Faire du vélo sur les Champs-Élysées

Les concurrents parcourront ensuite 40 km à vélo (7 tours de 5,715 km), empruntant l’avenue Winston Churchill, et passant devant le Grand Palais et le Petit Palais, avant d’arriver sur deux des plus belles avenues du monde, les Champs -Elysées et l’Avenue Montaigne, traversant la Seine par le Pont des Invalides et rejoignant le Quai d’Orsay. Ils se dirigeront ensuite vers le boulevard Saint-Germain, avant de regagner les quais de Seine via la rue du Bac, le quai Anatole France et le quai d’Orsay.

Après avoir parcouru sept tours, qui comprennent des sections sur des routes pavées, les triathlètes atteindront à nouveau la zone de transition pour la troisième et dernière partie de l’épreuve : la course à pied. Au menu, une course de 10 km (4 tours de 2,5 km) au cœur de Paris jusqu’à la ligne d’arrivée sur le pont Alexandre III, où les attendront 1 000 spectateurs.

« Le déroulement des épreuves de triathlon et de paratriathlon à Paris est tout simplement tout ce dont rêve la famille du triathlon depuis des années. Le battement du cœur de la ville se reflétera dans le rythme de la course, alors que les athlètes nageront, feront du vélo et courront au cœur de la Ville Lumière », a déclaré Marisol Casado, présidente de World Triathlon.

Léo Bergère, champion du monde 2022 et double champion du monde de relais mixte, a été ravi de l’annonce du parcours, qui traversera certains des endroits les plus emblématiques du monde.

“Ce sera quelque chose d’assez spécial car nous aurons la chance de faire du tourisme tout en participant aux Jeux Olympiques”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter : “Je pense que la marée de la Seine et les rues pavées de la balade à vélo permettront aux plus forts , et aussi le plus intelligent, pour gagner. Vous n’aurez pas seulement à appuyer fort sur les pédales ou à nager le plus vite possible, mais aussi à utiliser votre cerveau pour atteindre la meilleure position possible.

Et double médaillé d’or olympique et légende du triathlon, Alistair Brownlee était tout aussi enthousiasmé par l’annonce du parcours alors qu’il envisage de regarder la course à Paris.

“Nous avons vu des sites de triathlon incroyables depuis les Jeux de Sydney”, a-t-il déclaré. “Le parcours de Paris perpétue le merveilleux héritage de placer le triathlon au cœur de la ville hôte et de mettre en valeur ses monuments célèbres : une baignade dans la Seine, du cyclisme et une course sur les Champs-Elysées, une arrivée spectaculaire sur le pont Alexandre III. J’ai hâte d’être là pour voir l’action se dérouler dans un lieu aussi emblématique.