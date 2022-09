Le parcours de transformation corporelle de cette personne de 54 ans est remarquable

La malbouffe est devenue la principale cause d’obésité chez la plupart des gens. En plus de l’obésité, la malbouffe provoque également de graves problèmes de santé comme l’arrêt cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète, vous rendant à la merci d’un médecin. Un incident similaire s’est produit avec un homme nommé Richard Gouldon, dont l’histoire de retour vous motivera à changer votre mode de vie et à vous efforcer d’être en bonne santé.

L’homme de 54 ans a longtemps suivi une mauvaise hygiène de vie. Il souffrait également d’obésité et pesait 95 kg. Selon Richard, il avait l’habitude de consommer environ 1 litre de brandy chaque jour après son retour du travail. Le père de cinq enfants était tellement obèse qu’il était même incapable de porter son alliance à cause de gros doigts.

Cependant, la vie de Richard a été bouleversée après avoir subi une grave crise cardiaque au cours du mois de juin de l’année dernière. Le revers a donné un certain sens à Richard et il s’est engagé à changer son style de vie pour le mieux.

L’année suivante, il a coupé l’alcool et a embauché un entraîneur personnel pour maintenir un régime alimentaire approprié. Avec son nouveau dévouement et l’aide de son entraîneur de fitness, l’homme de 54 ans a transformé son corps de la manière la plus remarquable. Selon Richard, cette transformation corporelle a changé sa “vie entière” et il a l’air aussi jeune qu’un homme de 25 ans.

“Je ressemblais à un vieil homme et maintenant je ressemble à un homme de 25 ans. Je ne voulais tout simplement pas mourir, tout ce que je voulais, c’était être en bonne santé, mais je me suis retrouvé avec un nouveau corps incroyable qui a transformé toute ma vie », a déclaré Richard à Wales Online.

En seulement un an, sans rien d’autre qu’un dévouement absolu, Richard a perdu beaucoup de poids. Il ne pèse plus que 76 kg. Le grand-père de deux enfants a également inspiré sa propre famille. Il avait obtenu un abonnement au gymnase pour lui et ses proches. Richard se dirige maintenant directement vers le gymnase après le travail et a complètement réduit sa consommation d’alcool.

