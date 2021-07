Le parcours de perte de poids inspirant de Sameera Reddy : l’actrice perd 9 kg et révèle son secret pour rester en forme ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Sameera Reddy est très active sur les réseaux sociaux et interagit avec ses fans à travers ses publications positives et édifiantes. Récemment, vendredi 23 juillet, elle s’est rendue sur Instagram pour partager des photos des progrès de son parcours de perte de poids. Elle a révélé qu’elle avait perdu 9 kg et qu’elle souhaitait en perdre 8 de plus pour atteindre son poids cible. Elle a fait le post à l’occasion du fitness vendredi. Reddy a également dit à ses fans qu’elle avait commencé la boxe et qu’elle en profitait de tout cœur.

Dans la légende, elle a écrit : « En baisse de 9 kg, enfin le travail acharné porte ses fruits ! Je suis maintenant complètement chargée pour retirer les derniers ! J’y suis presque ! C’est #fitnessfriday et je suis maintenant à 83 kg contre 92 kg . 8 kg pour aller se concentrer de manière cohérente est le seul moyen d’atteindre notre objectif ! Quel est votre statut avec vous, belles personnes ? Comment vous sentez-vous ? Le simple fait de vous avoir lu mon article de Fitness Friday et de savoir que nous nous encourageons les uns les autres est le meilleur sentiment ! J’ai commencé la boxe et c’est très amusant ! Vendredi prochain, je partagerai une vidéo amusante sur la façon dont ça se passe ! Continuez à faire ce qui fonctionne pour vous et la plupart des diablotins restent heureux #positivevibes #fitnessmotivation #fitnessjourney #fitmama #letadothis. »

Découvrez son article de motivation:

L’actrice a fait ses débuts à Bollywood avec ‘Maine Dil Tujhko Diya’ aux côtés de Sohail Khan en 2002. Elle est ensuite apparue dans des films comme ‘Darna Mana Hai’, ‘Musafir’, ‘Taxi No 9211’, ‘De Dana Dan’, « Race » et « Tezz ».

Sameera Reddy a épousé Akshai Varde en 2014 et les deux sont les parents de Hans et Nyra.