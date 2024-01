Le parcours est prêt, du 21 au 27 juillet 2024

NOUS VOUS tiendrons au courant à mesure que nous en apprendrons davantage. ET NOUS CONNAISSONS MAINTENANT L’ITINÉRAIRE DE RAGBRAI II 51 EN JUILLET. LES CYCLISTES VOYAGERONT À TRAVERS LE SUD DE L’IOWA KCCI SARAH PEREIRA ÉTAIT LÀ POUR L’ANNONCE. PEPPER, À QUOI RESSEMBLE LE TRAJET ? Eh bien, Kayla, j’espère que tu as travaillé sur ton entraînement en montagne parce que ça va être le parcours le plus vallonné. RAGBRAI A JAMAIS VU. MAINTENANT, NOUS ALLONS ALLER LE PREMIER JOUR, EN COMMENÇANT À GLENWOOD, ET PUIS DE LÀ, EN ROUTE JUSQU’À RED OAK, PUIS ATLANTIC, PUIS LE PARCOURS LE PLUS RIDE DE LA ROUTE VA MONTER PLUS DE 4000 PI SUR LA ROUTE DU COUCHER DE L’HIVER, PUIS POURSUIVRE VERS KNOXVILLE, OTTUMWA ET POUR LA FINALE OU EXCUSEZ-MOI, POUR LA PLUS LONGUE PARTIE DE LA ROUTE, À 82 MILLES D’OTTUMWA, MOUNT PLEASANT. PUIS LE DERNIER ÉTIREMENT AMÈNE LES CYCLISTES À BURLINGTON. MAINTENANT, C’EST UN GRAND TOTAL DE 434 MILLES, L’UN DES ITINÉRAIRES LES PLUS COURTS DE L’HISTOIRE DE RAGBRAI. MAIS IL Y A PLUS DE 18 000 PIEDS D’ÉLÉVATION. ILS VONT GRIMPER. LE DIRECTEUR DU RIDE DIT QUE CELA EST À ATTENDRE SUR UNE ROUTE À TRAVERS LE SUD DE L’IOWA, MAIS L’AUTRE AVANTAGE DE CETTE RÉGION VUE SUR LA BEAUTÉ RURALE DE NOTRE ÉTAT. J’adore les petites villes de l’IOWA, et nous irons dans les petites villes de l’IOWA autant que possible. Nous devons, vous savez, leur jeter un peu d’amour parce que beaucoup de ces communautés sont en train de disparaître. NOUS VOULONS LES GARDER CROISSANTS ET FORTS. LES CAVALIERS AIMENT LES PETITES VILLES PARCE QUE ILS LE FONT. ILS VA AU-DELÀ POUR NOS RIDERS ET LES RIDERS LE SONT. C’EST DONC TRÈS RURAL LÀ-BAS, MAIS IL Y A BEAUCOUP DE COMMUNAUTÉS ÉTONNANTES QUI SONT PRÊTES À S’INSCRIRE ET À SOUTENIR CETTE VÉLO. Donc, comme je l’ai dit, les pilotes vont avoir quelques défis certains jours, mais ce sera une bonne, bonne course pour eux. ET ÇA FAIT UN TEMPS DEPUIS QUE CERTAINES DE CES VILLES ONT VU RAGBRAI ROULER À TRAVERS GLENWOOD ET OTTUMWA, DERNIÈREMENT

RAGBRAI 2024 : itinéraire annoncé pour une balade à vélo d'été à travers l'Iowa. Et c'est le plus vallonné de tous les temps. Mise à jour : 22h48 CST le 27 janvier 2024 Nous connaissons maintenant l'itinéraire de la grande randonnée cycliste annuelle du Register à travers l'Iowa cet été. RAGBRAI LI débutera le 21 juillet à Glenwood et se terminera le 27 juillet à Burlington. Entre les deux, il y aura des escales de nuit à Red Oak, Atlantic, Winterset, Knoxville, Ottumwa, Mount Pleasant et Burlington. Cela représente 434 milles, le huitième trajet le plus court, mais le plus vallonné, des 51 ans d'histoire de RAGBRAI. L'itinéraire de l'année dernière a commencé à Sioux City et s'est terminé à Davenport, avec des arrêts de nuit à Storm Lake, Carroll, Ames, Des Moines, Tama-Toledo et Coralville en cours de route. Un vélo appartenant au co-fondateur de RAGBRAI a été vendu aux enchères Samedi soir également, RAGBRAI a été vendu aux enchères un vélo appartenant et piloté par le co-fondateur de RAGBRAI, Donald Kaul. Rachel Kaul, la fille de Kaul, a fait don du vélo, construit sur mesure pour son père en 1977. Il s'est vendu 8 500 $. L'argent sera reversé à la Dream Team, "une organisation caritative qui travaille avec des jeunes à risque pour renforcer leur confiance en eux en s'entraînant et en participant à RAGBRAI", a rapporté le Des Moines Register.Route RAGBRAI LI, du 21 au 27 juillet 2024Dimanche , 21 juillet : Glenwood à Red Oak, 44 milles. Lundi 22 juillet : Red Oak à Atlantic, 40 millesMardi 23 juillet : Atlantic à Winterset, 79 millesMercredi 24 juillet : Winterset à Knoxville, 74 millesJeudi 25 juillet : Knoxville à Ottumwa, 60 millesVendredi 26 juillet : Ottumwa à Mount Pleasant , 82 milesSamedi 27 juillet : Mount Pleasant à Burlington, 45 milles