué des tremblements dans le paysage politique du pays qui se répercutent encore.

« Pour moi, un tabou a été brisé », a déclaré Katrin Göring-Eckardt, leader des Verts originaire de Thuringe, après le vote. « Cela me montre non seulement que le pare-feu a disparu, mais qu’il existe une collaboration ouverte. »

Pour les partis traditionnels, et en particulier pour la CDU, la question de savoir comment gérer la présence croissante de radicaux d’extrême droite dans les instances dirigeantes, depuis les parlements fédéraux et des Länder jusqu’aux conseils locaux, risque de devenir encore plus épineuse.

C’est notamment le cas dans les Länder de l’ex-Allemagne de l’Est, où l’AfD désormais en tête des sondages avec environ 28 pour cent. L’année prochaine, les Länder de l’Est que sont la Thuringe, la Saxe et le Brandebourg organiseront tous des élections législatives. Les sondages montrent que le parti est en tête dans les trois États.

L’AfD devrait étendre sa présence dans les parlements de Bavière et de Hesse lors des votes de dimanche. En Hesse, l’AfD est sur le point de dépasser le parti social-démocrate de centre-gauche du chancelier allemand Olaf Scholz, selon les derniers sondages.

Le dilemme auquel sont confrontés les partis dominants est clair. Travailler avec l’AfD signifie normaliser un parti qui, selon beaucoup, cherche à renverser la république de l’intérieur. Mais ostraciser le parti ne fait qu’aliéner ses nombreux électeurs.

Le pare-feu sert également de cadeau politique involontaire, permettant à l’AfD de se présenter – à une époque de grand mécontentement à l’égard des partis traditionnels – comme le choix évident pour ceux qui veulent envoyer un message d’incendie à l’establishment politique du pays.

Dans le même temps, la controverse autour du dernier vote en Thuringe semble avoir fait le jeu de l’AfD, permettant au parti de se présenter comme cherchant à maintenir la démocratie plutôt qu’à l’affaiblir.

Le « pare-feu » appartient à l’histoire ancienne – et la Thuringe n’est qu’un début », a déclaré la chef de l’AfD, Alice Weidel, sur X, anciennement Twitter, après le vote. « Il est temps de répondre à la volonté démocratique des citoyens partout en Allemagne. »

Des craintes historiques

Les dirigeants politiques allemands ne savent que trop bien que la prise du pouvoir par les nazis a commencé par un succès électoral démocratique. En fait, c’est en Thuringe que, en 1930, le parti nazi a pour la première fois pris le pouvoir en coalition avec les partis conservateurs.

Ce fait n’a pas échappé aux opposants de la CDU.

« Le conservatisme allemand a déjà été l’étrier du fascisme », a déclaré Janine Wissler, chef du parti de gauche, à l’agence de presse allemande après le vote. «À cette époque aussi, cela a commencé en Thuringe», ajoute-t-elle. «Au lieu d’en tirer les leçons, la CDU s’engage dans une voie aussi dangereuse que le feu.»

Les dirigeants de la CDU de Thuringe refusent le vote sur la réduction des impôts, ce qui signifie que le pare-feu s’effondre. Ils affirment qu’il n’y a eu aucune coopération avec l’AfD avant le vote (même si des membres de l’AfD affirment qu’il y a eu des discussions entre les législateurs).

« Je ne peux pas prendre de bonnes décisions importantes pour l’Etat, qui apportent un soulagement aux familles et à l’économie, en dépendant du fait que de mauvaises personnes pourraient être d’accord », a déclaré Mario Voigt, chef de la CDU de Thuringe, après le vote.

Friedrich Merz, le leader national de la CDU, a envoyé des signaux mitigés sur le pare-feu – ou du moins sur ce que signifie exactement le pare-feu. Merz affirme que la CDU ne formera pas de coalition avec l’AfD, mais il s’est montré moins clair quant à savoir si la CDU travaillerait avec le parti par d’autres moyens.

Dans une interview télévisée au cours de l’été, il a semblé suggérer que travailler avec l’AfD au niveau local était pratiquement inévitable.

« Nous sommes bien entendu obligés d’accepter des élections démocratiques », a-t-il déclaré. « Et si un administrateur de district, un maire appartenant à l’AfD y est élu, il est naturel que vous cherchiez des moyens de continuer à travailler dans cette ville. »

Après un tollé, Merz est revenu sur son commentaire. « Il n’y aura pas non plus de coopération entre la CDU et l’AfD au niveau communal », a-t-il posté sur X, anciennement Twitter.

Après le vote en Thuringe, Merz s’est tenu aux côtés de la direction CDU du Land. « Nous ne nous basons pas sur ceux qui sont d’accord, nous nous basons sur ce que nous pensons être juste en la matière », a-t-il déclaré à la télévision allemande.

Même certains au sein de son propre parti ne voient pas les choses de cette façon. Daniel Günther, premier ministre CDU du Land de Schleswig-Holstein, dans le nord du pays, a vivement critiqué ses collègues du parti en Thuringe. « En tant que conservateur, je dois pouvoir prononcer clairement et simplement la phrase ‘Je ne forme pas de majorité avec les extrémistes' », a déclaré Günther.

« Cordon sanitaire »

Ce n’est pas la première fois que la Thuringe est au centre d’une polémique autour du pare-feu. En 2020, Thomas Kemmerich, un homme politique peu connu du Parti libéral-démocrate pro-entreprises, a été élu Premier ministre du Land avec le soutien de la CDU et de l’AfD. La chancelière de l’époque, Angela Merkel, est intervenue pour qualifier le vote d’« impardonnable ».

Dans la fureur qui a suivi, Kemmerich a démissionné, tout comme le chef de la faction CDU de l’époque. Mais étant donné la forte présence de l’AfD au parlement local, la question allait forcément refaire surface.

Le problème ne concerne pas seulement l’Allemagne. Les partis traditionnels subissent une pression croissante en raison de la montée de la droite radicale à travers l’Europe.

En France, des partis de tous bords politiques ont formé un cordon sanitaire, ou cordon sanitaire, pour maintenir Marine Le Pen, leader du Rassemblement national d’extrême droite, hors de la présidence. Mais le parti de Le Pen étant désormais le plus grand groupe d’opposition à l’Assemblée nationale, le cordon devient de plus en plus difficile à maintenir.

Au Parlement européen, où un cordon similaire a été érigé, le Parti populaire européen de centre-droit courtise ouvertement les conservateurs et réformistes européens, siège du parti nationaliste polonais Droit et Justice et des Frères d’Italie d’extrême droite de la Première ministre italienne Giorgia Meloni. faire la fête.

En Thuringe, les enjeux sont encore plus importants puisque la branche locale de l’AfD compte certains des membres les plus extrémistes du parti. Les services de renseignement au niveau de l’État, chargés de surveiller les groupes anticonstitutionnels, ont qualifié la branche locale du parti d’extrémiste.

Le leader de l’AfD en Thuringe est Björn Höcke, qui doit être jugé pour avoir utilisé une rhétorique nazie interdite. (En 2021, il a clôturé un discours avec la phrase «Alles for Deutschland!» ou «Tout pour l’Allemagne !« – un slogan utilisé par les stormtroopers nazis.)

Höcke s’est élevé contre la commémoration de l’Holocauste en Allemagne et a mis en garde contre «Volkstod», la mort du Volk, par « remplacement de la population ». Pour de telles opinions, les tribunaux allemands ont statué que Höcke pouvait à juste titre être qualifié de fasciste. ou nazi.

Après le vote sur l’impôt foncier en Thuringe, Höcke s’est montré clairement satisfait, affirmant que l’AfD avait contribué à la mise en œuvre d’une politique pragmatique.

« C’est tout simplement un bon jour pour la Thuringe », a-t-il déclaré.

Peter Wilke a contribué au reportage.