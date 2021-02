Le médecin résident de ce matin, Philippa Kaye, médecin généraliste du NHS, n’avait que 39 ans lorsqu’elle a entendu les mots redoutés « c’est un cancer », traversant instantanément le fossé entre expert et patient.

Elle s’est vite rendu compte que ses années de formation médicale n’auraient jamais pu la préparer aux réalités de vivre avec le cancer – ou de suivre un traitement pendant la pandémie.

Lockdown, dans toutes ses diverses idées au cours des 12 derniers mois, a été incroyablement isolant pour tout le monde. Mais pour certains, comme moi, le cancer s’ajoute à la liste des fardeaux qui accompagnent une pandémie mondiale.

À 39 ans, en mai 2019, j’ai reçu un diagnostic de cancer colorectal et j’ai subi une intervention chirurgicale majeure suivie d’une chimiothérapie.

Puis, en janvier 2020, d’autres lésions ont été découvertes dans mon abdomen. Ainsi, lorsque la pandémie a frappé, j’attendais des décisions sur la marche à suivre la plus appropriée.

En tant que médecin et en tant que patient, je sais que si chaque décision en médecine est un équilibre entre les risques et les avantages, la pandémie a ajouté du poids au côté des risques qui devait être équilibré.

La médecine a changé, les rendez-vous sont passés de face à face à en ligne ou au téléphone – et ce faisant, la façon dont vous gérez un rendez-vous a également dû changer.

Ramener le cancer à la maison







Nous conseillons généralement aux gens de se rendre à l’hôpital avec quelqu’un d’autre, pour du soutien et parce qu’il est difficile de se souvenir de tout quand les émotions sont exacerbées. Mais avant la pandémie, j’avais toujours préféré y aller seul. Je prenais un cahier, j’écrivais mes questions à l’avance et je prenais des notes pendant la consultation.

Je voulais y aller seule parce que je voulais avoir la chance de traiter tout ce qui s’était passé, avant de rentrer à la maison pour l’expliquer à mon mari, à trois jeunes enfants, à mes parents et à mes amis.

J’avais besoin d’une minute pour réfléchir et ressentir – que ce soit pour marcher en larmes, m’asseoir sur un banc au soleil et respirer, ou simplement m’asseoir dans ma voiture et crier.

La pandémie signifiait que maintenant beaucoup de mes rendez-vous étaient au téléphone à la maison. Soudain, le monde du cancer, ses rencontres et ses traitements ont envahi la sécurité de ma maison.

Ce n’est pas que le cancer n’était pas déjà à la maison – bien sûr, il l’était – mais il y avait une séparation physique qui avait été utile. Alors que je me préparais avant d’aller à un rendez-vous puis de rentrer chez moi, les rendez-vous se déroulaient désormais dans ce lieu sûr.

Il n’y avait pas le temps de prendre une minute, pas d’espace pour s’effondrer car les exigences d’être mère étaient présentes immédiatement – et le visage inquiet de mon mari attendait dans la pièce voisine.

Jeu de patience









L’une des parties les plus difficiles du cancer est de gérer l’incertitude. Attendre les résultats de l’analyse et des analyses de sang, ne pas savoir où se trouve le cancer ni ce qu’il fait.

Dès le diagnostic, il y a eu une multitude de questions et une période d’attente de réponses.

Un diagnostic de cancer de l’intestin signifiait un scanner pour vérifier la propagation et même une intervention chirurgicale signifiait attendre de voir s’il s’était propagé aux ganglions lymphatiques.

Pour chaque réponse, il y avait une autre question sur la suite, quel serait le plan et ce qui se passerait si cela ne fonctionnait pas. Pour chacune de ces questions, il y a de l’incertitude et de l’attente, et tout au long du traitement, on apprend de plus en plus à vivre dans le présent – à ne pas planifier trop loin quand on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, que ce soit en ce qui concerne effets secondaires de la chimiothérapie, ou même s’il y aura un avenir.

Et donc votre monde se rétrécit à la fois en termes de timing et d’avance dans le futur que vous prévoyez, mais aussi en termes de destination et de ce que vous pouvez faire comme effets secondaires. La pandémie a signifié que le monde de tout le monde s’est rétréci, et en lockdown, cela se réduit aux quatre murs de votre maison. Vous ne pouvez pas prévoir de sortir et de faire quoi que ce soit, car qui sait ce qui sera autorisé et quand.

Peut-être que la pandémie nous a tous donné un aperçu de ce que c’est que de vivre avec le cancer de certaines manières, alors que nous apprenons tous à vivre dans le présent.

Faire cavalier seul









J’ai eu deux chirurgies en 2020, la première en mai juste après le premier pic et la seconde en septembre, alors que les chiffres recommençaient à augmenter.

Bien que la possibilité d’avoir une chirurgie plus importante ait été vantée en mai, j’étais extrêmement anxieuse qu’une unité de soins intensifs reste seule, rentre à la maison en lock-out et que trois enfants aient besoin de l’école à domicile.

Au lieu de cela, nous avons fait une chirurgie de maintien pour nous gagner du temps – une chirurgie qui ne comportait qu’une nuit à l’hôpital et quelques semaines de convalescence à la maison.

C’était ma première expérience de ce que signifie vraiment être seul. J’avais gémi à des amis en lock-out. J’étais toujours entouré de ma famille – je ne pouvais même pas aller aux toilettes seul et tout ce que je voulais, c’était cinq minutes de paix.







Mais je pense que je voulais dire cinq minutes de paix pour lire un livre et prendre un verre, ne pas attendre la chirurgie seule sans personne avec qui discuter avec anxiété – pour que personne n’attende quand

Je me suis réveillé.

Au cours de l’été, on a découvert que les lésions de mon abdomen grandissaient toujours et qu’il n’y avait plus de temps à attendre. J’avais besoin d’une énorme opération qui prendrait toute la journée et nécessiterait un séjour en soins intensifs et environ deux semaines à l’hôpital.

Je recevais une chimiothérapie directement dans mon abdomen et serais alimenté par un tube dans les veines de mon cou pendant une semaine.

Et à travers tout cela, je serais seul. Techniquement, à l’USI, vous n’êtes jamais physiquement seul. Tout au long de mon très long séjour de 10 jours aux soins intensifs, une infirmière était avec moi tout le temps. Je n’ai jamais été aussi seul de ma vie. En tant qu’humains, nous comptons sur le toucher, peut-être plus que nous ne le savons. Nous l’utilisons pour communiquer, montrer de l’amour, montrer que nous sommes là.

Pendant ces deux semaines, il semblait que tout contact était douloureux, d’être roulé ou assisté pour se lever, d’avoir des drains enlevés ou d’être examinés, tout cela faisait mal au lieu d’être réconfortant.

Mon mari a été autorisé à entrer, en EPI complet, pendant une heure à deux reprises. Le fait de me tenir la main signifiait plus que je ne pourrais jamais l’expliquer.







La technologie est utile lorsque vous êtes seul à l’hôpital, mais ce n’est pas la même chose qu’un visiteur. On a l’impression que vous devez avoir quelque chose à dire lorsque vous téléphonez à quelqu’un, et parfois même l’effort de parler était trop important.

Mais d’ordinaire, ma famille se serait assise avec moi, souvent en silence, me tenant peut-être la main ou me caressant les cheveux.

Celles-ci semblent être de petites choses simples, mais leur perte a rendu une situation difficile parfois impossible.

Pandémie ou pas, vous traversez le cancer seul. Vous pouvez avoir tout le soutien disponible, une famille et des amis formidables, mais pour chaque scan, chaque procédure, chaque test, il n’y a que vous.

Avoir de la famille à votre chevet signifie que, même s’ils ne peuvent peut-être jamais vraiment comprendre, ils voient. Ils en témoignent l’énormité.

Sans eux, je me demande encore si mes proches connaîtront vraiment mon expérience. Pourrai-je jamais vraiment expliquer?

Doctors Get Cancer Too du Dr Philippa Kaye sortira le 11 février.