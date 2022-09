Il y a neuf ans, VT Nayani a eu une idée de film. Quatre ans plus tard, elle a obtenu son premier financement.

Le 9 septembre, son premier long métrage Cet endroit fera sa première mondiale au Festival international du film de Toronto, l’un des huit longs métrages canadiens qui font partie de la série Découverte du festival.

Ce fut également un long voyage pour la productrice du film, Stephanie Sonny Hooker. L’équipe s’est rendu compte qu’il lui manquait du matériel après la photographie principale; il a fallu encore deux ans pour trouver un peu plus d’argent pour tourner des scènes de ramassage. “Il y avait des chapeaux et des perruques impliqués”, a déclaré Hooker. Maintenant, elle dit que le couple “crie toujours tous les jours et pleure dans la file d’attente de l’épicerie” pour en faire un TIFF.

Cet endroit est une histoire d’amour se déroulant à Toronto sur deux femmes aux prises avec des héritages familiaux difficiles.

Situé à Toronto, This Place est le premier long métrage du réalisateur VT Nayani. Le film suit l’histoire d’amour entre deux femmes, l’une iranienne et Kanienʼkehá꞉ka, l’autre tamoule. (TIFF)

Les cinéastes canadiens peuvent passer des années dans des voyages aussi chargés de drames et de risques que ceux qu’ils racontent à l’écran, essayant de naviguer dans le monde du financement des films canadiens en tant que réalisateurs et producteurs de longs métrages pour la première fois.

Être stratégique

Également au TIFF cette année, Joseph Amenta Mou, tendre , l’histoire de trois enfants queer de Toronto et de leur amitié au cours d’un été. Lorsqu’elle a eu l’idée, Amenta connaissait le niveau d’engagement requis. “Il fallait que ce soit quelque chose qui me passionne suffisamment pour résister aux obstacles liés à l’élaboration d’un micro-budget”, ont-ils déclaré.

L’un des premiers obstacles est de trouver des financements. Six mois après le démarrage Mou, tendre, Amenta a commencé à travailler avec une paire de producteurs, Alexandra Roberts et Danny Sedore.

Selon Roberts, à ce stade précoce, il y a beaucoup de conversations stratégiques sur la maximisation des chances d’un film de recevoir une subvention.

“C’est vraiment axé sur le programme”, a-t-elle déclaré. “Vous parlez de la façon dont nous pouvons optimiser nos chances d’obtenir quelque chose comme Talent à surveiller.”

Sept films au TIFF, dont Cet endroit et Mou, tendre, reçu le soutien de Téléfilm Programme Talent à surveiller qui finance des films dont le personnel créatif clé (scénariste, réalisateur, producteur) n’a jamais tenu son rôle dans un long métrage auparavant.

Mehernaz Lentin, directrice nationale du long métrage de Téléfilm, marché anglais, affirme que le fonds est très concurrentiel et qu’il n’y a pas de formule unique pour les films qui réussissent à postuler.

“Nous voulons soutenir des histoires qui incarnent tous les publics chez nous et dans le monde”, a-t-elle déclaré.

Mehernaz Lentin est la réalisatrice nationale des longs métrages pour le marché anglophone de Téléfilm, qui fournit du financement aux cinéastes canadiens par le biais de divers programmes, dont Talent to Watch, destinés aux réalisateurs et producteurs de longs métrages débutants. (Téléfilm)

À l’époque Mou, tendre et Cet endroit a reçu un financement du programme, la subvention maximale était de 125 000 $, mais Téléfilm a depuis doublé ce montant à 250 000 $ pour de futurs projets.

Amenta faisait partie d’un groupe de cinéastes qui ont travaillé avec Téléfilm pour suggérer des changements à Talent à surveiller en 2020.

“En fin de compte, ils ont dû faire ce changement parce qu’ils ont réalisé que ce n’était pas assez d’argent pour faire un film de manière éthique, surtout quand ils s’attendaient à ce que ces films entrent dans des festivals comme le TIFF”, ont-ils déclaré.

“Dans le passé, c’était une avenue pour les cinéastes d’expérimenter, mais c’était aussi une avenue pour les cinéastes bien connectés et financièrement sûrs de créer de l’art.”

Loyer et épicerie

Selon Hooker, ces premiers dollars peuvent disparaître rapidement. “Ce premier peu d’argent que vous obtenez est juste assez pour ne pas faire de film”, a-t-elle déclaré. “Vous avez vraiment besoin de ce deuxième, troisième, quatrième … ces autres morceaux d’argent.”

Un endroit où l’argent de la subvention n’est pas allé est dans les poches des cinéastes.

“Nous n’avons pas vu un seul centime”, a déclaré Amenta. “Nous avons réinvesti tous nos frais. C’est donc un sous-produit du fait que nous voulons faire quelque chose de fort et que nous devons réinvestir.”

REGARDER | Mou, tendre premières au TIFF le 9 septembre :

Roberts dit que c’est ce qu’attendent les bailleurs de fonds. “Ils veulent voir que vous investissez dans le film et que vous avez confiance dans le produit que vous allez proposer au monde”, a-t-elle déclaré.

Cependant, cela peut perpétuer des barrières, où les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins de manière indépendante tout en réalisant leurs films ne peuvent pas se permettre d’entrer par effraction, dit Roberts.

“Si vous n’avez pas la capacité de vous financer d’une autre manière. Et quand je dis vous financer, je veux dire payer le loyer et l’épicerie.”

Pour réussir malgré les défis logistiques de la réalisation de films à micro-budget, Nayani dit que vous devez être prêt à bousculer.

“C’est une industrie vraiment difficile au Canada. Si vous ne voulez pas faire cela, vous n’allez pas vous en tenir très longtemps.”

Opportunités internationales

Un autre premier film canadien au TIFF est celui de Sophie Jarvis Jusqu’à ce que les branches se plient , dans une conserverie de l’Okanagan face à une espèce d’insecte envahissante. Jarvis est née et a grandi à Vancouver, mais est considérée comme citoyenne suisse grâce à son grand-père.

Alors que Jarvis était à un festival du film à Berlin en raison de son rôle de chef décoratrice sur Le corps se souvient quand le monde s’est ouvert elle a pu entrer en contact avec un groupe de producteurs suisses.

“Je ne pensais même pas qu’ils prendraient le temps de nous rencontrer, mais nous avons fini par prendre un verre vraiment amusant, qui s’est transformé en déjeuner, qui s’est transformé en dessert, qui s’est transformé en le meilleur après-midi de créer des liens avec eux. “, a déclaré Jarvis.

Ces liens se sont épanouis et ont ouvert de nouvelles portes pour Jusqu’à ce que les branches se plientmalgré son cadre rural en Colombie-Britannique.

Jusqu’à ce que Branches Bend soit présenté en première le 10 septembre au TIFF. Premier long métrage de la réalisatrice Sophie Jarvis, le film se déroule dans l’Okanagan et est une coproduction canado-suisse. (TIFF)

“Même si le sujet n’est pas vraiment suisse… le fait que je sois suisse… nous avons ce lien avec la Suisse qui ouvre beaucoup plus d’opportunités de financement”, a-t-elle déclaré. En tant que Canadien majoritaire coproduction, ils ont pu filmer au Canada, puis effectuer la majeure partie du travail de postproduction en Suisse, en utilisant des dollars et des talents suisses.

Le film a également reçu un financement de développement de Bell’s maintenant abandonné Fonds Harold Greenberg et argent de Téléfilm, CRAVE et Creative BC. Jarvis pense que le montant des subventions disponibles au Canada en fait un cadre unique pour la réalisation de films.

“Il y a des opportunités de faire du travail, elles sont quelque peu gardées, mais elles sont là”, a-t-elle déclaré, bien qu’elle note qu’elle est curieuse de voir ce qui pourrait arriver pour que l’expérience d’un premier long métrage se sente moins “sauvage”.

Communauté dans le cinéma

Pour Mou, tendre producteur Sedore, la chose la plus importante pour réaliser un projet est le lien entre les cinéastes.

“Vous ne pouvez pas faire un projet comme celui-ci avec ce type de numéro restreint en termes de budget, sans relations vraiment approfondies”, a-t-il déclaré.

Cet endroit La réalisatrice Nayani dit que le soutien de ses pairs est ce qui lui a permis de traverser des périodes difficiles.

“Cela m’a sauvé plusieurs fois au cours des 12 dernières années, car les gens disaient:” N’abandonne pas, tu es juste au bord du gouffre “”, a-t-elle déclaré. “Il faut construire une communauté car ces institutions ne soutiendront pas toujours.”

Une façon de forger ces relations consiste à réaliser des courts métrages, souvent une exigence pour un réalisateur débutant à la recherche d’une subvention. Alors que Cet endroit La productrice Hooker pense que l’idée du pipeline court-métrage-long métrage peut être trop romancée, elle pense que les liens établis sur le plateau sont la vraie valeur.

“Faites court. Pas seulement parce que c’est votre truc de génie créatif … mais parce que vous avez besoin de rencontrer des gens et que vous devez sortir et vous rendre à des festivals”, a-t-elle déclaré.

TIFF et le voyage après

Nayani et Hooker disent qu’ils espèrent vendre le film à un distributeur et être en mesure d’informer les relations potentielles de leurs prochains projets en cours.

L’équipe derrière Mou, tendre a eu son dévolu sur le TIFF dès le début.

“Nous avions le TIFF en tête depuis décembre 2018”, a déclaré Roberts.

Amenta pense que l’attente et les attentes associées aux festivals font partie du processus sur lequel on ne se concentre pas suffisamment.

“Il y a eu une minute où nous avons vraiment pensé que nous aurions pu entrer à Cannes et c’était comme, époustouflant”, ont-ils déclaré, notant qu’une version approximative du film avait été présélectionnée pour deux programmes au festival français. “Cela peut vraiment jouer avec votre esprit. Vous travaillez dur sur quelque chose, vous voulez que cela soit vu”,

L’arrivée au TIFF souligne également les sacrifices qu’Amenta et d’autres cinéastes débutants ont dû faire pour y arriver.

“Même maintenant, je n’ai aucun dollar sur mon compte bancaire, mais c’est un sous-produit de la première au TIFF, je suppose.”