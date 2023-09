Crédit d’image : Roman Kislainskii

Le tennis professionnel est un domaine qui exige un talent exceptionnel pour se faire un nom. Roman Kislainskii a peut-être abandonné le tennis, mais son amour et son dévouement pour ce sport n’ont jamais disparu. Au lieu de cela, il est devenu entraîneur de tennis avec un palmarès impressionnant pour guider ses joueurs vers la victoire. Le parcours de Kislainskii en tant qu’entraîneur a été caractérisé par une croissance et un succès remarquable, renforçant ainsi sa position dans le monde du tennis.

Le lien profond de Kislainskii avec le tennis remonte à l’âge de 8 ans. Bien qu’il ait des parents entraîneurs de handball, il était irrésistiblement attiré par le charme du tennis. Compte tenu de son éducation dans une famille axée sur le sport, il était tout à fait naturel pour Kislainskii de poursuivre une carrière dans ce sport. À vingt ans, il s’était déjà imposé comme l’un des 1 200 meilleurs joueurs de tennis au monde – un accomplissement vraiment extraordinaire. Malheureusement, faute de ressources à l’époque, il n’a pas pu continuer à concourir ; Cependant, ce revers n’a pas freiné son enthousiasme ni l’a dissuadé de poursuivre sa passion pour le jeu.

La transition vers l’entraînement semblait être une progression naturelle pour Kislainskii. Il est retourné aux études et a obtenu un diplôme en éducation, en sciences du sport et en tourisme, une base qui a encore renforcé son expertise dans le domaine. Avec enthousiasme et détermination à aider d’autres aspirants joueurs de tennis à réaliser leurs rêves, Kislainskii s’est lancé dans sa carrière d’entraîneur avec une promesse ambitieuse : transformer Yulia Putintseva en une joueuse vedette.

Sous la direction de Kislanskii, Putintseva a connu du succès au sein de l’Association féminine de tennis, se hissant rapidement parmi les 50 meilleures joueuses en moins de cinq ans. Kislanskii a joué un rôle dans l’entraînement de Putintseva lors de ses performances lors de deux tournois du Grand Chelem : en France en 2016 et à New York en 2018. Ces réalisations ont considérablement amélioré le classement de Putintseva et ont fait de Kislainskii un entraîneur connu pour son dévouement inébranlable à aider ses athlètes à atteindre leurs objectifs.

Les progrès exceptionnels de Kislainskii l’ont amené à recevoir le statut d’entraîneur enregistré en or de la Women’s Tennis Association, un honneur réservé aux entraîneurs de haut niveau. Cette reconnaissance témoigne de son engagement à développer le potentiel de son athlète. Malgré les défis rencontrés en cours de route, Kislanskii donne toujours la priorité aux besoins de ses athlètes. Il reste déterminé à les guider vers des carrières professionnelles réussies.

Le prochain tennisman junior avec lequel il espère travailler est Milan Tyson, qui est actuellement un aspirant athlète au sein du circuit WTA et rêve de concourir un jour à un niveau professionnel. Kislanskii serait fière d’être son entraîneur et attend avec impatience de la voir prendre de l’importance dans le monde du tennis. En tant qu’entraîneure, Kislanskii s’efforcera de faciliter sa transition vers une compétitrice professionnelle tout en révélant son potentiel.

Le parcours de Kislanskii défie tous les pronostics puisqu’il est devenu entraîneur au sein de la Women’s Tennis Association, servant d’inspiration aux aspirants entraîneurs du monde entier.

En tant qu’entraîneur titulaire d’une médaille d’or, il a découvert sa position dans le monde du sport et s’engage à poursuivre ses efforts pour permettre aux athlètes de réaliser leurs aspirations. Fort de son expérience dans le tennis, à la fois en tant qu’entraîneur et ancien joueur professionnel, Kislanskii excelle dans son domaine. Il est déterminé à contribuer davantage au sport et continuera d’aider les athlètes de haut niveau à s’épanouir en mettant à profit sa vaste expertise.