Le parcours d’une grand-mère canadienne, de victime d’escroquerie amoureuse à mule de drogue involontaire

HONG KONG –

Une Ontarienne qui a passé près de neuf mois dans une prison de Hong Kong pour trafic de drogue a été libérée de manière inattendue.

L’affaire Suzana Thayer a été abandonnée peu de temps après que l’enquête de W5, « Les boutons de cocaïne », ait documenté son calvaire. Thayer a déclaré à W5 : « Je pensais que je passerais le reste de ma vie en prison et que j’y mourrais. Je suis heureux de pouvoir m’asseoir ici aujourd’hui.

C’est une histoire déconcertante d’amour, de tromperie et d’intrigues internationales. Cela a atterri dans ma boîte de réception l’année dernière lorsque sa fille désespérée, Angela, a demandé de l’aide. Et c’est un SMS envoyé en pleine nuit par un aumônier de prison à Hong Kong qui a marqué la fin de la saga.

L’histoire a commencé comme une enquête sur une escroquerie amoureuse avec une tournure sauvage. Arnaquée de plus de 200 000 $ par un escroc, la recherche de l’amour de Suzana l’a emmenée du monde des rencontres en ligne à un voyage tous frais payés en Éthiopie pour rencontrer « l’homme de ses rêves » – et finalement dans une prison de Hong Kong. cellule après que les agents des douanes ont découvert de la cocaïne cachée dans les boutons des vêtements rangés dans sa valise.

Suzana Thayer a arrêté à Hong Kong en 2022, à gauche, et à droite, des boutons remplis de cocaïne découverts dans le quartier de Barrie, en Ontario. valise de femme à l’aéroport (W5)

Suzana a toujours clamé son innocence. Le Barrie, Ont. Cette femme dit que ces vêtements étaient un cadeau de l’homme qui avait payé ses billets pour Addis-Abeba, en Éthiopie.

L’homme ne s’est jamais présenté mais s’est fait livrer les « cadeaux » et lui a ensuite dit qu’il la retrouverait à Hong Kong. Lorsqu’elle a atterri à l’aéroport de Hong Kong, les agents des douanes ont découvert la cocaïne.

Thayer a été arrêtée et s’est fait jeter une cagoule sur la tête avant d’être emmenée dans une prison pour femmes à sécurité maximale. Elle dit : « Je me sentais comme une meurtrière. Je voulais m’effondrer. Et je pense qu’ils m’ont littéralement retenu parce que mes jambes se sont transformées en gelée. Je ne pouvais pas y croire.

Malgré les demandes répétées de W5, les autorités éthiopiennes n’ont pas tenté d’enquêter sur l’homme qui a livré les vêtements remplis de cocaïne.

Lorsque W5 a mis en ligne pour la première fois « The Cocaine Buttons », des millions de personnes l’ont vu, y compris des responsables du ministère de la Justice de Hong Kong.

L’avocat de Hong Kong, Michael Arthur, qui avait aidé Thayer dans son sort, m’a dit : « Tout ce que je peux conclure, c’est qu’ils ont regardé votre émission. Il est très inhabituel qu’ils abandonnent une affaire. Mais je pense que cela leur a mis de la pression.

Dans le nouveau documentaire d’une heure de W5, « Prisonnier 14000 » (regardez dans notre lecteur vidéo ci-dessus), nous révélons de nouveaux détails troublants obtenus lors d’une des séances d’interrogatoire à l’aéroport.

Nous avons obtenu une bande vidéo de l’interrogatoire dans laquelle Suzana accuse les autorités de lui avoir refusé l’accès à un avocat et de l’avoir contrainte à signer des documents. (Regardez l’interrogatoire complet ici ou dans notre lecteur vidéo en tête de cet article).

Suzana Thayer retrouve sa fille Angela à l’aéroport Pearson de Toronto (W5)

Après des retrouvailles émouvantes avec sa famille à l’aéroport Pearson de Toronto, Suzana Thayer dit qu’elle en a fini avec les rencontres en ligne, mais qu’elle n’a pas abandonné la perspective de trouver le véritable amour, disant : « Vous n’avez rien si vous n’avez pas d’amour. .' »

W5 est diffusé dans un nouveau créneau horaire vendredi à 22h (21h heure centrale).