Le parcours d’une femme avec l’arrachage compulsif des cheveux

Depuis deux décennies, je vis avec une mystérieuse contrainte : je m’arrache les cheveux. Cela a commencé quand j’avais 8 ans. Un jour, allongé sur le canapé, tendu et agité, j’ai découvert un sourcil qui ne semblait pas à sa place. Je l’ai pincé entre mes doigts et j’ai tiré. Le calme envahit ma poitrine. Mes bras bourdonnaient d’une chaleur picotante, déclenchant une sensation de libération. Revenant à mon sourcil, je tirai encore et encore, chaque pincement approfondissant ma transe. En 30 minutes, presque tout mon sourcil avait disparu.

J’ai étudié mon reflet dans le miroir. Mon visage s’était transformé en un véritable Picasso : déformé, à peine reconnaissable. Quand ma mère m’a trouvé, elle a eu le souffle coupé, la main posée sur sa bouche. Mes joues me brûlaient. C’est à ce moment-là que j’ai su que j’avais fait quelque chose de mal.

Quelques années plus tard, mon épilation a migré de mes sourcils vers mon cuir chevelu. Mes sourcils se sont remplis tandis que mes cheveux se sont éclaircis, laissant derrière eux des taches chauves de la taille d’une mangue.

À 11 ans, je jetais les poils extraits dans les toilettes et je cachais mes zones chauves sous un foulard, du maquillage et des chapeaux. J’ai acheté ma première perruque au lycée.

Personne, à part ma famille, ne connaissait mon secret. Si des amis me posaient des questions sur ma perte de cheveux, je leur disais que j’avais un virus, puis je changeais de sujet. Mes parents ont consulté des médecins et m’ont envoyé chez des psychologues. “Tu ne veux pas être belle?” » a demandé un psychologue. “Pourquoi ne peux-tu pas t’arrêter ?” » s’est demandé un proche à voix haute. J’avais trop honte pour leur dire la vérité : m’arracher les cheveux, ça faisait du bien. J’avais désespérément envie d’arrêter. Je n’ai jamais voulu m’arrêter.

Il s’avère que je n’étais pas seul.

Selon les National Institutes of Health, trichotillomanie, le nom officiel de l’arrachage compulsif des cheveux, peut affecter jusqu’à 4 % de la population américaine. Il est également plus probable que les femmes soient impliquées que les hommes, selon le NIH. L’année dernière, la comédienne Amy Schumer a déclaré qu’elle souffrait de trichotillomanie depuis son enfance et a inclus des aspects de son histoire dans l’émission Hulu « Life & Beth ». “Et ce n’est pas que j’avais ce problème avant et que maintenant ce n’est plus le cas”, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter. “C’est toujours quelque chose avec lequel je lutte.”

Plus largement, l’arrachage des cheveux relève des comportements répétitifs centrés sur le corps (BFRB), « un comportement répétitif d’auto-toilettage qui consiste à mordre, tirer, cueillir ou gratter ses propres cheveux, sa peau ou ses ongles et qui entraîne des dommages corporels ». ,” selon le Fondation TLC pour les BFRBun groupe à but non lucratif.

Même s’ils peuvent apparaître aux autres, les BFRB ne sont pas des formes d’automutilation. “Les individus n’essaient pas de se blesser ou d’endommager leur corps”, a déclaré le psychologue Jean Piacentini, président du conseil d’administration de TLC. « Cueillir ou tirer est souvent apaisant, relaxant ou positif. » Ce qui peut rendre très difficile pour les gens de s’arrêter. Les envies semblent accablantes et le comportement est gratifiant. Pour beaucoup, cela soulage l’anxiété. Certains sont peu conscients lorsqu’ils cueillent, tirent ou mordent. Combattre les pulsions, c’est comme essayer de résister à une piqûre de moustique.

La trichotillomanie peut avoir de graves conséquences physiques. Une minorité d’arracheurs de cheveux ingèrent leurs cheveux, ce qui peut provoquer des blocages du tube digestif potentiellement mortels. Mais les effets secondaires les plus courants sont d’ordre émotionnel. Beaucoup se sentent gênés par leur comportement et évitent les événements sociaux, les opportunités de carrière et les fréquentations. La trichotillomanie est aussi hautement corrélé souffrant de dépression, d’anxiété et de toxicomanie.

“Nous constatons beaucoup de mauvaise estime de soi ou de haine de soi en raison de l’incapacité de mettre fin à ces comportements”, a déclaré Piacentini. «Cela peut entraîner des conséquences très complexes sur les plans psychologique, physique et social.»

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est le traitement de première intention de la trichotillomanie. Traitement comportemental complet, un type de TCC, consiste à évaluer le profil unique de l’arrachage de cheveux d’une personne, y compris les déclencheurs dans ses pensées, ses sentiments et son environnement. Par exemple, une envie peut être déclenchée par une démangeaison sur le cuir chevelu ou par des cheveux inhabituellement rêches. Même si des antidépresseurs sont parfois prescrits, études suggèrent qu’ils ne sont généralement pas meilleurs qu’un placebo, bien qu’ils puissent aider ceux qui souffrent également d’anxiété, de dépression ou de troubles obsessionnels compulsifs.

Les BFRB remplissent souvent une fonction d’autoréglementation. Fred Penzel, un psychologue agréé qui étudie les BFRB depuis plus de 40 ans, a déclaré : « Ils régulent les niveaux de stimulation au sein du système nerveux. Les gens adoptent ces comportements soit lorsqu’ils sont surstimulés (anxieux ou surexcités) ou lorsqu’ils sont sous-stimulés (ennuyés ou inactifs).

Comprendre les déclencheurs de chaque individu permet aux psychologues de développer des interventions personnalisées. Par exemple, un psychologue m’a demandé de noter mes épisodes d’arrachage dans un cahier, afin que je puisse prendre conscience des situations dans lesquelles j’étais le plus susceptible de les arracher. En conséquence, j’ai appris à garder des « jouets agités » comme des Koosh Balls et des Silly Putty à proximité pendant que je faisais mes devoirs ou que je me sentais anxieux. Ces interventions m’ont aidé, mais elles n’ont pas empêché mon retrait à long terme.

Certaines recherches récentes suggèrent cependant une aide possible pour les arracheurs de cheveux comme moi.

UN étude publié dans JAMA Dermatology en juillet a montré un succès modeste auprès de 268 personnes atteintes de BFRB pour un traitement d’auto-assistance appelé remplacement des habitudes. L’étude a porté sur des personnes qui s’arrachaient les cheveux, s’arrachaient la peau ou se mordaient les ongles ou l’intérieur des joues. Un groupe expérimental a appris une technique de remplacement d’habitudes impliquant un toucher auto-apaisant, selon l’auteur principal Steffen Moritz, neuropsychologue clinicien, décrit comme « un mouvement simple et répétitif qui ne cause aucun dommage ». Cela peut impliquer de toucher légèrement un bras ou de frotter le bout des doigts l’un contre l’autre.

Après six semaines, un peu plus de la moitié du groupe expérimental a signalé une amélioration, contre 20 pour cent du groupe témoin. Les rongeurs d’ongles en ont bénéficié le plus.

L’étude avait cependant des limites. Piacentini a souligné que les participants ont été recrutés en ligne et que « les mesures étaient toutes des auto-évaluations, nous n’avons donc aucune mesure objective de la gravité de l’échantillon et aucun rapport objectif ou clinique sur le fonctionnement de l’étude ». Il n’y a également eu aucun suivi auprès des participants.

Et recherche publié en février a montré que la mémantine, un médicament contre la maladie d’Alzheimer, peut aider à réduire l’arrachage des cheveux et l’arrachage de la peau. De nouvelles études suggèrent des thérapies comme thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) et thérapie comportementale dialectique (TCD) peut gérer efficacement les BFRB.

Les experts se sentent encouragés par ces évolutions.

Mais, a déclaré Penzel, les BFRB sont complexes et nécessitent des interventions nuancées et multiformes. « La réalité est que la résolution de ce genre de problèmes nécessite plus qu’une seule solution », a-t-il déclaré. Néanmoins, des stratégies d’auto-assistance telles que le remplacement d’habitudes peuvent être utiles, en particulier pour ceux qui n’ont pas accès à une thérapie. Travailler avec un psychologue connaissant les BFRB est le scénario idéal. « Il est difficile de suivre un traitement sans beaucoup de soutien et d’instructions », a déclaré Piacentini. Les psychologues formés aux BFRB peuvent aider à motiver les patients, tout en abordant les composantes cognitives, émotionnelles et sensorielles de ces comportements.

Quant à moi, j’ai ressenti certains avantages de la TCC, mais je me suis surtout amélioré émotionnellement en apprenant à m’accepter et à me débarrasser de mon sentiment de honte. Pendant des années, j’ai cru que j’étais étrange, défectueux et seul. Aujourd’hui, savoir qu’il existe une vaste communauté BFRB m’a permis de guérir. Des organisations comme la Fondation TLC pour les BFRB et BFRB Changemakers ont contribué à créer un réseau de connexion, de plaidoyer et de soutien.

J’ai noué des amitiés étroites avec d’autres arracheurs de cheveux et je participe à la semaine de sensibilisation au BFRB (bfrb.org) chaque octobre. J’expose fièrement ma tête bourdonnante en public et je parle ouvertement de mon trouble. Même si je m’arrache toujours les cheveux, je ne souffre plus de la honte de la trichotillomanie.

L’envie de m’épiler les sourcils, qui m’a saisi à 8 ans, n’est jamais revenue. Je continue de tirer sur mon cuir chevelu, mais garder mes cheveux courts réduit la fréquence des épisodes. Travailler avec un thérapeute m’a aidé à développer mon estime de soi et à gérer mon anxiété.

Avec une sensibilisation, une recherche et un traitement accrus, j’espère que d’autres trouveront également la guérison et que les BFRB obtiendront la reconnaissance qu’ils méritent.

