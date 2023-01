Merci de nous avoir rejoint sur “Le hub cloud : du chaos cloud à la clarté”.

Inmarsat a optimisé ses opérations avec le cloud et a constaté une réduction significative des coûts de maintenance et de licence. Aujourd’hui, leurs opérations se déroulent de manière fluide et transparente, ce qui leur donne la flexibilité d’évoluer sur le cloud.

Clique ici pour continuer.