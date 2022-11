Le parcours difficile à croire d’Anwar Ibrahim, de prisonnier à nouveau Premier ministre malaisien

L’actuel monarque de Malaisie a prêté serment jeudi à Anwar Ibrahim en tant que Premier ministre.

Ibrahim, 75 ans, avait été vice-Premier ministre et ministre des Finances pendant une grande partie des années 1990.

A été emprisonné en 1998 pour sodomie après avoir rompu avec Mahathir Mohamed, alors Premier ministre.

Libéré en 2004, a de nouveau été emprisonné pour sodomie en 2015 alors que Najib Razak dirigeait le pays.

A été libéré en 2018 après une alliance renouvelée avec Mahathir, qui est redevenu Premier ministre.

Le Malaisien Anwar Ibrahim a finalement prêté serment en tant que Premier ministre jeudi, clôturant un parcours politique de trois décennies qui l’a vu être considéré comme un protégé estimé, un leader de la protestation, un prisonnier condamné à deux reprises pour sodomie et un chef de l’opposition.

Anwar, âgé de 75 ans, s’est vu refuser à maintes reprises le poste de Premier ministre malgré sa distance de frappe au fil des ans : il a été vice-Premier ministre dans les années 1990 et Premier ministre officiel en attente en 2018.

Sa nomination met fin à cinq jours de crise post-électorale sans précédent après qu’aucune coalition n’ait obtenu la majorité. Le roi Al-Sultan Abdullah a ensuite nommé Anwar après avoir parlé à plusieurs législateurs.

Voici un aperçu du nouveau Premier ministre, qui a passé environ une décennie de sa vie en prison.

Chassé, battu en garde à vue

Anwar a commencé comme un leader de la jeunesse islamique avant de rejoindre l’Organisation nationale malaise unie (UMNO) de l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamed, qui dirige l’alliance Barisan Nasional des partis politiques.

Mahathir, Premier ministre depuis 1981, a fait d’Anwar son adjoint une douzaine d’années plus tard, en plus de son rôle actuel de ministre des Finances. En conséquence, on s’attendait à ce qu’Anwar succède un jour à Mahathir.

Des étudiants tenant la bannière enflammée de la coalition au pouvoir du Premier ministre Mahathir Mohamed sont montrés à Kuala Lumpur le 15 avril 1999, lors de nouvelles manifestations contre l’emprisonnement de l’ancien vice-Premier ministre Anwar. (Roslan Rahman/AFP/Getty Images)

Mais les deux hommes se sont disputés après avoir été en désaccord sur la manière de gérer la crise financière asiatique, Anwar remettant également en question la corruption au sein de l’UMNO dirigée par Mahathir.

En 1998, Mahathir a renvoyé Anwar et, au milieu des protestations qui ont suivi, a lancé une répression contre la dissidence. Anwar a été accusé de sodomie, un crime en Malaisie, une décision qui, selon lui, visait à mettre fin à sa carrière politique.

Anwar était inapte à diriger “en raison de son caractère”, a déclaré Mahathir.

Anwar est apparu à son procès pour sodomie avec un œil au beurre noir, qui est ensuite devenu le symbole du parti politique qu’il a créé. Plus tard, le chef de la police de l’époque a admis avoir agressé Anwar en prison.

Anwar est montré dans une minerve transportée par des aides à Kuala Lumpur le 3 septembre 2004. (Jimin Lai/AFP/Getty Images)

Anwar a été libéré en 2004, pour être de nouveau emprisonné pour sodomie et corruption en 2015, deux ans après avoir mené l’opposition à sa meilleure performance électorale jusque-là. A cette occasion, les partisans d’Anwar ont blâmé le gouvernement du premier ministre de l’époque, Najib Razak.

Lorsque Razak a été vaincu en 2018, dans un retour remarqué pour Mahathir, alors âgé de 92 ans, Anwar a de nouveau été libéré. Mahathir et Anwar avaient corrigé politiquement leurs différends avant la campagne, et on s’attendait à ce qu’Anwar prenne finalement les rênes de la direction, étant donné l’âge de Mahathir.

Sur cette photo du 22 février 2020, le Premier ministre de l’époque, Mahathir, à droite, et Anwar, sont montrés à Putrajaya, en Malaisie, pendant une période de rapprochement entre le couple. (Vincent Thian/Associated Press)

“Je lui ai pardonné, il a fait ses preuves. Pourquoi devrais-je lui faire du mal ?” Anwar a dit à l’époque.

Entre-temps, Razak a depuis été emprisonné dans l’énorme scandale international 1MDB, dans lequel des milliards d’argent public ont disparu.

Que ce passe t-il après

En tant que premier ministre, Anwar devra faire face à la flambée de l’inflation et au ralentissement de la croissance alors que l’économie se remet de la pandémie de coronavirus. Le problème le plus immédiat sera le budget de l’année prochaine, qui a été déposé avant le déclenchement des élections, mais qui n’a pas encore été adopté.

Anwar devra également négocier des accords avec les législateurs d’autres blocs pour s’assurer qu’il peut conserver le soutien de la majorité au parlement.

“Anwar est nommé à un moment critique de l’histoire de la Malaisie, où la politique est la plus fracturée, se remettant d’une économie déprimée et d’un souvenir amer du COVID”, a déclaré James Chai, chercheur invité à l’ISEAS-Yusof Ishak Institute de Singapour.

Anwar, à gauche, participe à la cérémonie de prestation de serment jeudi à la Place nationale de Kuala Lumpur avec le roi de Malaisie Al-Sultan Abdullah. (Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)

Anwar n’a pas réussi à remporter la majorité aux élections du 19 novembre, et se dresser sur son chemin pourrait être le chef de l’alliance majoritairement conservatrice ethnique malaise et musulmane qui a remporté le deuxième plus grand nombre de sièges, Muhyiddin Yassin.

Le bloc de Muhyiddin comprend le parti islamiste PAS, dont les gains électoraux ont suscité l’inquiétude des membres des communautés ethniques chinoise et indienne, dont la plupart adhèrent à d’autres confessions.

Les partisans d’Anwar ont exprimé l’espoir que son gouvernement éviterait un retour aux tensions historiques entre la majorité ethnique malaise, musulmane et les minorités ethniques chinoise et indienne.

“Tout ce que nous voulons, c’est de la modération pour la Malaisie et Anwar représente cela”, a déclaré une responsable des communications à Kuala Lumpur, qui a demandé à être identifiée par son nom de famille Tang.

Les autorités ont averti après le vote de la semaine dernière d’une montée des tensions ethniques sur les réseaux sociaux et la plate-forme de courtes vidéos TikTok a déclaré qu’elle était en état d’alerte élevée pour les contenus qui enfreignaient ses directives.

Mathahir, 97 ans, perd son siège

Anwar a déclaré à Reuters dans une interview avant les élections qu’il chercherait “à mettre l’accent sur la gouvernance et la lutte contre la corruption, et à débarrasser ce pays du racisme et du sectarisme religieux” s’il était nommé.

La décision revient finalement au roi. Le monarque constitutionnel joue un rôle largement cérémoniel mais peut nommer un premier ministre qui, selon lui, disposera de la majorité au parlement.

L’ancien Premier ministre malaisien Mahathir donne un coup de poing à un partisan le 5 novembre à Langkawi, mais sa tentative de rester politiquement pertinente à 97 ans semble terminée. (Annice Lyn/AFP/Getty Images)

La Malaisie a une monarchie constitutionnelle unique dans laquelle les rois sont choisis à tour de rôle parmi les familles royales de neuf États pour régner pour un mandat de cinq ans.

Mathahir, il convient de le noter, briguait à nouveau un siège parlementaire. Aujourd’hui âgé de 97 ans, il a terminé quatrième sur cinq candidats dans la circonscription de Langkawi.