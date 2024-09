Le parcours des patients atteints de maladies mineures au service des urgences de l’HRV est là pour vous aider pendant la saison respiratoire

Le service des urgences (SU) du Centre régional de santé Royal Victoria (HRV) est bien préparé à servir la communauté avant la saison respiratoire de cette année grâce à son portail de réservation Minor Ailment Patient Pathway (MAPP).

Inauguré ici à l’HRV, l’ED MAPP a été conçu pour aider à réduire les temps d’attente et le surpeuplement en réacheminant les patients non aigus souffrant de rhume, de grippe et d’autres symptômes respiratoires, ainsi que de blessures mineures aux membres, de lacérations, d’infections des voies urinaires et d’infections cutanées, hors de l’hôpital. dirigez le service d’urgence vers une zone de traitement désignée appelée la zone rose. Les personnes présentant l’un de ces symptômes sont encouragées à utiliser le portail de réservation pour déterminer leur éligibilité et réserver une heure d’arrivée le même jour ou le lendemain.

« L’ED MAPP nous permet d’améliorer l’accès aux soins dans notre communauté, ce qui est particulièrement important pendant la saison respiratoire du rhume et de la grippe », explique le Dr Christopher Zanette, chef de la médecine d’urgence de l’HRV. « On sait que pour certains, l’urgence est leur seul point d’accès à des soins de santé. Nous voulons nous assurer que nous sommes en mesure de rationaliser nos patients de la manière la plus efficace possible afin d’améliorer leurs soins et leur expérience.

Depuis son lancement réussi en 2023, un peu plus de 5 000 patients ont été vus et traités via l’ED MAPP dans la Zone Rose. Pour la plupart des patients, le délai moyen entre la visite chez le médecin et la sortie du centre de santé est d’environ 1h30.

« Rester à jour en matière de vaccination aidera à garder tout le monde en bonne santé pendant cette saison respiratoire », déclare Sharon Ramagnano, directrice des opérations de l’HRV, Urgences, soins intensifs et traumatologie. « Si vous tombez malade et que vos symptômes nécessitent un niveau de soins plus élevé, veuillez effectuer un suivi auprès de votre fournisseur de soins de santé, accéder aux cliniques sans rendez-vous de la région ou utiliser notre système de réservation en ligne pour les patients ED MAPP. »

L’HRV rappelle aux résidents de rester à la maison lorsqu’ils sont malades, de se laver les mains souvent, de se couvrir la bouche lorsque vous toussez ou éternuez et de nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées pour aider à garder tout le monde en bonne santé.

Les patients peuvent réserver des heures d’arrivée le jour même et le lendemain du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Le lien de réservation ED MAPP se trouve sur le site Web de l’HRV (rvh.on.ca) sous Service des urgences ou cliquez sur ici.