Le parcours d’Olivier Giroud pour devenir le meilleur buteur français de tous les temps

DOHA, Qatar — Mardi soir, quelques minutes après la victoire de la France face à la Pologne, les joueurs français se sont tous réunis dans leur vestiaire pour fêter la victoire mais aussi pour offrir un accueil parfait à Olivier Giroud. Environ une heure plus tôt, le numéro 9 a marqué le premier but pour devenir le meilleur but de tous les temps dans l’histoire du football masculin français avec 52 buts en 117 sélections, ce qui est un exploit incroyable.

L’attaquant de l’AC Milan a franchi un cap incroyable et a écrit une nouvelle page de l’histoire du football ainsi qu’un nouveau chapitre de son incroyable carrière. Les Bleus dut attendre un peu pour le féliciter. Giroud a été sélectionné pour le test de dopage après le match, donc ses coéquipiers ont tous dû attendre son retour à l’hôtel pour que la fête commence.

Il y avait un mélange de pur bonheur et de fierté mais aussi de soulagement et d’excitation. Devancer Thierry Henry qui a inscrit 51 buts en 126 sélections, à la Coupe du monde, à 36 ans, devant les siens, dans un match nul, rien ne peut faire mieux. Il gardera la chemise et l’encadrera pour ses vieux jours. Il sera honoré par la Fédération française de football bien sûr mais pour l’instant, il profite juste du moment et de ce qu’il a fait.

“C’est incroyable, c’est un rêve d’enfant de battre le record de Thierry Henry. Je suis immensément fier. J’espère que je vais encore en marquer quelques uns pour aller le plus loin possible. Maintenant, je mets ça derrière moi et mon obsession est d’aller le plus loin possible avec l’équipe. Dès que j’ai marqué, j’ai pensé à ma famille, à mes enfants, à mes amis. C’est quelque chose d’extraordinaire de faire ça lors d’une Coupe du monde”, a-t-il déclaré après le match à la télévision française.

Olivier Giroud est désormais le meilleur buteur français de tous les temps après avoir marqué contre la Pologne en huitièmes de finale. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Lundi, il a eu un jour de congé comme le reste de l’équipe et a passé du temps avec ses proches. Il a également commencé à répondre aux centaines de messages de félicitations qu’il reçoit d’amis, coéquipiers, anciens coéquipiers. Tout le monde aime Giroud et ce disque témoigne d’une carrière incroyable.

Il y avait un sens du destin quand plus tôt la semaine dernière, tous les joueurs français ont posé pour une photo portant leur tout premier maillot de club, depuis qu’ils étaient petits. Giroud était là avec ses Forges OFC où tout a commencé, en Savoie où il est né et a grandi. À cette époque, le football était un plaisir pour lui. C’est plus tard que cela s’est compliqué.

Malgré la signature à Grenoble, le grand club régional qui était autrefois en Ligue 1 mais qui est maintenant en deuxième division, les choses ne se sont pas bien passées. Il a dû aller dans les ligues inférieures, pour n’obtenir la reconnaissance qu’à 26 ans en Ligue 1 lorsqu’il a mené Montpellier au titre en 2012. Il a déménagé en Angleterre le même été et malgré de nombreux buts et trophées pour Arsenal et Chelsea, il a probablement n’y a pas eu le crédit et l’amour qu’il méritait.

Néanmoins, dimanche, il est entré au panthéon des joueurs français, au même titre que Reymond Kopa, Zinedine Zidane, Michel Platini, Thierry Henry. Oui, Giroud n’est pas aussi talentueux techniquement que ces grands de tous les temps, mais il a gravi les échelons grâce au travail acharné et à la conviction, en n’abandonnant jamais et en se battant toujours.

“Son histoire est incroyable et devrait être une inspiration pour tout le monde. Je l’ai connu quand il n’était rien et il était le même qu’il est maintenant : humble, travailleur, avec une grande mentalité. Rien ne lui a jamais été donné. Il devait se frayer un chemin vers le sommet et se battre pour obtenir tout ce qu’il a obtenu aujourd’hui et tout ce qu’il a accompli », explique son bon ami et ancien coéquipier de Tours, d’Arsenal et de France Laurent Koscielny.

𝘽𝙖𝙘𝙠 𝙬𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙩 𝙖𝙡𝙡… ⚽️ 📸 Les Bleus rendent hommage à leurs premiers clubs amateurs 👕😉#FiersdetreBleus pic.twitter.com/8WI5GFOYV8 — Equipe de France ⭐⭐ (@FrenchTeam) 2 décembre 2022

Tout a commencé il y a 10 ans en février 2012, quand Olivier Giroud a marqué son premier but international lors de sa première titularisation et sa troisième sélection contre l’Allemagne en amical. À ce moment-là, il n’aurait jamais pensé qu’il en ajouterait 51 de plus à son décompte. “Je ferai de mon mieux pour marquer autant que possible”, a-t-il déclaré à ESPN après le match. Nous voici en décembre 2022 et il en est à 52 et compte.

Maintenant, il tourne son attention vers l’Angleterre samedi. Il a adoré ses neuf années à Londres. Ses enfants sont nés dans la capitale et il aimait jouer en Premier League. C’est vraiment là que sa carrière a décollé. Aura-t-il un point à prouver ? Se sent-il amer et plein de remords ? Après avoir remporté la Coupe du monde, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la ligue dans deux pays différents (France et Italie) et quatre FA Cups, marqué 258 buts en 640 matchs professionnels et détenant désormais ce record, il sent qu’il n’a plus rien à prouver. à qui que ce soit.

Tout ce qu’il veut maintenant, c’est profiter des derniers mois et des dernières années de sa brillante carrière.