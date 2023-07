Le pardon des prêts étudiants est terminé. Des experts expliquent ce que les emprunteurs devraient faire ensuite

Après les États-Unis Décision de la Cour suprême pour annuler le plan fédéral généralisé d’annulation des prêts étudiants du président Joe Biden, des millions d’emprunteurs étudiants se demandent quelle est la prochaine étape.

Bien que la Maison Blanche a publié une déclaration Quelques heures après la décision de la Cour suprême du 30 juin indiquant qu’il pourrait y avoir d’autres voies vers une large remise de prêt étudiant, les experts ne recommandent pas de miser sur le potentiel d’une future mesure d’allégement de la dette.

« Avant de penser aux hypothèses, réfléchissez à ce qui est », a déclaré Stacey MacPhetresdirecteur principal du financement de l’éducation chez EdAssist par Bright Horizons.

Les experts pensent qu’il est peu probable qu’une mesure alternative puisse passer dans le temps, et ils recommandent aux emprunteurs de se préparer à recommencer à rembourser leurs prêts étudiants à l’automne. « S’il y avait un autre plan B qui sortait du bois, cela ne ferait que les mettre dans une meilleure position, pas dans une pire », a déclaré Lawrence Sprung, auteur de Planification financière personnaliséeet fondateur de Financière Mitlin.

Les experts suggèrent de se familiariser avec vos finances et le remboursement à venir de votre prêt étudiant. « Lorsque nous nous inquiétons pour l’argent, nous sommes souvent tentés d’éviter complètement la situation », a déclaré Jonathan Pett, avocat et cofondateur d’Upsolve, une organisation à but non lucratif au service des Américains à faible revenu accablés par des dettes d’études. « Mais l’affronter de front sera mieux à long terme. »

Étant donné que beaucoup n’ont pas remboursé les prêts étudiants fédéraux depuis plus de trois ans – et que les récents diplômés peuvent commencer à rembourser pour la première fois – voici les étapes que les experts vous recommandent de suivre maintenant avant la reprise des paiements.

« Ne paniquez pas, mais ne l’ignorez pas non plus »

Indépendamment de ce qui se passera ensuite, les experts suggèrent de revoir rapidement vos finances afin que vous puissiez déterminer comment le paiement de votre prêt étudiant s’intègre dans votre budget. Bien que la récente décision SCOTUS puisse être décourageante pour les 44 millions d’emprunteurs endettés, MacPhetres suggère de prendre un rythme, de s’organiser, puis de revoir vos options.

« Premièrement, ne paniquez pas, mais ne l’ignorez pas non plus. » dit MacPhetres. « Avec la défaite de la remise de prêt, il est temps pour les emprunteurs de réfléchir à ce qu’ils doivent faire pour obtenir leurs finances afin de commencer le remboursement en octobre. »

Si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte de prêt étudiant depuis quelques années, vous ne vous souviendrez peut-être pas du montant que vous payez chaque mois, ni même de qui est votre gestionnaire de prêt.

« De nombreux emprunteurs auront une entreprise différente pour gérer leurs prêts qu’avant la pause de paiement », a déclaré Petts. « Il est important de le savoir, car vous contacterez votre agent de gestion pour modifier votre plan de paiement ou pour vous renseigner davantage sur vos prêts. »

Vous pouvez savoir qui est votre réparateur en visitant le Site Web de l’aide fédérale aux étudiantsoù vous pourrez également voir votre dette d’études totale.

Ensuite, examinez vos finances et comparez les options de remboursement

Une fois que vous connaissez le nom de votre réparateur, connectez-vous à votre compte pour vous assurer que votre plan de remboursement et les détails de paiement sont corrects. Vous pouvez également utiliser le simulateur de prêt sur le site Web de la FSA pour vous aider à comparer les plans de remboursement. Mais avant de pouvoir trouver le bon plan pour vous, vous devrez jeter un coup d’œil à vos finances.

« C’est une période difficile financièrement pour beaucoup de gens, mais la connaissance, c’est le pouvoir ici », a déclaré Petts. « Vous devez connaître vos revenus et vos dettes. »

Vous devriez commencer par examiner vos relevés bancaires. « Établissez un budget et déterminez exactement combien d’argent vous recevez chaque mois et combien d’argent vous sortez », a déclaré Sprung.

Examinez vos dépenses pour voir ce que vous pouvez potentiellement éliminer, réduire ou même négocier, suggère Sprung. Vous constaterez peut-être que vous pouvez négocier certaines dépenses comme votre téléphone portable ou votre facture Internet. « J’avais un tarif promotionnel avec ma société d’alarme qui a expiré », a-t-il déclaré. « Mes paiements sont passés d’environ 20 $ par mois à 80 $ par mois. » En négociant avec l’entreprise, Sprung a pu réduire cette dépense à moins de 40 $ par mois.

Une fois que vous comprenez vos finances mensuelles et que vous savez si vous avez une marge de manœuvre dans votre budget, vous pouvez commencer à comparer les options de remboursement des prêts étudiants. « Si vous regardez le plan de remboursement standard et que cela vous semble écrasant, envisagez des programmes basés sur le revenu », a déclaré MacPhetres.

Une option que vous pourriez envisager est le nouveau plan de remboursement Saving on a Valuable Education, ou SAVE, qui remplace officiellement l’ancien plan Revised Pay-As-You-Earn, le 1er juillet 2024. Ce nouveau plan de remboursement basé sur le revenu est devrait réduire les paiements de prêts étudiants fédéraux à 0 $ pour plus d’un million d’emprunteurs, selon le département américain de l’éducation.

« Si vous avez beaucoup de dettes par rapport à votre revenu, vous serez probablement admissible à un plan de remboursement basé sur le revenu », a déclaré Petts.

Si vous n’êtes pas admissible à des paiements mensuels de 0 $ ou presque nuls, comparez les différents plans de remboursement maintenant, avant que le gel des paiements ne soit levé. « La plupart des emprunteurs seront admissibles à un programme fondé sur le revenu, mais cela ne signifie pas toujours que ce sera le meilleur programme », a déclaré MacPhetres. Vous pouvez visualiser le plans de remboursement actuels axés sur le revenu sur le site Web de la FSA.

Les emprunteurs qui peuvent se permettre de reprendre les remboursements mensuels des prêts étudiants, ou ceux qui ont déjà affecté des fonds aux futurs remboursements de prêts étudiants, devraient envisager de stocker cet argent dans un compte d’épargne à haut rendement, où vous pouvez obtenir un rendement compétitif. « Vous pouvez également configurer des paiements directement sur votre prêt étudiant à partir de cette épargne à haut rendement », a déclaré Sprung.

Si vous rencontrez des difficultés financières, contactez votre agent de prêt

Après avoir examiné vos options, si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, vous devez contacter votre agent de prêt, en particulier si vous rencontrez des difficultés financières, comme une perte d’emploi ou une baisse de revenu. Bien que le plan de remboursement SAVE puisse vous aider à maintenir vos paiements mensuels bas, si vous n’êtes pas éligible ou si vous avez des prêts étudiants privés – qui ne sont pas éligibles aux protections offertes par les prêts étudiants fédéraux – contactez votre prêt étudiant réparateur.

« Si c’est accablant, demandez de l’aide », a déclaré MacPhetres. « Parlez à votre gestionnaire de prêts. Ils peuvent vous fournir des conseils sur les programmes de remboursement mais aussi, si nécessaire, des options d’abstention et même des options d’ajournement. »

Vous pouvez en savoir plus sur le gouvernement fédéral abstention de prêt étudiant et options d’ajournement sur le site Web de la FSA.

Ne négligez pas les autres options de remise et d’allégement de la dette

Bien qu’une large remise ne soit pas envisagée pour le moment, vous pourriez être éligible à l’annulation de la dette étudiante par le biais d’autres programmes fédéraux et étatiques, a déclaré MacPhetres. Par exemple, les employés du gouvernement, les enseignants, les premiers intervenants et les pompiers peuvent être éligibles à un allégement complet de leur dette dans le cadre du programme d’annulation des prêts de la fonction publique.

Elle recommande également d’examiner les programmes de remise de dette basés sur l’État, ainsi que d’autres options d’allégement de la dette spécifiques à l’industrie. Le Site Internet de l’ASF propose une liste plus complète des autres programmes fédéraux d’exonération des prêts étudiants.

Votre employeur peut également offrir des avantages de remboursement de prêt étudiant, tels que des paiements pour vos prêts étudiants. MacPhetres suggère de rechercher toutes les options qui s’offrent à vous pour vous assurer que vous maximisez tout allégement de prêt étudiant que vous auriez pu négliger.

Si vous jonglez avec différents types de dettes, voici comment prioriser

Pour beaucoup, le remboursement des prêts étudiants arrive à échéance à un moment où les taux d’intérêt atteignent des sommets historiques, ce qui rend d’autres types de dettes, comme les soldes de cartes de crédit et les prêts, encore plus chers. Et bien que l’inflation ait chuté depuis son niveau record de 9,1 % en juin 2022 – qui se situe actuellement à 4 % d’une année sur l’autre en mai 2023 – les prix sont toujours élevés et les salaires n’ont pas suivi le rythme.

Lorsque vous envisagez d’autres paiements de dettes que vous jonglez déjà, il est important de payer au moins le minimum sur chaque compte. Mais au-delà de votre paiement minimum, il y a certaines dettes que vous souhaitez rembourser en priorité, comme les dettes de carte de crédit à taux d’intérêt élevé.

« Je paierais au moins le minimum pour le prêt étudiant, et je ne paierais pas plus tant que vous n’aurez pas renversé ces cartes de crédit », a déclaré Sprung. Versez de l’argent supplémentaire sur vos cartes de crédit, puis lorsque vous réduisez le solde d’une carte de crédit, appliquez l’argent que vous auriez réservé pour ce paiement par carte à la prochaine dette, et ainsi de suite.

Si vous êtes aux prises avec une grande quantité de dettes de carte de crédit, vous pourriez envisager un prêt de consolidation de dettes pour déplacer vos soldes vers un paiement mensuel à taux fixe que vous pouvez étaler sur plusieurs années. Une autre option est une carte de transfert de solde initial à 0%, qui peut vous offrir un répit des intérêts pendant un certain temps, pendant que vous travaillez à réduire votre dette.

Un transfert de solde peut avoir du sens si vous pouvez rembourser votre dette pendant la période de l’offre de lancement. Mais si vous ne pouvez pas, soyez prudent lorsque vous transférez des soldes vers des cartes d’offre à 0 %. « Cela peut vous soulager, mais ce n’est pas une solution à long terme. De plus, une fois que l’intérêt revient, vous pouvez vous retrouver là où vous avez commencé », a déclaré Sprung.

Le refinancement de certaines dettes pourrait avoir du sens, mais méfiez-vous du refinancement de vos prêts étudiants fédéraux. « Je suis généralement quelque peu réticent à encourager les gens à refinancer [federal student loans] », a déclaré MacPhetres. « En faisant cela, vous vous privez de tous les droits et privilèges qui accompagnent le fait d’être un emprunteur de prêt étudiant fédéral. » Certains de ces droits incluent la suspension actuelle du paiement du prêt étudiant fédéral, le revenu basé sur le revenu remboursement et tout avantage futur que le ministère de l’Éducation pourrait accorder aux emprunteurs fédéraux.

Bien qu’il puisse être judicieux de refinancer un prêt étudiant privé, cela ne vaut généralement la peine que si vous pouvez obtenir un taux inférieur – ou si vous devez allonger les paiements pour les rendre plus abordables. Sachez simplement que si vous vous engagez à respecter un nouveau délai de paiement, vous risquez de payer plus d’intérêts à long terme, en échange d’un paiement mensuel plus abordable.

« Les emprunteurs doivent savoir qu’ils ne sont pas seuls s’ils se sentent stressés ou confus en ce moment », a déclaré Petts. « Ce n’est pas une mince affaire de passer d’un sursis de paiement de plus de trois ans à la budgétisation d’un prêt étudiant tout en faisant face à d’autres dettes et à des conditions économiques difficiles. Si les prêts étudiants ne sont qu’une partie de votre dette globale et que vous avez l’impression que vous ne peut tout simplement pas aller de l’avant, cela vaut la peine d’envisager de déposer le bilan ou au moins de parler avec un conseiller en crédit ou financier pour voir quelles sont vos options. »