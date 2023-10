Services d’actualités ESPNLecture de 2 minutes

L’année prochaine, le Tour de France comportera deux randonnées à travers les Alpes, les organisateurs évitant Paris car elle accueille les Jeux olympiques d’été, tandis que la course féminine aura une grande finale à L’Alpe d’Huez en août.

Pour la première fois depuis sa création en 1903, le Tour masculin ne s’achèvera pas à Paris, le vainqueur étant sacré à Nice le 21 juillet après le premier Grand Départ de la course à Florence, en Italie, le 29 juin dans une étape qui comprend plus de 11 000 pieds d’escalade.

Alors que les Jeux olympiques se déroulent à Paris du 26 juillet au 11 août, les organisateurs ont décidé, après discussions avec le gouvernement, d’alléger la pression sur les forces de l’ordre en évitant la capitale.

“Nous avions pris l’engagement d’éviter Paris à cause des Jeux olympiques”, a déclaré à Reuters le directeur de la tournée, Christian Prudhomme. “Il n’y a que 28 000 forces de police disponibles et nous savions que nous ne pouvions pas en obtenir davantage.”

Il y aura quatre étapes en Italie, avec de grands noms à l’honneur puisque la deuxième étape partira près de la ville natale de feu Marco Pantani et se terminera à Rimini, où il est décédé en 2004.

Le peloton entrera dans les Alpes dès la quatrième étape et reviendra pour le dernier bloc de course qui se décidera avec une étape de montagne se terminant au Col de la Couillole et un contre-la-montre individuel vallonné entre Monaco et Nice.

Ce sera la première fois depuis 1989 que la dernière étape de la course sera réellement disputée. Depuis que Greg LeMond a remporté un contre-la-montre sur les Champs-Élysées pour devancer de huit secondes le Français Laurent Fignon au classement général, la dernière étape a toujours été une procession, seul le sprint final étant disputé.

“Les trois ou quatre derniers jours seront très durs car nous serons en montagne”, a déclaré Prudhomme à Reuters.

Au total, sept étapes de montagne sont au programme, à travers quatre massifs montagneux, alors que le dénivelé total de la 111e édition du Tour atteint 52 230 mètres (plus de 170 000 pieds).

Le champion en titre Jonas Vingegaard et le vice-champion Tadej Pogacar, s’il participe, seront à nouveau les favoris.

Il y a huit étapes de plat pour les sprinteurs, ce qui laisse de nombreuses opportunités à Mark Cavendish pour tenter de devenir le détenteur du record du plus grand nombre de victoires d’étapes en carrière lors de la plus grande course du sport.

Le Tour féminin débutera le 12 août et évitera également la France pendant les trois premiers jours, avec des courses aux Pays-Bas et en Belgique, la finale étant prévue à l’Alpe d’Huez.

“Nous sommes allés au Tourmalet l’année dernière, nous voulions aller dans des lieux emblématiques et l’Alpe d’Huez fait partie de l’histoire du cyclisme”, a déclaré à la presse Marion Rousse, directrice du Tour féminin. “C’est l’étape la plus difficile de l’histoire du Tour de France Femmes avec 4 000 mètres de dénivelé positif. L’étape passe aussi par le Col du Glandon, qui est selon moi la plus difficile de France. Les femmes ont prouvé qu’elles avaient le niveau pour ça.”

La course comportera huit étapes et un total de 946 kilomètres (587,8 ​​miles).

L’Associated Press a contribué à ce rapport.