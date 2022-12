Le parcours de Nadim à la Coupe du monde bouleversé par la perte de sa mère

DOHA, Qatar (AP) – L’attaquante danoise Nadia Nadim était au milieu d’un match de Coupe du monde en tant que commentatrice à la télévision lorsqu’elle a été soudainement secouée par une nouvelle tragique. Sa mère, qui avait aidé la famille à fuir les talibans en Afghanistan alors que Nadim n’était qu’une fille, avait été tuée dans un accident de la circulation au Danemark.

Nadim a quitté son emploi au milieu de l’émission pour se précipiter chez elle, mais était de retour au Qatar une semaine plus tard pour travailler avec le réseau ITV basé à Londres.

“Je pense que cela ne m’aiderait pas, ma mère ne reviendrait pas, si je me contentais de m’allonger et de pleurer”, a déclaré Nadim. « Et deuxièmement, je pense que je dois être forte pour elle. C’était une femme très forte. Je pense qu’une chose est de parler d’être fort, une autre chose est de le démontrer. C’est aussi ma façon de lui rendre hommage.

Nadim, 34 ans, a surmonté un passé difficile pour exceller sur et en dehors du terrain. Elle a eu une longue carrière avec l’équipe nationale danoise et plusieurs clubs professionnels, et maintenant elle a une carrière télévisuelle florissante. Oh, et elle est aussi médecin après avoir obtenu son diplôme de médecine plus tôt cette année.

Mais le football est la constante de sa vie.

Nadim a grandi à Kaboul. Un jour, alors qu’elle avait environ 10 ans, son père, un général de l’armée afghane, a été convoqué pour rencontrer les chefs talibans. Il n’est jamais revenu.

Sous les talibans, les femmes n’étaient pas autorisées à travailler ou même à quitter la maison sans un parent masculin. Cela a rendu la vie intenable pour sa mère, qui devait élever seule cinq filles.

« Nous avons essayé de survivre pendant quelques années, cela n’a pas vraiment fonctionné. Et puis à la fin ma mère a pris la décision pour nous d’avoir un avenir meilleur et de trouver du secours ailleurs, de trouver une vie ailleurs. Nous avons été transportés et passés en contrebande d’un pays à l’autre et nous nous sommes retrouvés d’une manière ou d’une autre au Danemark », a déclaré Nadim. “Tout cela est dû à ma mère et à son intelligence, et à sa volonté de se battre et de survivre.”

Après six mois dans un camp de réfugiés de Copenhague, la famille a obtenu l’asile.

Nadim s’est souvenu avoir vu des filles danoises s’entraîner à travers une clôture, le décrivant comme “l’un de ces moments où vous êtes frappé par la foudre et puis tout prend un sens”.

“Ils avaient juste l’air si heureux et libres. Et à ce moment-là, je voulais être sur ce terrain et ressentir ce qu’ils ressentaient. J’ai ce truc en moi, je suppose un feu ou une obsession. Je suis obsédée par les choses que je dois vraiment accomplir ou par les objectifs que je me fixe », a-t-elle déclaré. “Puis quelques mois plus tard, j’ai eu le courage d’aller demander à l’entraîneur de me laisser entrer.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle savait si elle était bonne, Nadim a plaisanté: “Je suis né bon.”

Nadim a ensuite joué pour l’équipe nationale de son pays d’adoption, marquant 38 buts en 103 apparitions. Cependant, elle a été laissée sur la dernière formation de l’équipe en raison d’une blessure au LCA en septembre.

Nadim a remporté un titre de champion de France en 2021 avec le Paris Saint-Germain, l’un des nombreux arrêts qu’elle a effectués au cours de sa carrière professionnelle. Elle joue actuellement aux États-Unis avec le Racing Louisville de la National Women’s Soccer League. Bien qu’il soit peu probable qu’elle joue au début de la saison du Racing l’année prochaine en raison de sa blessure, elle espère revenir bientôt.

Elle est également passionnée par les causes humanitaires et a visité en 2019 le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya avec le Conseil danois pour les réfugiés. L’objectif était de promouvoir une équipe féminine, les Kakuma Stars.

Au Qatar, elle est représentante – avec le grand anglais Steven Gerrard et les stars de la K-pop BTS – pour Goal of the Century, une campagne de développement durable lancée par le sponsor de la FIFA, Hyundai. Nadim a déclaré que le voyage à Kakuma l’avait sensibilisée au sort des réfugiés environnementaux.

Elle se passionne pour les causes humanitaires à cause de sa mère.

“Je sais que cela peut sembler un peu grandiose”, a-t-elle déclaré, “mais j’ai juste l’impression que tout ce que je peux faire pour avoir un impact sur le monde et sur la vie de quelqu’un, je le ferai.”

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Anne M. Peterson, Associated Press