Le parcours de Poutine : des promesses de stabilité aux menaces nucléaires

Alors qu’il fête ses 70 ans vendredi, le président russe Vladimir Poutine se retrouve dans l’œil d’une tempête qu’il a lui-même créée : son armée subit des défaites humiliantes en Ukraine. Des centaines de milliers de Russes fuient son ordre de mobilisation et ses principaux lieutenants insultent publiquement les chefs militaires.

Avec sa marge de manœuvre se rétrécissant, Poutine a signalé à plusieurs reprises qu’il pourrait recourir aux armes nucléaires pour protéger les gains russes en Ukraine – une menace déchirante qui brise les affirmations de stabilité qu’il a répétées tout au long de ses 22 ans de règne.

“C’est vraiment un moment difficile pour lui, mais il ne peut accuser personne d’autre. Il l’a fait lui-même”, a déclaré Andrei Kolesnikov, chercheur principal au Carnegie Endowment. “Et il va tout droit vers de gros, gros problèmes.”

En déclenchant la guerre désastreuse en Ukraine, le plus grand conflit militaire européen depuis la Seconde Guerre mondiale, Poutine a rompu un contrat social tacite dans lequel les Russes acceptaient tacitement de renoncer aux libertés politiques post-soviétiques en échange d’une prospérité relative et d’une stabilité interne.

Mikhail Zygar, un journaliste qui a eu de nombreux contacts parmi l’élite du Kremlin et a publié un livre à succès sur Poutine et son entourage, a noté que l’invasion a été une surprise totale non seulement pour le public mais aussi pour les plus proches collaborateurs de Poutine.

“Tous sont sous le choc”, a déclaré Zygar. “Aucun d’entre eux ne voulait voir les développements se dérouler de cette manière simplement parce qu’ils allaient tout perdre. Maintenant, ils sont tous tachés de sang et ils comprennent tous qu’ils n’ont nulle part où fuir.”

Stanislav Belkovsky, un consultant politique de longue date avec de nombreux contacts au sein de la classe dirigeante, a décrit l’invasion comme un mécanisme « d’autodestruction pour Poutine, son régime et la Fédération de Russie ».

Alors que l’armée russe se retirait sous les coups des forces ukrainiennes armées d’armes occidentales, Poutine a fait monter les enchères en annexant quatre régions ukrainiennes et en déclarant une mobilisation partielle de jusqu’à 300 000 réservistes pour renforcer la ligne de front en ruine.

L’appel mal organisé a déclenché un vaste chaos. L’armée a du mal à fournir des fournitures aux nouvelles recrues, dont beaucoup ont été invitées à acheter elles-mêmes des kits médicaux et d’autres produits de base et ont dû dormir par terre en attendant d’être envoyées au front.

Les réseaux sociaux ont été en effervescence avec des discussions sur la façon d’éviter le recrutement, et des centaines de milliers d’hommes ont fui la mobilisation, envahissant les frontières de la Russie avec les anciens voisins soviétiques.

La mobilisation, a noté Kolesnikov, a érodé la base de soutien de base de Poutine et préparé le terrain pour des bouleversements politiques potentiels. “Après la mobilisation partielle, il est impossible d’expliquer à qui que ce soit qu’il ait stabilisé le système. Il a perturbé les fondements de la stabilité”, a-t-il déclaré.

Les revers militaires ont également suscité des insultes publiques de la part de certains des principaux lieutenants de Poutine à l’encontre des chefs militaires. Le Kremlin n’a rien fait pour arrêter les critiques, un signal que Poutine pourrait l’utiliser pour préparer le terrain pour un remaniement majeur des hauts gradés et les blâmer pour les défaites.

“Les luttes intestines entre des clans puissants dans l’entourage de Poutine pourraient déstabiliser le système et affaiblir considérablement le contrôle de Poutine sur la situation dans le pays”, a déclaré Belkovsky.

L’agitation grandissante marque un contraste dramatique avec l’image de stabilité que Poutine a cultivée depuis sa prise de fonction en 2000. Il a décrit à plusieurs reprises le régime turbulent de son prédécesseur, Boris Eltsine, comme une période de décadence lorsque les richesses nationales ont été volées par des magnats liés au Kremlin. et l’Occident alors que des millions de personnes étaient plongées dans la pauvreté.

Les Russes ont accueilli avec empressement les promesses de Poutine de restaurer la grandeur de leur pays dans un contexte de prospérité économique tirée par le pétrole, et ils ont été largement indifférents à la répression incessante du Kremlin contre les libertés politiques.

Les initiés qui ont étudié de près la pensée de Poutine disent qu’il croit toujours qu’il peut sortir vainqueur.

Belkovsky a soutenu que Poutine espère gagner en utilisant l’énergie comme instrument de pression. En réduisant le flux de gaz vers l’Europe et en concluant un accord avec l’OPEP pour réduire la production de pétrole, il pourrait faire monter les prix et augmenter la pression sur les États-Unis et ses alliés.

Poutine veut que l’Occident accepte tacitement le statu quo actuel en Ukraine, reprenne la coopération énergétique avec la Russie, lève les sanctions les plus paralysantes et débloque les avoirs russes, a déclaré Belkovsky.

“Il croit toujours qu’il réussira dans la longue confrontation avec l’Occident, où la situation sur la ligne de front ukrainienne n’est qu’un élément important, mais pas décisif”, a déclaré Belkovsky.

Dans le même temps, Poutine a menacé d’utiliser “tous les moyens disponibles” pour défendre les territoires ukrainiens nouvellement annexés dans une tentative brutale de forcer l’Ukraine et ses alliés occidentaux à reculer.

Les États-Unis et leurs alliés ont déclaré qu’ils prenaient au sérieux les menaces de Poutine, mais qu’ils ne céderaient pas à ce qu’ils qualifient de chantage pour forcer l’Occident à abandonner l’Ukraine. L’Ukraine s’est engagée à poursuivre sa contre-offensive malgré la rhétorique russe.

Kolesnikov a décrit les menaces nucléaires de Poutine comme le reflet d’un désespoir croissant.

“C’est la dernière étape pour lui dans le sens où c’est une décision suicidaire”, a déclaré Kolesnikov. “S’il est prêt à franchir le pas, cela signifie que nous assistons à un dictateur encore pire que Staline.”

Certains observateurs ont fait valoir que l’OTAN pourrait frapper la Russie avec des armes conventionnelles si Poutine appuyait sur le bouton nucléaire.

Belkovsky a averti que Poutine croyait fermement que les États-Unis et leurs alliés n’oseraient pas riposter si la Russie utilisait une arme nucléaire à faible rendement en Ukraine.

“Si les États-Unis pensent qu’il n’y a pas de préparation psychologique pour cela, ils se trompent”, a-t-il déclaré.

Zygar a comparé le leader russe à un pilote de chasse qui tente de gagner un combat aérien en attaquant l’ennemi de front et en attendant qu’il se détourne le premier.

“Il pense qu’il a le culot et il pense qu’il doit aller jusqu’au bout”, a déclaré Zygar.

Il a noté que les experts n’avaient pas réussi à prédire l’annexion de la Crimée par Poutine en 2014 et l’invasion actuelle simplement parce qu’ils utilisaient des critères rationnels.

“Nos perceptions passées sur les limites rationnelles se sont toutes avérées fausses”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de telles limites.”