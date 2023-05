Le parcours de perte de poids de Parineeti Chopra et les habitudes saines pour maintenir son corps en forme [Watch Video]

Parineeti Chopra Fitness Journey: Parineeti Chopra a récemment fait la une des journaux en raison de rumeurs sur ses fiançailles avec le politicien Raghav Chadha. Selon certaines informations, le couple devrait se fiancer le 13 mai à Delhi. Parineeti est connue pour son talent et sa beauté dans l’industrie cinématographique, mais a d’abord été critiquée pour son poids, pesant 86 kilos. Cependant, elle a renversé la vapeur en inspirant tout le monde avec son parcours de perte de poids. Les fans sont ravis de la voir se marier et curieux de savoir comment elle a atteint ses objectifs de fitness. Pour en savoir plus sur la transformation de Parineeti de la graisse à la forme. Regardez des vidéos de divertissement.