Le parcours de l’entraîneur de basket-ball de l’État du Michigan, Tom Izzo, vers 700 victoires

Les Spartans ont mutilé le Michigan en seconde période pour une victoire de 81-62 mardi soir à East Lansing, donnant ainsi à l’entraîneur de basket-ball de l’État du Michigan, Tom Izzo, une nouvelle étape : 700 victoires. Il est l’un des 38 entraîneurs de basket-ball masculin avec 700 victoires en Division I. (Il est le deuxième à atteindre le plateau cette saison, après Mark Few de Gonzaga ; le copain d’Izzo, Greg Kampe d’Oakland, est à 13 victoires, avec 688 victoires). Plus impressionnant encore, les 700 victoires d’Izzo sont venues avec les Spartans.

JOYEUX ANNIVERSAIRE, TOM !Izzo remporte sa 700e victoire en carrière, le jour de son anniversaire, 81-62 contre le Michigan

Voici un retour sur les victoires marquantes d’Izzo à MSU :

1 : MSU 69, Chaminade 66

20 novembre 1995 : Izzo, qui avait passé cinq ans en tant que bras droit de l’entraîneur de longue date de la MSU, Jud Heathcote, a commencé son mandat à ce poste du bon pied, avec une victoire contre les Silverswords pour ouvrir le Maui Invitational à Hawaï. Mais cela n’a pas été facile ; MSU avait besoin de 19 points en seconde période de l’attaquant Quinton Brooks et d’un tir à 3 points manqué à la fin par Chaminade pour remporter la victoire.

Selon les mots d’Izzo : “Jud m’a menti. Il m’a dit qu’être entraîneur-chef allait être facile. Mais je ne peux pas imaginer une façon plus difficile de démarrer ma carrière.”

100 : MSU 77, Indiana 71 (OT)

11 janvier 2000 : Les Spartans ont dominé le Big Ten en route vers le titre NCAA, mais vous ne le sauriez pas à partir de ce match ; Morris Peterson a marqué un panier à 3 points avec un peu plus de 11 secondes à jouer en temps réglementaire pour forcer la prolongation contre les Hoosiers de Bobby Knight. De plus, Izzo n’était pas le seul à avoir franchi une étape importante : le meneur Mateen Cleaves a décroché sa 653e passe décisive en carrière, dépassant Scott Skiles en tant que leader de tous les temps de MSU.

Selon les mots d’Izzo : “C’est spécial de battre un programme qui, à mon avis, est l’un des meilleurs du pays avec la façon dont ils ont gagné et la classe avec laquelle ils ont gagné. Je me considère très chanceux.”

200 : MSU 89, Iowa 72

4 février 2004 : Une victoire de 17 points à domicile contre un rival de la conférence dans laquelle les Spartans ont tiré à 51,7 pour cent du terrain – même Izzo ne pouvait pas trop se plaindre de la victoire n°200, n’est-ce pas ? Pas tellement : “Si nous ne commençons pas à mieux checker, nous n’arriverons à rien”, a grogné l’entraîneur après que ses Spartans aient permis aux Hawkeyes, avec seulement sept boursiers, de tirer à 41,1 pour cent du terrain.

Selon les mots d’Izzo : «Je me suis assis là et j’ai regardé John Chaney remporter sa 700e victoire, et je lui ai écrit un petit mot. J’ai dit que je ne pourrais pas rester en vie aussi longtemps si j’étais sous réanimation.

300 : MSU 66, Iowa 52

24 février 2008 : Cette fois, ils ont obtenu un sourire – et quelques larmes – d’Izzo. Le match a été agréable – MSU n’a jamais été mené et a tenu les Hawkeyes sans panier pendant les 10 premières minutes 22 du match – mais le véritable régal pour Izzo a été la visite de dizaines de ses anciens joueurs, présents pour une cérémonie d’après-match. et une vidéo honorant cette étape importante. “J’ai été ravi que tous ces gars soient revenus”, a déclaré Izzo.

Selon les mots d’Izzo : “Ce n’était pas une journée spéciale quand ça a commencé, mais je dois admettre, être là-bas et avoir tous ces joueurs de retour et ces fans qui traînaient… ça m’a un peu touché pendant un moment.”

341 : MSU 106, UMass 68

28 novembre 2009 : Ce n’était pas le cadre qu’Izzo aurait souhaité – dans le match pour la troisième place du Legends Classic à Atlantic City, dans le New Jersey, plutôt que dans le match pour le titre – mais le moment était toujours significatif puisqu’il est devenu l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de MSU. Après le match, ses joueurs ont aspergé Izzo d’eau et lui ont remis une plaque avec une empreinte de pas et les mots : « Vous avez laissé votre empreinte. 341 victoires.

Selon les mots d’Izzo : “Les joueurs m’ont donné une petite plaque qui, je pense, symbolise ce que nous voulons faire chaque année. Elle disait que 341 laisse une empreinte dans le sable, et c’est ce que nous essayons de faire avec chaque classe… laisser quelque chose dont quelqu’un se souviendra.”

400 : MSU 68, Minnesota 52

21 janvier 2012 : C’était une performance vintage d’Izzo sur la touche, avec l’entraîneur tapant du pied, levant les mains et enfouissant son visage derrière ses bras. Et les Spartans menaient encore de 19 points dans la dernière minute du match. Ce n’était pas joli, mais Izzo devrait le faire au Breslin Center ; “Toute étape importante que vous pouvez partager devant vos fans…”, a-t-il déclaré.

Selon les mots d’Izzo : « La vérité, c’est que cela ne veut rien dire pour moi. … (Bob) Huggins en a 6 ou 700 (victoires), et (Jim) Boeheim en a presque 900, et (Mike) Krzyzewski en a près de 2 millions. Il semble que dans l’ensemble, 400 victoires, c’est 400 victoires. »

500 : MSU 99, Boston College 68

26 novembre 2015 : Le gardien senior Denzel Valentine a volé un peu du battage médiatique entourant la victoire historique d’Izzo lors de la Wooden Classic à Fullerton, en Californie, en réalisant le deuxième triple-double de sa carrière. Valentine a marqué 29 points et ajouté 11 rebonds et 10 passes décisives. Malgré cela, Izzo a joué un rôle ; Le jeu de Valentine est devenu un funk jusqu’à ce qu’Izzo lui crie dessus depuis la ligne de touche et le presse de s’engager dans l’offensive.

Selon les mots d’Izzo : ” ‘Ouais, Izzo en a eu 500 – il n’est qu’à 600 derrière (Mike) Krzyzewski !’ Je suis toujours plus inquiet des bannières que des victoires.

600 : MSU 77, État de l’Ohio 70

15 mars 2019 : Appelez cela « le jeu Foster Loyer », dans la tradition de MSU, alors que les Spartans ont perdu les Buckeyes en quarts de finale du tournoi Big Ten au United Center de Chicago. Le gardien de première année de Clarkston a remplacé Cassius Winston et s’est mis en route, réussissant quatre des cinq tentatives à 3 points pour égaler son total de la saison précédente – quatre sur 20 essais – en 18 minutes en sortie de banc et terminant avec 14 points. Bien sûr, cela pourrait aussi être « le match Cassius Winston », puisque Winston est revenu d’un premier banc – après trois revirements – pour marquer huit points dans les 3 min 30es finales de la première mi-temps et ajouter 10 points supplémentaires dans la seconde mi-temps. délivrant cinq passes décisives et récupérant sept rebonds.

Selon les mots d’Izzo : L’entraîneur était loin d’être enthousiasmé immédiatement après la victoire : “C’est juste un chiffre, tu sais ?” Izzo a déclaré à Big Ten Network. Il était plus concentré sur le tournoi Big Ten – que les Spartans gagneraient en route vers leur neuvième participation au Final Four sous Izzo – expliquant ainsi son accroche rapide pour Winston : “Je pense que nous avons une assez bonne relation avec les gens pour qu’ils comprennent que je suis J’essaie de les pousser. Je ne veux pas être seul, je ne veux pas perdre demain, je ne veux pas perdre le lendemain. Ils le savent.

