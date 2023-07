Le parcours de Luis Suarez en tant que seul vainqueur masculin du Ballon d’Or en Espagne

Luis Suarez avait une belle ligne de malice douce, beaucoup de mots vrais dits en plaisantant et avec un peu de tranchant.

Livré avec l’accent galicien, il n’a jamais perdu plus de 60 ans à vivre à quelques pas de San Siro à Milan, ce qui lui convenait en quelque sorte. Une dignité discrète, une sorte d’ironie réservée, définit soi-disant les gens du nord-ouest humide de l’Espagne qui fait face à l’Atlantique, un endroit à part, et il avait la capacité de couper tranquillement les ordures. De temps en temps, cela venait comme un rappel. Souvent nécessaire, et non des moindres à quel point il était bon.

Et Suarez, décédé le 9 juillet à l’âge de 88 ans, était bon. Le meilleur, en fait. Même si cela, semblait-il parfois, était oublié. Parfois, c’était pareil pour lui aussi. Un jour, il y a une dizaine d’années, on lui a demandé quel genre de joueur il était – à l’époque où cette équipe de Barcelone était, eh bien, ce Équipe de Barcelone – le nom de Xavi Hernandez est apparu. Le meilleur milieu de terrain du monde, l’idéologue de la meilleure équipe du monde à l’époque et peut-être même de n’importe quel moment, c’était toute la comparaison. Peut-être, a suggéré Suarez. Et puis il a ajouté impassible, après avoir appliqué la pause parfaite: « Seulement, je pouvais tirer. Et passer une balle à 40 mètres. » Tu pourrais presque entendre la lueur dans ses yeux, l’esquisse d’un sourire. L’éclair de fierté aussi.

Il a marqué beaucoup de buts, c’était vrai – 141 en 253 matchs à Barcelone – mais ce n’était pas ce qui le définissait. Il y avait une finesse chez lui, un timing et une vision. À ses débuts à Barcelone, il avait été ému de dire à Ferenc Plattko, son manager, qu’il était venu jouer au football, pas être boxeur. Cette semaine, après son décès, un journal en Italie, où il est une icône, l’a qualifié de « moitié danseur, mi-torero ». Et Alfredo Di Stefano, qui connaissait une chose ou deux sur le football et l’a toujours voulu à ses côtés au Real Madrid, l’a appelé l’architecte.

En 1960, Suarez remporte le Ballon d’Or. Soixante-sept ans plus tard, il reste le seul homme né en Espagne à l’avoir jamais remporté. Y compris Xavi ou Andres Iniesta, qui, selon Suarez lui-même, aurait dû le gagner en 2010. Juste une liste des hommes qu’il a devancés vous dit à quel point il était spécial. Ferenc Puskas, Lev Yashin et Bobby Charlton parmi eux; Raymond Kopa, Uwe Seeler, John Charles et Di Stefano aussi. Il a reçu le trophée avant un match au Camp Nou. Il se leva, les remercia brièvement pour leurs applaudissements et le rendit au kiné pour qu’il s’en occupe, sans cérémonie, sans cris.

Joueur de football espagnol Luis Suarez avec le maillot de l’équipe de l’Inter Milan à Milan, Italie, 1982. (Photo de S&G/PA Images via Getty Images)

Il est monté quatre fois sur le podium du Ballon d’Or – en 1960, 1961, 1964 et 1965 – et a estimé qu’il aurait dû en avoir un autre en 1964, lorsque Denis Law l’a remporté. Après tout, il avait remporté la Coupe d’Europe cette saison-là et les Championnats d’Europe avec l’Espagne.

L’année suivante, Suarez a remporté une autre Coupe d’Europe. Cet Euro avec l’Espagne aurait également pu être son deuxième : quatre ans plus tôt, en mai 1960, le général Franco avait empêché l’Espagne d’affronter l’Union soviétique en demi-finale, refusant aux Russes de venir en Espagne. Le dictateur a été accusé par la Pravda d’avoir « peur du prolétariat », alors qu’ils avaient Suarez, Di Stefano, Puskas, Luis Del Sol et les autres ; en 1964, il était convaincu de la valeur de propagande de battre les communistes à Chamartin, le but gagnant marqué par Marcelino à six minutes de la fin.

La propagande est le mot, et celui qui semble convenir ici aussi. D’une manière ou d’une autre, cela jouerait un rôle avec Suarez, laissant le sentiment tenace que malgré tout son talent, l’histoire était écrite sans lui. Ou du moins que cela ne le plaçait pas tout à fait là où il aurait dû le faire, une histoire construite autour d’autres, certainement en Espagne. Privé d’un doublé en Championnat d’Europe, privé d’une Coupe d’Europe avec Barcelone, son plus grand succès traversant les Alpes.

La semaine dernière, une photo d’un autre Luis Suarez – l’ancien joueur de Liverpool et du Barça qui est maintenant à Gremio – a accompagné le rapport de sa mort offert par une agence de presse. La première page du journal sportif le plus vendu du pays, quant à elle, a raconté l’histoire de Jude Bellingham montant dans un ascenseur d’hôtel, accompagnée de 24 mots de la nouvelle signature de Madrid, disant qu’il l’attend avec impatience.

Des erreurs peuvent se produire – un éditeur d’images recherche une image dans les archives via la légende qui y est attachée et trouve « l’ancien attaquant de Barcelone » Luis Suarez – tandis qu’un journal peut ressentir l’attrait d’un cycle d’actualités et d’une nouvelle signature. Et à l’intérieur, les trois premières pages étaient rendu en hommage à « l’éternel Luisito », un homme auquel ils avaient accordé leur plus haute distinction. Pourtant, il était difficile d’éviter le sentiment lancinant que cela ne devrait pas être ainsi, qu’avec d’autres cela n’aurait pas été le cas.

Suarez lui-même a un jour noté que s’il ne rappelait pas aux gens son Ballon d’Or, personne d’autre ne le ferait. La station de radio Cadena Ser a diffusé cette semaine un clip de lui dans lequel il dit : « Je ne dirais pas oublié — n’exagérons pas — mais peut-être que si ma place avait été différente, si au lieu d’être né Galicien, un joueur qui était à Barcelone depuis tant d’années, a gagné un Ballon d’Or, et puis vu tant d’années passer sans que personne d’autre ne le fasse, j’avais été catalan, peut-être que ça aurait été différent. . »

La station l’a appelé le grand oublié du football espagnol. Peut-être qu’ils le feraient : jusqu’à la fin, il a été un commentateur là-bas – vif, clair et aimé de tous – et c’était, pour reprendre son propre mot, une exagération. Il y a eu une reconnaissance, le Ballon d’Or lui-même a fourni une sorte de preuve rapide et irréfutable de son statut. Pour beaucoup, il y avait aussi un profond penchant, notamment pour la façon dont il l’a dit. La réponse à sa mort l’a souligné. Oublié? Non, pas exactement, et pourtant il y avait quelque chose dans cette affirmation. D’une manière ou d’une autre, l’histoire ne l’a pas tout à fait écrit en tant que personnage central.

« L’histoire a été injuste avec nous : mais pour le Real Madrid, nous aurions tout gagné », a-t-il déclaré un jour. Il faisait partie d’une équipe de Barcelone qui était la deuxième meilleure équipe du monde et aussi forte que le Real Madrid sur le plan national : au cours des cinq années où Madrid a remporté la Coupe d’Europe, ils ont remporté autant de championnats. Mais ces triomphes continentaux ont tout éclipsé, une légende s’est construite. Toute une identité et une histoire. Lorsque Barcelone a finalement atteint une finale, devenant la première équipe à éliminer Madrid en cours de route, elle a été battue par Benfica, en 1961.

La finale des Square Posts, ils l’ont appelée : désespérément malchanceux, Barcelone les a frappés quatre fois ; un coup a même touché un poteau, a couru le long de la ligne, a touché l’autre poteau et est ressorti. Une histoire de fatalisme a émergé à la place; ils ne seraient pas de retour avant 1986 et ne gagneraient pas du tout avant 1992. Suarez a résumé ce jour-là simplement : « il est impossible que quelque chose comme ça se reproduise ».

C’était le dernier match joué par Suarez pour le club, et ce qui s’est passé ensuite peut sembler un peu familier, une autre étude de cas sur l’autodestruction, le tristement célèbre « entorno », ce tourbillon de pression, de politique, de bruit et d’intérêt qui entoure le club. Lourdement endetté, Barcelone était divisé. L’entraîneur Helenio Herrera avait été expulsé après une défaite contre Madrid; il avait également eu du mal à gérer Laszlo Kubala, la superstar bien-aimée mais vieillissante de Barcelone, l’homme qui, selon la légende, a construit le Camp Nou.

Si Herrera était considéré par les supporters comme l’homme qui forçait Kubala à partir, Suarez aussi, qui avait sept ans de moins et que le manager a décrit comme « un organisateur qui mène une vie exemplaire ». Suarez et Kubala étaient amis et ne jouaient pas dans la même position, mais un récit facile s’était créé, plus enraciné de jour en jour. Suarez a joué tous les matchs; Kubala était souvent laissé de côté. Une rivalité s’est construite, aussi féroce que mensongère, des tranchées creusées, des camps pris, devenant le champ de bataille de quelque chose de plus profond. Il y a même eu des bagarres – des bagarres littérales – entre Kubalistes et Suaristes.

« Les fans me voyaient comme l’enfant en or d’Helenio et à chaque match qu’il laissait Kubala dans les tribunes, ils s’en prenaient à moi. J’ai aussi pris des risques avec le ballon et si je le perdais, le sifflement était énorme. rue, je voyais quelqu’un et il disait : « Je vais aux jeux mais je ne suis pas de ceux qui te sifflent ». Le suivant disait la même chose, et puis le suivant et le suivant. Personne ne m’a sifflé, mais dans le sol, le bruit était assourdissant. Et je me suis demandé : alors si personne ne me siffle, pourquoi ça fait si fort ? « , a déclaré Suarez à El Pais des années plus tard.

« Ils m’ont sifflé à chaque match. J’ai gagné le Ballon d’Or et ils l’ont quand même fait. Je serais resté mais je ne pouvais pas laisser 10 000 personnes me siffler à chaque match. Les miens. C’était une situation étrange. Je suis allé à l’équipe d’Espagne et Di Stefano diraient : ‘Che, galicien, s’ils ne veulent pas de toi, viens à Madrid.' »

« Et Helenio, qui était allé à l’Inter l’année précédente, a dit à [Angelo] Moratti : ‘Voulez-vous gagner ? Alors, amenez-moi ce joueur.' »

Un talento unico et un grandissimo interista.

Le numéro 10 de la Grande Inter che portò i nostri colori sul tetto d’Italia, d’Europa, del Mondo. « Se non sapete cosa fare, date palla a Suarez ».

Ciao Luisito.#FCIM pic.twitter.com/odfKbe5TOh — Inter (@Inter) 9 juillet 2023

Ils l’ont fait. L’Inter a signé Suarez pour 25 millions de pesetas en 1961, le montant le plus élevé de l’histoire. Bien que son rôle soit un peu différent – ​​il a marqué 54 buts en 328 matchs – Suarez était au cœur de l’équipe historique qui a immédiatement remporté la ligue, le début d’une série de trois en quatre ans. C’était probablement la meilleure équipe qu’ils aient jamais eue : deux Coupes d’Europe ont suivi, et deux Coupes Intercontinentales. « Si vous ne savez pas quoi faire, donnez le ballon à Luisito », disait la ligne.

Barcelone n’a pas remporté à nouveau le titre jusqu’à ce que Johan Cruyff se présente, 14 ans plus tard. C’était la plus grosse erreur qu’ils aient jamais faite, un précurseur d’autres qui vous seront plus familiers, tout l’argent gaspillé. « Les fans m’ont vendu », a déclaré Suarez plus tard et lorsqu’il est revenu affronter son ancien club lors d’un match amical – une partie des frais de transfert – ils ont de nouveau sifflé. Ne s’y attendant pas, pas armé pour ça, il a répondu cette fois par un « up yours ». Il le regrettait, mais ça avait fait mal.

Il n’est pas revenu.

Le Galicien ne proteste pas, il s’en va. Autre cliché, autre légende de sa terre, un lieu d’émigrés qui regarde par-dessus l’océan : Morrine est le mot. C’est une sorte de mélancolie, un désir, une nostalgie de la patrie, de la Galice, et Suarez l’a raté, mais il est resté à Milan. Une joie de parler, chaleureuse mais stimulante, brillante à la radio – drôle et analytique et engageante dans ses années 80 – il a été entraîneur de l’Espagne à la Coupe du monde 1990 et brièvement manager de son bien-aimé Deportivo de La Coruna et d’Albacete. Mais encore une fois, l’histoire a été écrite sans lui. En Espagne, du moins.

Cette semaine, l’ancien gardien de but de Barcelone Andoni Zubizarreta, désormais chroniqueur, s’est souvenu d’avoir été avec lui à Milan et debout, frappé alors qu’il regardait les gens s’aligner respectueusement pour l’autographe de Suarez, voulant dire bonjour à une véritable légende. Sur les pages du même journal, un écrivain se souvient qu’on lui a demandé une pièce d’identité à l’entrée du terrain d’entraînement de Barcelone.

« En Italie, ils me voient comme un Espagnol ; en Espagne comme un Italien », a-t-il dit un jour. Dans le pays où il est né, il y avait une volonté d’aborder cela cette semaine, un peu tardivement peut-être. Dans le pays où il est mort, l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, il n’y en avait pas besoin. En Italie, ils ont vu et embrassé Suarez comme le leur depuis toujours, à jamais associé à l’Inter, son cercueil drapé de bleu et de noir.