Le pardon peut stimuler le bonheur et améliorer la santé mentale : par où commencer

Au cours de l’expérience, la moitié des participants ont effectué des exercices dans un classeur qui enseigne des outils de pardon, et après deux semaines, ils ont ressenti moins de symptômes de dépression et d’anxiété que ceux qui n’ont pas fait les exercices.

Après avoir traité ses sentiments et vu comment la blessure le changeait, il a décidé de s’engager à pardonner à l’homme et de s’accrocher au pardon.

« Si nous pouvons nous permettre de pardonner, nous nous aidons littéralement à guérir, [even] physiologiquement avec des niveaux de stress inférieurs », explique Roger Miller, psychologue clinicien chez Aviv Clinics, spécialisé dans la santé neurologique.

Le stress chronique peut endommager le corps, dit Miller, surtout lorsque votre hormone de stress, le cortisol, est élevée. Il peut augmenter votre risque d’anxiété, de dépression, de trouble de stress post-traumatique, de maladie cardiaque et de diabète, ajoute-t-il.

« Nous devons reconnaître en nous-mêmes qu’en ne [forgiving]nous nous faisons du mal », dit Miller. « Quel est le coût de cette rancune ? »

